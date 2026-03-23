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Xiaomi invertirá 8,700 mdd en IA y acelera su carrera frente a Samsung y Apple

La estrategia de Xiaomi se alinea a un mercado en el que la IA se posiciona como la mayor apuesta de innovación y crecimiento.
lun 23 marzo 2026 04:00 PM
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La inversión forma parte de una estrategia más amplia para integrar IA en todo su ecosistema, que va desde smartphones hasta autos eléctricos y dispositivos del hogar conectado. (Foto: Baloncici/Getty Images)

La tecnológica de origen chino, Xiaomi, prepara una ofensiva en inteligencia artificial con una inversión de al menos 8,700 millones de dólares en los próximos tres años, una apuesta por posicionarse en la nueva ola tecnológica que redefine tanto el hardware como los servicios digitales.

El anuncio fue realizado por su fundador, Lei Jun, durante el lanzamiento de su vehículo eléctrico SU7, donde subrayó que la industria atraviesa una transformación estructural impulsada por la IA.

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“No hay duda de que estamos entrando en una nueva era”, afirmó, al insistir en que tanto empresas como usuarios deben adaptarse activamente a este cambio.

La inversión forma parte de una estrategia más amplia para integrar IA en todo su ecosistema, que va desde smartphones hasta autos eléctricos y dispositivos del hogar conectado. Sin embargo, la compañía no detalló en qué áreas específicas se concentrará el gasto.

De los smartphones a la IA, el nuevo campo de batalla

Aunque Xiaomi diversificó su portafolio, el mercado de teléfonos inteligentes es su principal carta de presentación. De acuerdo con la consultora IDC, la firma ocupa actualmente el tercer lugar global en participación de mercado, con 13.3% de participación, solo por detrás de Samsung (18.8%) y Apple (18.2%).

Su apuesta por la IA sigue la tendencia en el mercado de transformar los dispositivos en plataformas inteligentes capaces de ofrecer experiencias más personalizadas, automatizadas y conectadas. De hecho, sus principales competidores han lanzado inversiones mucho más agresivas para dominar la infraestructura y las aplicaciones de inteligencia artificial.

Samsung, el rival más fuerte en el campo de los smartphones, anunció recientemente un plan de inversión de hasta 73,000 millones de dólares enfocado en chips avanzados, fundamentales para el desarrollo de IA. Por su parte, Apple está comprometido a invertir más de 500,000 millones de dólares en Estados Unidos durante cuatro años, en una estrategia que también contempla el fortalecimiento de su ecosistema inteligente.

En paralelo, dentro de China, Xiaomi enfrenta la presión de otros gigantes tecnológicos que avanzan en modelos propios, como DeepSeek, cuyo próximo lanzamiento ha generado expectativas en el sector.

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"Quizás hayamos mantenido un perfil relativamente bajo, pero nuestro progreso real puede ser mucho más rápido de lo que la gente de afuera se da cuenta", destacó Lei.

La apuesta de Xiaomi por la IA, que comenzó el año pasado con el lanzamiento de su primer modelo de lenguaje a gran escala MiMo-V2-Flash, está encabezada por el exinvestigador de DeepSeek, Luo Fuli, quien ahora dirige un equipo cuya edad promedio es de 25 años.

Por el momento, la empresa dejó claro que su apuesta es pasar de ser un fabricante competitivo a convertirse en un actor relevante en la próxima generación de inteligencia artificial.

Con información de AFP.

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XIaomi Inteligencia artificial

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