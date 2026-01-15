Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Fallas en Izzi hoy: usuarios reportan problemas en su servicio de internet

Las quejas por fallas en izzi han persistido desde las 20:00 hrs del miércoles 14 de enero. Este es el estatus del servicio de internet al momento.
jue 15 enero 2026 07:39 AM
fallas-en-izzi-hoy
Las ciudades con más reportes hasta el momento son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Nuevo Laredo. (Expansión|Gemini)

Usuarios reportan que los servicios de la empresa de telecomunicaciones Izzi presentan problemas de acceso en las últimas horas.

La plataforma de monitoreo del estado de servicios de internet, Downdetector, muestra un incremento en los reportes de fallas en Izzi a partir de las 02:48 de este jueves.

Publicidad

Entre los problemas más reportados son fallas en conexión a internet (88%), caída total del servicio (10%) y problemas con la trasmisión de TV (16%).

fallas-servicio-izzi

Las ciudades con más reportes hasta el momento son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Nuevo Laredo.

Hasta el momento, la empresa no ha comunicado la razón de estas fallas; sin embargo, recomienda a los usuarios ponerse en contacto a través de su canal de Facebook para atender las solicitudes.

Al realizar el reporte a través de un mensaje en Facebook por fallas en la navegación de internet, el asistente virtual recomienda desconectar el cable de alimentación de la parte posterior del cablemódem o directamente de la toma de corriente eléctrica; no es recomendable usar multicontactos o extensiones. Además, sugiere esperar tres minutos y volver a conectar el equipo, validar que otros dispositivos eléctricos del hogar estén funcionando correctamente y, finalmente, verificar que el adaptador eléctrico no esté dañado o se encuentre en mal estado.

caida-izzi
(Captura de pantalla)

En caso de que el servicio continué sin conexión el chat despliega la posibilidad de contactar directamente con soporte técnico.

En un momento más información

Publicidad

Tags

EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad