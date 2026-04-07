En este sentido, Miller admitió que si bien existen opciones para hacer este tipo de acciones en el mercado, el diferenciar de Adobe es que los estudiantes ya utilizan sus plataformas para leer sus notas, por lo que la integración de todas las herramientas en un solo lugar resulta de mayor valor.

Por otra parte, el modelo de Acrobat Spaces es gratuito, ya que se aloja en un sitio web independiente y no es necesario iniciar ningún tipo de sesión para comenzar a utilizarlo, detalló el directivo.

“Los estudiantes ya están usando Acrobat para consultar estos documentos y leer todo el material del curso. Lo que hemos escuchado repetidamente es que les encanta como plataforma integral o centro de estudio”, dijo Miller a TechCrunch. “No tener que estar moviendo documentos constantemente es una gran ventaja”.

Este tipo de productos demuestran que Adobe cada vez compite en territorios donde antes no tenía antagonistas directos, además de que la expansión de la IA representa un elemento que confronta a sus aplicaciones.

Tan solo en el sector creativo, donde era el jugador más reconocido, ahora debe lidiar con la competencia de otras formas de software más sencillo de usar y que también integra funcionalidades de IA, como Canva y Apple Studio.