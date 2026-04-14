“Al combinar la probada experiencia y la sólida base de Globalstar con la obsesión de Amazon por el cliente y la innovación, los clientes pueden esperar un servicio más rápido y fiable en más lugares, lo que les permitirá mantenerse conectados con las personas y las cosas que más les importante”, declaró en un comunicado Panos Panay, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon.

Este anuncio llega unos días después de que Andy Jassy, CEO de Amazon, diera a conocer la cartera de clientes de Amazon Leo, entre los que destacan Delta Airlines, AT&T, Vodafone y la NASA, entre otras instituciones.

Se espera que la transacción se complete en 2027, luego de superar las revisiones por parte de las autoridades regulatorias. Sin embargo, ese no fue el único anuncio, pues también dio a conocer que llegó a un acuerdo con Apple para continuar brindando servicios de conectividad para iPhone y Apple Watch, específicamente en las funciones de mensajes de emergencia o solicitud de asistencia en carretera.

Y es que Apple adquirió una participación del 20% en Globalstar en 2024 como parte de una inversión de 1,500 millones de dólares para impulsar la constelación de satélites y la infraestructura terrestre de la compañía.