Cómo configurar tu Android y iPhone para que reciban la alerta sísmica

México es un país en donde los sismos son recurrentes a lo largo del año.
Por ello, recientemente, el gobierno implementó un sistema de alerta sísmica para teléfonos celulares; no obstante, diversos usuarios han reportado que este servicio no funciona en sus dispositivos. Si esta es tu situación, te explicamos cómo configurar la alerta sísmica en tu celular, ya sea para el próximo simulacro nacional o el siguiente caso de sismo.
En caso de contar con un teléfono Android debes cumplir con los siguientes pasos:
1. Abre el menú "Configuración". 2. Desliza hasta "Seguridad y Emergencia".
3. Activa la opción "Alertas de sismo". En algunos dispositivos deberás acceder a la opción de "Alertas inalámbricas" para consultar el catálogo de notificaciones que deseas recibir.
Por qué se hacen los simulacros
El simulacro se realiza para fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo de gran magnitud. A través de este ejercicio, las autoridades buscan promover una cultura de prevención, evaluar los protocolos de emergencia y detectar posibles fallas en los sistemas de alerta y evacuación.