Apple lanzará su iPhone plegable en septiembre de este año

Una vez más, Apple llegará tarde a una tendencia tecnológica. En este caso se trata de los teléfonos inteligentes plegables que debutarán a finales de este año, algo de lo que se dudaba, por presuntos problemas en el proceso de fabricación.

De acuerdo con declaraciones a Bloomberg, de fuentes que se mantuvieron en anonimato, la compañía tiene previsto presentar el dispositivo en el mes de septiembre, junto al iPhone 18.

Más temprano este martes, el medio japonés Nikkei Asia publicó que la cadena de suministro de Apple está “trabajando bajo una presión excesiva y las soluciones actuales no son suficientes para resolver por completo los desafíos de ingeniería… Se necesita más tiempo”, dijo una fuente al medio.