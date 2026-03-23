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WWDC 2026 ya tiene fecha, ¿qué se presentará?

El evento genera gran expectativa por las novedades en inteligencia artificial, la integración con Gemini y la presentación de una nueva versión de Siri más avanzada.
lun 23 marzo 2026 05:15 PM
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La WWDC 2026 podría ser el momento donde Apple finalmente muestre una visión de no competir sola en IA. (Foto: Apple )

Apple confirmó que su conferencia anual para desarrolladores, la WWDC 2026, se llevará a cabo del 8 al 12 de junio, con su ya tradicional keynote inaugural desde el Apple Park y sesiones en línea para desarrolladores de todo el mundo.

Aunque tradicionalmente el evento ha sido una vitrina de software, este año llega con la presión de demostrar que Apple puede competir en la carrera de la inteligencia artificial, donde hasta ahora ha ido por detrás de gigantes como Google, OpenAI y Microsoft.

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El gran cambio: Apple se apoya en Google para impulsar su IA

Lo que mayor expectativa causa es el lanzamiento de iOS 27 que concretará la alianza entre Apple y Google para integrar Gemini, el modelo de inteligencia artificial de la compañía de Cupertino en el ecosistema del iPhone.

Este movimiento marca un giro estratégico importante, pues durante años, Apple apostó por desarrollar su propia tecnología de forma interna, pero los retrasos en su desarrollo de IA, especialmente con Siri, la llevaron a buscar apoyo externo.

Incluso, se espera que parte de la inteligencia de Siri esté directamente impulsada por Gemini, lo que permitiría capacidades más avanzadas de comprensión, contexto y ejecución de tareas.

En este sentido, la WWDC 2026 podría ser el momento donde Apple finalmente muestre una visión de no competir sola en IA, sino integrar lo mejor disponible y construir encima de ello.

“La WWDC26 presentará los increíbles avances en las plataformas de Apple, incluidas innovaciones en IA, nuevas herramientas para desarrolladores y software”, refirió la empresa en el anuncio oficial del evento.

Apple también adelantó que la WWDC incluirá más de 100 sesiones técnicas y laboratorios donde Apple mostrará cómo integrar estas capacidades en apps de terceros.

Aunque no es el foco, Apple podría aprovechar el evento para adelantar nuevos dispositivos para el hogar inteligente, actualizaciones relacionadas con Vision Pro y hardware optimizado para IA. Por ahora, no hay confirmación, pero el contexto de IA abre la puerta a este tipo de anuncios estratégicos.

El evento podrá seguirse a través de la app Apple Developer , el sitio web y el canal de YouTube

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Apple WWDC Inteligencia artificial

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