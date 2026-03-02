Guerra entre Irán y Estados Unidos provoca choque energético y hunde a las bolsas

Petróleo y metales preciosos se disparan

El petróleo Brent sube 9.33% hasta 79.21 dólares por barril, con máximos intradía de 82.37 dólares, su nivel más alto desde agosto de 2024. El WTI avanza 8.16% a 72.52 dólares.

“Nuestro escenario base es que la disrupción en el suministro global de energía será breve. Esperamos que cualquier alza inicial en el precio del petróleo se revierta parcialmente una vez que quede claro que las interrupciones son temporales y que la infraestructura crítica no ha sido destruida”, señaló en una nota de análisis Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.

No obstante, un ataque concertado de Irán contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita podría desencadenar una respuesta militar del reino, afirmó el lunes a AFP una fuente cercana al gobierno saudita.

Arabia Saudita atacaría "infraestructuras petroleras iraníes si Irán lleva a cabo un ataque concertado contra Aramco", el gigante petrolero estatal, señaló esta fuente. El Ministerio de Energía del país anunció el lunes la interrupción de algunas operaciones en la enorme refinería de Ras Tanura, a orillas del Golfo, por un ataque que provocó un incendio.

Los metales preciosos también actúan como refugio. El oro cotiza en 5,397 dólares por onza, con un alza de 2.23%, acumulando ocho ganancias en las últimas nueve sesiones. La plata sube 1.54% y suma un avance cercano a 30% en ese mismo periodo.

A diferencia de otros episodios de tensión, la demanda no se ha concentrado en bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono a 10 años sube 5.7 puntos base a 3.99%, reflejando preocupación por un posible repunte inflacionario que limite recortes de tasas de la Reserva Federal.

Qatar paraliza su mayor planta de gas natural

El frente energético se agravó luego de que QatarEnergy suspendiera la producción en Ras Laffan, la mayor instalación de exportación de gas natural licuado del mundo, tras un ataque con drones iraníes.

La planta abastece cerca de una quinta parte del suministro global de GNL. La interrupción llevó al gas europeo a dispararse más de 40% en la sesión, hasta 45.50 euros por MWh, con máximos de 48.70 euros, en el mayor salto en casi cuatro años.

El movimiento es comparable, por su magnitud, al shock energético que provocó la invasión rusa a Ucrania. Al mismo tiempo, los petroleros han reducido su tránsito por el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del crudo global—, mientras se reportan ataques a infraestructura en Arabia Saudita y bombardeos cruzados en la región.