Guía rápida de WhatsApp: así puedes crear y modificar etiquetas en grupos

Eliminar tu etiqueta de miembro del grupo

La nueva actualización también permite eliminar tu etiqueta de miembro del grupo en cualquier momento.

Abre el chat en grupo y, luego, toca el nombre del grupo.

Desplázate hasta la lista de miembros.

Toca tu nombre.

Toca Editar etiqueta de miembro.

Toca el ícono > Eliminar.

El Centro de Ayuda de WhatsApp aclara que la etiqueta es de 30 caracteres, no se pueden usar caracteres especiales, marcas de verificación ni enlaces para las etiquetas de miembro.

WhatsApp recuerda que también se pueden silenciar las notificaciones de los chats individuales o grupales. Las opciones son de ocho horas, una semana o siempre, y a pesar de que seguirán llegando los mensajes, el dispositivo no vibrará ni sonará para notificar al usuario, lo que representa una buena opción para las personas que están de vacaciones o en días de descanso.

Abre un chat individual o en grupo.

Haz clic en el nombre del contacto o grupo.

Activa Silenciar notificaciones.

Selecciona por cuánto tiempo quieres silenciar las notificaciones y, luego, haz clic en Silenciar, también se silenciará en WhatsApp Web y Escritorio.

Para volver a activar las notificaciones, haz clic en el chat silenciado. Desactiva Silenciado y haz clic en Desactivar silencio.