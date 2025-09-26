Este viernes, Gonzalo Soto y Alberto Verdusco nos informan que la FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, tres personajes que no solo reflejan la identidad cultural de los países anfitriones, pero además llegarán como protagonistas del nuevo videojuego FIFA Heroes en 2026.
FIFA revela las mascotas del Mundial 2026
Un alce, un jaguar y un águila representan la unión y diversidad del torneo, que reunirá a 48 selecciones en Canadá, México y Estados Unidos. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 26 septiembre 2025 06:47 AM
