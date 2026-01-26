Publicidad

Tecnología

Probamos Resident Evil Requiem: 5 cosas que debes saber

Capcom nos invitó a jugar Resident Evil Requiem, la siguiente gran entrega de la saga, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de febrero ¿Cumplirá las expectativas de los fans?
lun 26 enero 2026 12:00 PM
¿Listo para jugar con Leon S. Kennedy de nuevo? (Capcom)

El 2026 arranca con una de las secuelas más esperadas por los fans del horror. Resident Evil: Requiem, la siguiente entrega de la serie principal, llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC el 27 de febrero.

Capcom nos invitó a jugar tres horas de Resident Evil: Requiem en secciones específicas de la campaña, protagonizadas por Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft y después de experimentarlo, te contamos lo que debes saber antes de jugarlo… sin spoilers.

1.- EL PRIMER RESIDENT EVIL DOBLADO COMPLETAMENTE AL ESPAÑOL LATINOAMERICANO: Por primera vez, RE llega en nuestro idioma, y no se limita a menús, subtítulos o aldeanos gritando en castellano “¡Agárrenlo!” y “¡Te voy a hacer picadillo!”.

Resident Evil Requiem cuenta con doblaje al español latinoamericano a cargo de actores profesionales, con talentos que seguramente reconocerás de películas, series animadas y otros videojuegos. No te preocupes, la voz de Leon en español quedó “bien chida”.

2.- DOS EXPERIENCIAS, UNA SOLA HISTORIA: Los protagonistas de este juego son Grace Ashcroft, hija de Alyssa Ashcroft (a quien los fans recordarán de los spin-offs Resident Evil Outbreak), y el regreso del héroe galán favorito de la saga, Leon S. Kennedy. A diferencia de la estructura de Resident Evil 2 o Resident Evil 6, donde tomamos el control de varios personajes en el orden que elegimos, Requiem nos obliga a cambiar de protagonista cuando la narrativa así lo exige. Conforme avanzas en la campaña y pasas de un nivel a otro, la historia te coloca automáticamente en el papel del otro personaje.

Esta estructura parece ofrecer un ritmo más sólido. Con Leon, la experiencia se asemeja mucho a lo que vimos en el remake de Resident Evil 4, cargada de acción e incluso de diálogos cómicos que alivian la tensión. Con Grace, en cambio, el terror se intensifica. Al tratarse de un personaje mucho más inexperto frente a los horrores provocados por el virus, el juego recuerda a lo que vivimos en Resident Evil Biohazard (RE7) o Resident Evil Village (RE8).

3.- TÚ DECIDES CÓMO VER EL HORROR: Hay quienes prefieren jugar RE con cámara en tercera persona, como en aquella era que comenzó con Resident Evil 4 en 2005. Otros optan por enfrentar el terror de manera directa y favorecen el modo en primera persona que ha definido a la saga desde RE7.

Requiem permite elegir en cualquier momento si deseas jugar con cámara en primera o tercera persona, sin importar si controlas a Leon o a Grace.

Probamos ambas opciones. Nos inclinamos por el modo en primera persona para experimentar el terror desde los ojos de los protagonistas y sentir la presión constante de ataques, gritos y persecuciones. Aun así, se agradece la posibilidad de cambiar de perspectiva si en algún punto la experiencia resulta “demasiado”. Es cuestión de gustos, pero la presencia de esta opción vuelve a RE más accesible para distintos jugadores.

4.- SIGUE SIENDO RESIDENT EVIL: Acertijos, piedras preciosas que funcionan como llaves, documentos que debes leer para descubrir qué ocurrió, sustos repentinos y piezas musicales hermosas al llegar a la habitación donde guardas tu progreso… esto sigue siendo Resident Evil.

Requiem apuesta por tomar lo mejor de ambos mundos: el trabajo realizado en las entregas originales más recientes (Biohazard y Village) y la actualización que logró con los remakes de RE2, RE3 y RE4.

Eso no implica ausencia de innovaciones. Quienes jugaron el remake de RE4 o Village reconocerán elementos clásicos que regresan, pero también notarán novedades en el combate, la exploración y la administración de recursos.

5.- PRIMERAS IMPRESIONES: Solo fueron tres horas, pero lo que jugamos sugiere que estamos ante uno de los mejores juegos del año, y quizá ante uno de los títulos más destacados de toda la saga. Nada se sintió fuera de lugar, nada indicó que dejaron un área por mejorar.

El resultado final dependerá de qué tan bien se equilibren ambos tipos de experiencias, porque el peor escenario sería que la campaña favorezca demasiado a una sobre la otra y deje a una parte de los fans insatisfecha, con ganas de salir a morder a alguien.

