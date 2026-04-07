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¿Usas NotebookLM? Adobe lanza una nueva opción para ayudarte con tus tareas

Acrobat Spaces es la nueva plataforma de la empresa creadora de Photoshop con la que busca ayudar a los usuarios a generar contenido con IA de forma gratuita.
mar 07 abril 2026 11:00 AM
acrobat spaces vs notebookLM
El uso de IA para hacer más productiva la educación es una tendencia que diversas empresas aprovechan. (Pressmaster/Getty Images)

Cada vez hay mayor competencia en el software creativo potenciado por Inteligencia Artificial para profesionales. Sin embargo, Adobe considera que el sector de los estudiantes es un espacio con potencial para captar mercado y por ello lanzó Acrobat Spaces.

Esta herramienta, de acuerdo con el anuncio, permitirá crear presentaciones, tarjetas de estudio y cuestionarios a partir de archivos como PDF, Word, PowerPoint, Excel, enlaces de documentos, notas manuscritas e incluso transcripciones.

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Con ella, las personas podrán obtener diferentes materiales de estudio, como tarjetas para memorizar contenidos, mapas mentales, presentaciones editables, guías de estudio o incluso podcasts para facilitar el intercambio de información con otros estudiantes.

Entre otras funciones destaca que los estudiantes podrán utilizar el chatbot integrado de Acrobat para hacer preguntas al asistente acerca del contenido, pues la herramienta únicamente se basa en esa información para evitar buscar en internet y tener menos posibilidad de alucinaciones.

De acuerdo con Charlie Miller, vicepresidente de Educación de Adobe, el producto se desarrolló y probó junto a más de 500 estudiantes de diversos grupos de alumnos de universidades como Harvard, Berkeley y Brown.

Actualmente, la industria de IA para estudiantes ya tiene algunos jugadores identificables, como NotebookLM de Google, o TurboAI y Goodnotes, que permiten subir a los estudiantes generar sus materiales de estudio.

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En este sentido, Miller admitió que si bien existen opciones para hacer este tipo de acciones en el mercado, el diferenciar de Adobe es que los estudiantes ya utilizan sus plataformas para leer sus notas, por lo que la integración de todas las herramientas en un solo lugar resulta de mayor valor.

Por otra parte, el modelo de Acrobat Spaces es gratuito, ya que se aloja en un sitio web independiente y no es necesario iniciar ningún tipo de sesión para comenzar a utilizarlo, detalló el directivo.

“Los estudiantes ya están usando Acrobat para consultar estos documentos y leer todo el material del curso. Lo que hemos escuchado repetidamente es que les encanta como plataforma integral o centro de estudio”, dijo Miller a TechCrunch. “No tener que estar moviendo documentos constantemente es una gran ventaja”.

Este tipo de productos demuestran que Adobe cada vez compite en territorios donde antes no tenía antagonistas directos, además de que la expansión de la IA representa un elemento que confronta a sus aplicaciones.

Tan solo en el sector creativo, donde era el jugador más reconocido, ahora debe lidiar con la competencia de otras formas de software más sencillo de usar y que también integra funcionalidades de IA, como Canva y Apple Studio.

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Inteligencia artificial Adobe Systems Incorporated Google

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