Mercados
Mercados

Guerra entre Irán y Estados Unidos provoca choque energético y hunde a las bolsas

El petróleo tuvo su mayor alza en cuatro años y los mercados en Estados Unidos se preparan para abrir a la baja. El oro y el dólar se fortalecen.
lun 02 marzo 2026 08:44 AM
Esta foto de la Armada de Estados Unidos, publicada por el departamento de relaciones públicas del Comando Central de EE. UU., muestra un F/A-18F Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 41, preparándose para despegar desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) de clase Nimitz en apoyo de la Operación Furia Épica, desde una ubicación no revelada el 28 de febrero de 2026. (AFP)

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos, tras los ataques conjuntos de Washington e Israel que dejaron como saldo la muerte del ayatolá Ali Jamenei, desató una fuerte reacción de aversión al riesgo en los mercados globales. Las bolsas en todo el mundo caen, el dólar se fortalece y los precios de la energía registran saltos históricos ante el temor de una disrupción prolongada en el suministro mundial.

A pesar de que algunos analistas prevén un efecto breve en los flujos de petróleo y energéticos en general, el mercado estará atento a las presiones inflacionarias que esto puede provocar.

Petróleo y metales preciosos se disparan

El petróleo Brent sube 9.33% hasta 79.21 dólares por barril, con máximos intradía de 82.37 dólares, su nivel más alto desde agosto de 2024. El WTI avanza 8.16% a 72.52 dólares.

“Nuestro escenario base es que la disrupción en el suministro global de energía será breve. Esperamos que cualquier alza inicial en el precio del petróleo se revierta parcialmente una vez que quede claro que las interrupciones son temporales y que la infraestructura crítica no ha sido destruida”, señaló en una nota de análisis Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.

No obstante, un ataque concertado de Irán contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita podría desencadenar una respuesta militar del reino, afirmó el lunes a AFP una fuente cercana al gobierno saudita.

Arabia Saudita atacaría "infraestructuras petroleras iraníes si Irán lleva a cabo un ataque concertado contra Aramco", el gigante petrolero estatal, señaló esta fuente. El Ministerio de Energía del país anunció el lunes la interrupción de algunas operaciones en la enorme refinería de Ras Tanura, a orillas del Golfo, por un ataque que provocó un incendio.

Los metales preciosos también actúan como refugio. El oro cotiza en 5,397 dólares por onza, con un alza de 2.23%, acumulando ocho ganancias en las últimas nueve sesiones. La plata sube 1.54% y suma un avance cercano a 30% en ese mismo periodo.

A diferencia de otros episodios de tensión, la demanda no se ha concentrado en bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono a 10 años sube 5.7 puntos base a 3.99%, reflejando preocupación por un posible repunte inflacionario que limite recortes de tasas de la Reserva Federal.

Qatar paraliza su mayor planta de gas natural

El frente energético se agravó luego de que QatarEnergy suspendiera la producción en Ras Laffan, la mayor instalación de exportación de gas natural licuado del mundo, tras un ataque con drones iraníes.

La planta abastece cerca de una quinta parte del suministro global de GNL. La interrupción llevó al gas europeo a dispararse más de 40% en la sesión, hasta 45.50 euros por MWh, con máximos de 48.70 euros, en el mayor salto en casi cuatro años.

El movimiento es comparable, por su magnitud, al shock energético que provocó la invasión rusa a Ucrania. Al mismo tiempo, los petroleros han reducido su tránsito por el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del crudo global—, mientras se reportan ataques a infraestructura en Arabia Saudita y bombardeos cruzados en la región.

Bolsas caen y el dólar se fortalece

El peso mexicano inicia la sesión con una caída de 0.66%, cotizando alrededor de 17.34 por dólar, con un rango entre 17.22 y 17.39. No obstante, no figura entre las monedas más castigadas.

El índice dólar avanza 0.60%, mientras más del 90% de las divisas emergentes se deprecian, en la medida que los inversionistas buscan refugio.

En cuanto a renta variable, en Asia, el índece jaNikkei cayó 1.35% y el Hang Seng perdió 2.14%. En Europa, el STOXX 600 retrocede 1.76%, con caídas marcadas en consumo discrecional, financiero y tecnología.

En Estados Unidos, los futuros del Nasdaq bajan 1.42%, el S&P 500 cae 1.09% y el Dow Jones pierde 1.11%.

Riesgo de inflación y guerra regional

Analistas de Banco Base señalan tres factores detrás del nerviosismo: la posibilidad de una guerra regional prolongada, el riesgo de disrupciones en cadenas energéticas —en una zona que produce cerca del 30% del crudo mundial— y el impacto inflacionario que podría frenar el ciclo de recortes de tasas.

