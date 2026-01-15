Fallas en Izzi hoy: usuarios reportan problemas en su servicio de internet

Entre los problemas más reportados son fallas en conexión a internet (88%), caída total del servicio (10%) y problemas con la trasmisión de TV (16%).

Las ciudades con más reportes hasta el momento son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Nuevo Laredo.

Hasta el momento, la empresa no ha comunicado la razón de estas fallas; sin embargo, recomienda a los usuarios ponerse en contacto a través de su canal de Facebook para atender las solicitudes.

@Tato_101 Gracias por contactarnos por X. Sin embargo, para brindarte la mejor atención y resolver tu consulta de manera más eficiente, te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro canal de Facebook por favor.

https://t.co/NjgQhENNCT — Ayuda izzi (@ayudaizzi) January 15, 2026

Al realizar el reporte a través de un mensaje en Facebook por fallas en la navegación de internet, el asistente virtual recomienda desconectar el cable de alimentación de la parte posterior del cablemódem o directamente de la toma de corriente eléctrica; no es recomendable usar multicontactos o extensiones. Además, sugiere esperar tres minutos y volver a conectar el equipo, validar que otros dispositivos eléctricos del hogar estén funcionando correctamente y, finalmente, verificar que el adaptador eléctrico no esté dañado o se encuentre en mal estado.

(Captura de pantalla)

En caso de que el servicio continué sin conexión el chat despliega la posibilidad de contactar directamente con soporte técnico.

