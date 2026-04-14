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Amazon compra Globalstar para competir con Musk

Esta importante transacción en el mercado satelital está valorada en unos 11,570 millones de dólares y busca emparejar la carrera espacial con Starlink.
mar 14 abril 2026 09:55 AM
Amazon compra Globalstar
Con este movimiento, Amazon pretende continuar en el desarrollo de su negocio satelital a partir de servicios directos a dispositivos antes de su lanzamiento, cuyo despliegue se prevé suceda en el 2028. (Foto: Amazon)

Amazon quiere expandir su posición en el negocio de internet satelital, bautizado como Amazon Leo, y como parte de esa estrategia la empresa anunció la adquisición de Globalstar en una operación valorada en alrededor de 11,570 millones de dólares.

Globalstar es una empresa de satélites que, entre otras cosas, es conocida por ser la proveedora de la función “Emergency SOS”, de Apple, y a través de esta transacción Amazon se hará con todas sus operaciones satelitales, infraestructura y licencias de espectro para servicios móviles.

Con este movimiento, Amazon pretende continuar en el desarrollo de su negocio satelital a partir de servicios directos a dispositivos antes de su lanzamiento, cuyo despliegue se prevé suceda en el 2028.

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“Al combinar la probada experiencia y la sólida base de Globalstar con la obsesión de Amazon por el cliente y la innovación, los clientes pueden esperar un servicio más rápido y fiable en más lugares, lo que les permitirá mantenerse conectados con las personas y las cosas que más les importante”, declaró en un comunicado Panos Panay, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon.

Este anuncio llega unos días después de que Andy Jassy, CEO de Amazon, diera a conocer la cartera de clientes de Amazon Leo, entre los que destacan Delta Airlines, AT&T, Vodafone y la NASA, entre otras instituciones.

Se espera que la transacción se complete en 2027, luego de superar las revisiones por parte de las autoridades regulatorias. Sin embargo, ese no fue el único anuncio, pues también dio a conocer que llegó a un acuerdo con Apple para continuar brindando servicios de conectividad para iPhone y Apple Watch, específicamente en las funciones de mensajes de emergencia o solicitud de asistencia en carretera.

Y es que Apple adquirió una participación del 20% en Globalstar en 2024 como parte de una inversión de 1,500 millones de dólares para impulsar la constelación de satélites y la infraestructura terrestre de la compañía.

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Amazon vs Starlink, una carrera por el espacio

La carrera por dominar los satélites en el espacio es cada vez más intensa entre Amazon Leo, antes conocido como Proyecto Kuiper, y Starlink. Ambas empresas buscan construir constelaciones en la órbita baja de la Tierra para dar internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios, empresas y gobiernos.

Starlink, empresa de Elon Musk, domina el mercado, pues cuenta con más de 10,000 satélites en órbita y más de 9 millones de usuarios. Además, recientemente recibió la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para poner en órbita otros 7,500 satélites más.

Por su parte, Amazon Leo tiene previsto lanzar más de 3,200 satélites, pero ha sufrido varios retrasos y solo ha logrado poner en órbita alrededor de 200, además de que solicitó una prórroga a la FCC, la cual le exige tener unos 1,600 satélites para julio de este año.

Estas iniciativas demuestran la relevancia actual del espacio para los servicios de comunicaciones. En México, por ejemplo, Televisa anunció un acuerdo comercial con Starling para revender sus servicios satelitales a empresas en cualquier parte del país.

Al respecto, Expansión detalló que los servicios Televisa revenderán corresponden a una forma de conectividad que permite que teléfonos móviles convencionales y dispositivos del Internet de las cosas se conecten directamente a satélites en órbita baja, lo que posibilita el envío de mensajes, la descarga de datos e incluso la realización de llamadas en zonas donde no existe cobertura terrestre como desiertos, océanos, montañas o parques nacionales.

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