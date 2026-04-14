Amazon vs Starlink, una carrera por el espacio
La carrera por dominar los satélites en el espacio es cada vez más intensa entre Amazon Leo, antes conocido como Proyecto Kuiper, y Starlink. Ambas empresas buscan construir constelaciones en la órbita baja de la Tierra para dar internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios, empresas y gobiernos.
Starlink, empresa de Elon Musk, domina el mercado, pues cuenta con más de 10,000 satélites en órbita y más de 9 millones de usuarios. Además, recientemente recibió la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para poner en órbita otros 7,500 satélites más.
Por su parte, Amazon Leo tiene previsto lanzar más de 3,200 satélites, pero ha sufrido varios retrasos y solo ha logrado poner en órbita alrededor de 200, además de que solicitó una prórroga a la FCC, la cual le exige tener unos 1,600 satélites para julio de este año.
Estas iniciativas demuestran la relevancia actual del espacio para los servicios de comunicaciones. En México, por ejemplo, Televisa anunció un acuerdo comercial con Starling para revender sus servicios satelitales a empresas en cualquier parte del país.
Al respecto, Expansión detalló que los servicios Televisa revenderán corresponden a una forma de conectividad que permite que teléfonos móviles convencionales y dispositivos del Internet de las cosas se conecten directamente a satélites en órbita baja, lo que posibilita el envío de mensajes, la descarga de datos e incluso la realización de llamadas en zonas donde no existe cobertura terrestre como desiertos, océanos, montañas o parques nacionales.