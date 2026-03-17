FIFA elige a YouTube como la plataforma favorita para ver el Mundial 2026: habrá transmisiones gratis

De acuerdo con la publicación en el blog de YouTube, los socios de medios podrán publicar resúmenes extendidos, material detrás de cámaras, Shorts y video bajo demanda, además, por primera vez tendrán la opción de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus propios canales de YouTube, e incluso emitir una selección de encuentros completos.

A eso se sumará la liberación de contenido histórico del archivo digital de la FIFA y el acceso privilegiado para un grupo global de creadores, que no solo harán reacciones sino piezas con historias humanas, análisis tácticos y escenas fuera del campo.

Aunque la televisión abierta y de paga siguen siendo decisivas para monetizar grandes eventos, la experiencia completa del fan se está redistribuyendo a este tipo de plataformas, con comentarios, transmisiones paralelas, creadores y comunidades.

Alphabet informó en febrero que los ingresos de YouTube por publicidad y suscripciones superaron los 60,000 millones de dólares en 2025, y que el negocio publicitario de YouTube siguió creciendo el año pasado, por lo que este anuncio podrá ayudarlo a tener más empuje a nuevos ingresos.

Para la FIFA, por ejemplo, Qatar 2022 involucró a alrededor de 5,000 millones de personas a través de distintas plataformas y dispositivos, una cifra que retrata la magnitud del torneo, pero también la necesidad de administrar esa audiencia en un ecosistema mucho más disperso que el de hace una década.

El Mundial de 2026 será más grande, con más partidos y con tres países como sede, así que la FIFA necesita no solo vender derechos, sino mantener presencia continua en todos los formatos posibles.