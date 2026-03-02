¿Qué frena a México?

Aunque en México hay las condiciones, existe una situación que se replica en otros países de Centroamérica donde la discusión del uso del etanol ha sido frenada por no contar con las regulaciones necesarias; no obstante, se espera que esa situación cambie pues se han empezado a discutir esos temas y a trabajar en el desarrollo de leyes.

Guatemala ha dicho que a partir de julio de este año empieza la mezcla de E10 (etanol al 10%), en Panamá se está discutiendo una Ley de Biocombustibles y en México el año pasado se publicó una nueva Ley de Biocombustibles que abrogó una previa de 2008.

Sin embargo, en dicha ley no se establece el porcentaje de etanol permitido, sino que es en la NOM-016 de la CRE (la extinta Comisión Reguladora de Energía) en la que se mencionan las especificaciones de la gasolina de referencia, en las que se menciona que el uso de etanol no puede ser en una concentración superior al 5.8% en gasolinas calidad “resto del país”, lo que implica que se puede usar en cualquier estado, excepto en las ciudades metrópoli que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en las que el etanol está prohibido.

La lógica de la prohibición de usarlo en esas ciudades era que se generaría una mayor presión de vapores en esas zonas donde los niveles de contaminación ya son altos, lo que generaría mayores emisiones, sin embargo, la experiencia internacional muestra que en Estados Unidos, en donde se empezó su aplicación fue en California, uno de los estados con más niveles de contaminación, explicó Robert White, vicepresidente senior de Relaciones Industriales y Desarrollo de Mercado, de la Asociación de Combustibles Renovables (RFA, por sus siglas en inglés).

Justo la estrategia fue que en un estado con mayores niveles de contaminación se incursionara con el uso del etanol, ahí se demostró que era posible reducir los niveles de contaminación con el uso de un oxigenante para las gasolinas menos dañino y de origen renovable en comparación con el uso del MTBE (metil terbutil éter) que proviene del petróleo.

Mientras en el mercado de combustibles estadounidense se prohibió el uso del MTBE por sus efectos contaminantes y a la salud; en México sigue siendo el oxigenante “por excelencia” y que permite dar el octanaje que las gasolinas requieren.

Sin embargo, el etanol también es un oxigenante y potencializador de octanaje, el cual se produce a través de componentes naturales como la caña de azúcar o sorgo de maíz, lo que permite clasificarlo como un biocombustible.