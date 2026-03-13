Netflix sube de precio en México

¿Cuánto subirán los precios de Netflix en 2026?

Los precios de la plataforma cambiarán de esta manera en 2026:

Estándar con anuncios: de 119 pesos a 139 pesos al mes

Estándar: de 249 pesos a 269 pesos al mes; se puede agregar a un miembro extra por 69 pesos con anuncios o 79 pesos al mes sin anuncios, es decir un aumento de 10 pesos en cada caso.

Premium: de 329 pesos a 369 pesos al mes; se pueden agregar 2 miembros extra por la tarifa de 69 pesos con anuncios o 79 pesos sin anuncios.

De acuerdo con Netflix, esta actualización de los precios se tomó “para seguir mejorando el contenido que te encanta. Encontrará nuevas series y películas cada semana, además de los 78 lanzamientos que tenemos previstos para el próximo mes”.