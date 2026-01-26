Probamos Resident Evil Requiem: 5 cosas que debes saber

1.- EL PRIMER RESIDENT EVIL DOBLADO COMPLETAMENTE AL ESPAÑOL LATINOAMERICANO: Por primera vez, RE llega en nuestro idioma, y no se limita a menús, subtítulos o aldeanos gritando en castellano “¡Agárrenlo!” y “¡Te voy a hacer picadillo!”.

Resident Evil Requiem cuenta con doblaje al español latinoamericano a cargo de actores profesionales, con talentos que seguramente reconocerás de películas, series animadas y otros videojuegos. No te preocupes, la voz de Leon en español quedó “bien chida”.

2.- DOS EXPERIENCIAS, UNA SOLA HISTORIA: Los protagonistas de este juego son Grace Ashcroft, hija de Alyssa Ashcroft (a quien los fans recordarán de los spin-offs Resident Evil Outbreak), y el regreso del héroe galán favorito de la saga, Leon S. Kennedy. A diferencia de la estructura de Resident Evil 2 o Resident Evil 6, donde tomamos el control de varios personajes en el orden que elegimos, Requiem nos obliga a cambiar de protagonista cuando la narrativa así lo exige. Conforme avanzas en la campaña y pasas de un nivel a otro, la historia te coloca automáticamente en el papel del otro personaje.

Esta estructura parece ofrecer un ritmo más sólido. Con Leon, la experiencia se asemeja mucho a lo que vimos en el remake de Resident Evil 4, cargada de acción e incluso de diálogos cómicos que alivian la tensión. Con Grace, en cambio, el terror se intensifica. Al tratarse de un personaje mucho más inexperto frente a los horrores provocados por el virus, el juego recuerda a lo que vivimos en Resident Evil Biohazard (RE7) o Resident Evil Village (RE8).