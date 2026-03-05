Publicidad

Tecnología

Guía rápida de WhatsApp: así puedes crear y modificar etiquetas en grupos

WhatsApp permitirá que en los grupos de padres de familia puedas identificarte como "mamá de Pablo", de acuerdo con la más reciente actualización de la plataforma de mensajería instantánea.
jue 05 marzo 2026 03:59 PM
etiquetas-grupos-whatsapp.jpg
Los grupos en WhatsApp son comunes para estar en comunicación ante las diversas actividades de las personas. (Foto: iStock )

En ocasiones es inevitable que te añadan a grupos en WhatsApp por cuestiones laborales, en las escuelas de tu hijo, del gym, y demás actividades en donde es primordial la comunicación; y debido a que era difícil identificar a las personas, una de las actualizaciones de esta plataforma de mensajería instantánea permite añadir una etiqueta con la que te gustaría que te identificaran.

En estas etiquetas también puedes agregar información sobre tu persona, o el rol que ocupas en el grupo, de acuerdo con lo que especificó la plataforma propiedad de Meta.

Por ejemplo, una persona puede describirse como entrenadora o entrenador en el chat grupal de su equipo deportivo, o mencionar el rol que ocupa en una organización, o poner “mamá de Pablo”, en el chat escolar.

Las etiquetas serán específicas del grupo, por lo que puedes establecer diferentes etiquetas para distintos grupos, y la información la podrán observar los miembros del grupo actuales como los que se van añadiendo.

¿Cómo añadir la etiqueta en un grupo?

  • Abre el chat en grupo y, luego, toca el nombre del grupo.
  • Desplázate hasta la lista de miembros y toca Añadir etiqueta de miembro.
  • Escribe la etiqueta que quieras usar.
  • Toca Guardar.

Edita tu etiqueta de miembro

  • Abre el chat en grupo y, luego, toca el nombre del grupo.
  • Desplázate hasta la lista de miembros.
  • Toca tu nombre.
  • Toca Editar etiqueta de miembro.
  • Escribe la etiqueta que quieras usar.
  • Toca Guardar.
Eliminar tu etiqueta de miembro del grupo

La nueva actualización también permite eliminar tu etiqueta de miembro del grupo en cualquier momento.

Abre el chat en grupo y, luego, toca el nombre del grupo.

  • Desplázate hasta la lista de miembros.
  • Toca tu nombre.
  • Toca Editar etiqueta de miembro.
  • Toca el ícono > Eliminar.

El Centro de Ayuda de WhatsApp aclara que la etiqueta es de 30 caracteres, no se pueden usar caracteres especiales, marcas de verificación ni enlaces para las etiquetas de miembro.

WhatsApp recuerda que también se pueden silenciar las notificaciones de los chats individuales o grupales. Las opciones son de ocho horas, una semana o siempre, y a pesar de que seguirán llegando los mensajes, el dispositivo no vibrará ni sonará para notificar al usuario, lo que representa una buena opción para las personas que están de vacaciones o en días de descanso.

  • Abre un chat individual o en grupo.
  • Haz clic en el nombre del contacto o grupo.
  • Activa Silenciar notificaciones.
  • Selecciona por cuánto tiempo quieres silenciar las notificaciones y, luego, haz clic en Silenciar, también se silenciará en WhatsApp Web y Escritorio.

Para volver a activar las notificaciones, haz clic en el chat silenciado. Desactiva Silenciado y haz clic en Desactivar silencio.

Esta actualización se suma a las demás funciones en los grupos en donde se pueden enviar encuestas para tomar decisiones, crear eventos, hacer un seguimiento de las confirmaciones de asistencia y compartir archivos grandes directamente en el chat.

