”Recomendamos evitar los viajes internacionales en este momento, ya que se arriesga a una estadía prolongada fuera de los Estados Unidos”, escribió Berry Appleman & Leiden, el bufete que trabaja con Google.

Dentro de esta empresa, el Sindicato de Trabajadores de Alphabet ha hecho gestiones para conseguir protecciones adicionales para los trabajadores con este tipo de visas, ya que consideran que serían especialmente vulnerables en caso de que Google realice despidos, pues al perder el patrocinio del empleador su estatus legal también estaría en riesgo, dijo el ingeniero de software, Parul Koul, quien lidera el sindicato.

Por otra parte, cientos de profesionales de origen indio que viajaron a su país este mes también han reportado problemas para renovar sus visas de trabajo, debido a cancelaciones o reprogramaciones de sus entrevistas, ya que ahora es más costoso solicitar este tipo de visas, además de que ahora se exige una revisión más profunda de hasta cinco años en el historial de sus perfiles de redes sociales.

Ante este contexto, un vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a Business Insider que las embajadas ahora están “priorizando la verificación exhaustiva de cada caso de visa por encima de todo”.

La amenaza de EU contra la tecnología

Cabe recordar que en septiembre, cuando se anunció el aumento a 100,000 dólares del costo de las visas H-1B, las compañías también pidieron a sus empleados no salir del país. Así, firmas como Microsoft, Alphabet, Amazon y TCS, entre otras, enviaron mensajes a los empleados extranjeros que trabajan en Estados Unidos diciéndoles que regresaran al país si estaban fuera y cancelaran cualquier plan de salida.

La tarifa de Trump, de acuerdo con una publicación de la Casa Blanca en X, “no afecta la capacidad de ningún titular de visa vigente para viajar hacia o desde Estados Unidos”, sin embargo, desde entonces existe incertidumbre sobre cómo se aplicará y hará cumplir esta nueva medida.

Microsoft, por ejemplo, actualizó la guía para sus empleados diciendo que la Casa Blanca “debería garantizar el regreso a casa en Estados Unidos de nuestros colegas que actualmente viajan al extranjero por eventos importantes de su vida”, así como de quienes tienen planeados viajes en el futuro.

Visas H-1B, base del talento tecnológico en EU

El programa de visas H-1B es uno de los recursos que más se utilizan en el sector tecnológico, principalmente para atraer al talento extranjero calificado y es socorrido por compañías como Amazon, TCS, Meta, Microsoft, Apple y Google, entre otras.

Todos los años, las empresas presentan las solicitudes de visas antes de marzo y así estar listas para una lotería en abril. El número de visas de trabajo disponibles es de 65,000, además de 20,000 para quienes deseen hacer una maestría en el país. Tan sólo en 2025 se presentaron más de 470,000 solicitudes.

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos entre 2009 y junio de 2025, Amazon es la empresa tecnológica con más empleados con visa H-1B, con 10,044. Le sigue TCS (5,505), después está Microsoft (5,189), Meta (5,123), Apple (4,202) y Google (4,181).

De acuerdo con una orden ejecutiva firmada por Trump, esta medida busca dar la vuelta al “abuso sistemático del programa” que provocó problemas en su seguridad y economía, al fomentar un mercado laboral desventajoso para los ciudadanos estadounidenses, especialmente en industrias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).