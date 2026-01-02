Publicidad

Cómo configurar tu Android y iPhone para que reciban la alerta sísmica

Si el altavoz de tu casa no avisa oportunamente, te explicamos cómo activar la alerta en tu teléfono.
vie 02 enero 2026 09:38 AM
Cómo configurar tu Android y iPhone para que reciban la alerta sísmica en el Simulacro Nacional 2025
El simulacro se realiza para fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo de gran magnitud. A través de este ejercicio, las autoridades buscan promover una cultura de prevención, evaluar los protocolos de emergencia y detectar posibles fallas en los sistemas de alerta y evacuación. (Especial)

México es un país en donde los sismos son recurrentes a lo largo del año.

Por ello, recientemente, el gobierno implementó un sistema de alerta sísmica para teléfonos celulares; no obstante, diversos usuarios han reportado que este servicio no funciona en sus dispositivos. Si esta es tu situación, te explicamos cómo configurar la alerta sísmica en tu celular, ya sea para el próximo simulacro nacional o el siguiente caso de sismo.

Lee también: Intermitencias en internet tras el sismo de hoy: usuarios señalan a Telmex, Izzi y Megacable

¿Cómo activar la alerta en iOS?

Los usuarios de iPhone deben realizar el siguiente procedimiento:

1. Accede al menú “Configuración”.

alerta-sismica-iphone.jpg
Screenshot

2. Desliza hacia abajo para encontrar el apartado de “Notificaciones” y selecciónalo.

alerta-sismica-iphone-1.jpg
Screenshot

3. Ubica “Alertas gubernamentales”, que aparece hasta la parte inferior del menú.

alerta-sismica-iphone-2.jpg
Screenshot

En esta sección se puede elegir el tipo de notificación que se desea recibir. En el caso de los sismos, se recomienda activar las alertas grave, extrema y de información para garantizar la alerta.

Alerta sísmica para Andorid

En caso de contar con un teléfono Android debes cumplir con los siguientes pasos:

1. Abre el menú "Configuración".
2. Desliza hasta "Seguridad y Emergencia".

alerta-sismica-android

3. Activa la opción "Alertas de sismo". En algunos dispositivos deberás acceder a la opción de "Alertas inalámbricas" para consultar el catálogo de notificaciones que deseas recibir.

(Obligatorio)

Por qué se hacen los simulacros

El simulacro se realiza para fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo de gran magnitud. A través de este ejercicio, las autoridades buscan promover una cultura de prevención, evaluar los protocolos de emergencia y detectar posibles fallas en los sistemas de alerta y evacuación.

