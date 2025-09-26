Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

FIFA revela las mascotas del Mundial 2026

Un alce, un jaguar y un águila representan la unión y diversidad del torneo, que reunirá a 48 selecciones en Canadá, México y Estados Unidos. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 26 septiembre 2025 06:47 AM

Este viernes, Gonzalo Soto y Alberto Verdusco nos informan que la FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, tres personajes que no solo reflejan la identidad cultural de los países anfitriones, pero además llegarán como protagonistas del nuevo videojuego FIFA Heroes en 2026.

Publicidad

Y muchos más temas de tu interés:

- Banxico recorta tasa de interés nuevamente, en un intento por reactivar la economía

- Según Moody’s el déficit, el crecimiento y Pemex condicionan la calificación de México

- Cargar litros de a litro en una gasolinera es ‘un acto de fe’

- Poder Judicial de CDMX evade "máxima publicidad" en audiencias con medidas covid

Publicidad

Tags

Podcast Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad