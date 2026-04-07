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Apple lanzará su iPhone plegable en septiembre de este año

A pesar de los informes de posibles retrasos del dispositivo, se prevé que la empresa debute con este nuevo factor de forma en el evento de septiembre.
mar 07 abril 2026 05:00 PM
Apple planea lanzar su iPhone plegable a finales de este año
El iPhone plegable representa el segundo paso de un plan de tres años para reinventar el diseño y experiencia de usuario de los usuarios de la compañía. (hapabapa/Getty Images)

Una vez más, Apple llegará tarde a una tendencia tecnológica. En este caso se trata de los teléfonos inteligentes plegables que debutarán a finales de este año, algo de lo que se dudaba, por presuntos problemas en el proceso de fabricación.

De acuerdo con declaraciones a Bloomberg, de fuentes que se mantuvieron en anonimato, la compañía tiene previsto presentar el dispositivo en el mes de septiembre, junto al iPhone 18.

Más temprano este martes, el medio japonés Nikkei Asia publicó que la cadena de suministro de Apple está “trabajando bajo una presión excesiva y las soluciones actuales no son suficientes para resolver por completo los desafíos de ingeniería… Se necesita más tiempo”, dijo una fuente al medio.

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Posteriormente, Bloomberg informó que a pesar de la complejidad que representa la nueva pantalla y los materiales para un dispositivo de estas características, la empresa está trabajando con el objetivo de poner el plegable a la venta casi al mismo tiempo que el nuevo iPhone.

De acuerdo con el periodista especializado en Apple, Mark Gurman, un iPhone plegable representa el segundo paso de un plan de tres años para reinventar el diseño y la experiencia de usuario de los usuarios de la compañía.

El primer elemento sucedió el año pasado, con la actualización de los dispositivos Pro y Pro Max, pero más significativamente con el lanzamiento del iPhone Air, una versión más delgada del teléfono, además de estar trabajando en una nueva versión insignia de cara al vigésimo aniversario del iPhone, en 2027.

¿Cómo será el iPhone plegable?

Los reportes de Gurman señalan que el anticipado iPhone plegable mantendrá el factor de forma que las alternativas de la competencia, como Samsung u Oppo, entre otras marcas de origen chino, aunque con algunos aspectos diferenciales.

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De acuerdo con esta información, los ingenieros de la empresa habrían solucionado ciertos problemas, como la calidad y durabilidad de la pantalla, incluido el incómodo pliegue que reduce la superficie de visión cuando el dispositivo está extendido.

En cuanto a software, se espera que Apple actualice el sistema operativo iOS con el objetivo de que las aplicaciones de iPhone se asemejen a las del iPad y se pueda aprovechar el tamaño de la pantalla una vez desplegado.

En cuanto al precio, se prevé que supere los 2,000 dólares, algo que podría disuadir a los usuarios finales, más teniendo en cuenta el contexto actual en que la escasez de memoria RAM se prevé que aumente el precio de los dispositivos en alrededor de 15%.

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Apple Inc IPhone

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