Cómo configurar tu Android y iPhone para que reciban la alerta sísmica

¿Cómo activar la alerta en iOS?

Los usuarios de iPhone deben realizar el siguiente procedimiento:

1. Accede al menú “Configuración”.

Screenshot

2. Desliza hacia abajo para encontrar el apartado de “Notificaciones” y selecciónalo.

Screenshot

3. Ubica “Alertas gubernamentales”, que aparece hasta la parte inferior del menú.

Screenshot

En esta sección se puede elegir el tipo de notificación que se desea recibir. En el caso de los sismos, se recomienda activar las alertas grave, extrema y de información para garantizar la alerta.

Alerta sísmica para Andorid

En caso de contar con un teléfono Android debes cumplir con los siguientes pasos:

1. Abre el menú "Configuración".

2. Desliza hasta "Seguridad y Emergencia".

3. Activa la opción "Alertas de sismo". En algunos dispositivos deberás acceder a la opción de "Alertas inalámbricas" para consultar el catálogo de notificaciones que deseas recibir.

Por qué se hacen los simulacros

El simulacro se realiza para fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo de gran magnitud. A través de este ejercicio, las autoridades buscan promover una cultura de prevención, evaluar los protocolos de emergencia y detectar posibles fallas en los sistemas de alerta y evacuación.