El momento de una nueva subida de precio en Netflix llegó. La empresa envió una notificación a sus usuarios, donde dio a conocer que los costos de la suscripción mensual se modificarán a partir del próximo mes en función del ciclo de facturación de cada usuario.
Netflix sube de precio en México
¿Cuánto subirán los precios de Netflix en 2026?
Los precios de la plataforma cambiarán de esta manera en 2026:
Estándar con anuncios: de 119 pesos a 139 pesos al mes
Estándar: de 249 pesos a 269 pesos al mes; se puede agregar a un miembro extra por 69 pesos con anuncios o 79 pesos al mes sin anuncios, es decir un aumento de 10 pesos en cada caso.
Premium: de 329 pesos a 369 pesos al mes; se pueden agregar 2 miembros extra por la tarifa de 69 pesos con anuncios o 79 pesos sin anuncios.
De acuerdo con Netflix, esta actualización de los precios se tomó “para seguir mejorando el contenido que te encanta. Encontrará nuevas series y películas cada semana, además de los 78 lanzamientos que tenemos previstos para el próximo mes”.
Si bien el alza de precio en México es algo que no gustará a los usuarios, la empresa está apostando por el contenido producido en el país. El último ejemplo es la serie en desarrollo de la vida de Frida Kahlo y diego Rivera.
Estará dirigida por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, producida por Mónica Lozano de Alebrije Producciones, y adaptada a partir de la evocadora prosa de Claire Berest bajo la batuta de María Renée Prudencio como jefa de escritura.
Netflix entra en una etapa tras no comprar Warner
Este anuncio, sin embargo, llega un par de semanas de que Paramount Skydance le ganara la batalla en la adquisición de Warner Bros. Discovery tras ofertar 110,000 millones de dólares, una cifra que Netflix ya no superó.
La oferta de Netflix —valorada en 83,000 millones de dólares— contemplaba una fusión más limitada que no incluía ciertos activos televisivos de Warner, como CNN y Discovery.
La transacción entre Paramount y Warner fue aprobada por unanimidad a finales de febrero por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD.
Según el anuncio, ambas empresas afirmaron que mantendrán los dos estudios, priorizando la atracción y retención de talento creativo de primer nivel, lo que fortalecerá nuestra capacidad para ofrecer una amplia gama de contenido de alta calidad, incluyendo 15 largometrajes de estreno al año por estudio, para nuestras plataformas combinadas y socios de distribución externos.
Respecto a los tiempos en cine, cada película tendrá un estreno completo en salas, con mínimo de 45 días a nivel mundial antes de estar disponible en streaming de pago, con la intención de alcanzar los 60 a 90 días o más para maximizar la audiencia de nuestros lanzamientos más exitosos.
Nota: la información se modificó para detallar que el cambio de precio se hará en un función del ciclo de facturación de cada usuario.