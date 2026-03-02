¿Te agregaron a un grupo de WhatsApp? Ahora puedes leer lo que ya dijeron

La novedad se llama “Historial de mensajes de grupo” y aparece justo al momento de agregar a alguien al grupo. Antes, los recién llegados sólo veían mensajes enviados después de su incorporación y tenían que pedir a otros que resumieran o reenviaran conversaciones anteriores. Con la actualización, quien agrega puede elegir enviar entre 25 y hasta 100 mensajes recientes a la persona que acaba de entrar.

"Ahora, los administradores y miembros del grupo pueden enviar mensajes recientes a los nuevos miembros para que puedan ponerse al día rápidamente", refirió la plataforma en una publicación en su blog oficial.

WhatsApp enfatiza que esta opción no se activa sola, es algo que debe seleccionarse cada vez que se invita a alguien y no obliga al grupo a compartir su historial completo. Además, los administradores pueden desactivar esta función para su chat si prefieren mantener la conversación totalmente privada o sensible.

Los mensajes compartidos se distinguen visualmente del resto de la conversación y muestran claramente la fecha, la hora y quién los envió. Todos los integrantes del grupo reciben una notificación cuando se comparte el historial, lo que refuerza la transparencia entre los participantes.

Meta explicó que diseñó esta mejora con la misma capa de cifrado de extremo a extremo que caracteriza a toda la plataforma. Esto significa que sólo las personas dentro del grupo pueden ver los mensajes, y ni siquiera WhatsApp tiene acceso a ese contenido.

La función se despliega gradualmente en Android y iOS, por lo que aún puede tardar en aparecer en tu aplicación. Mantener WhatsApp actualizada aumenta las probabilidades de que te llegue pronto.

