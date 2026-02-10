Publicidad

Amazon Leo busca romper la hegemonía de Starlink en América Latina

Con alianzas comerciales, nuevos equipos y una estrategia distinta a la de Musk, Amazon Leo quiere acelerar su posicionamiento satelital en mercados clave como Chile, Brasil y Argentina.
mar 10 febrero 2026 12:11 PM
Amazon Leo busca romper el monopolio satelital de Starlink en Latinoamérica
En la actualidad, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México y Chile concentran el 86% de la cartera de clientes de Starlink en América Latina (Expansión Google AI Studio)

La industria satelital busca dejar de girar en torno a un solo nombre: Starlink. Este año, Amazon Leo -la empresa de satélites del empresario Jeff Bezos- comenzará a competir en uno de los mercados clave de Elon Musk. Se prevé que en 2026, los servicios satelitales de la compañía desembarquen en Brasil, Argentina y Chile, naciones en donde Starlink concentra la mayor cantidad de usuarios.

En la actualidad, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México y Chile concentran el 86% de la cartera de clientes de Starlink en América Latina, lo que sitúa a la compañía en el puesto 11 de 16 en términos de cuota de mercado, con una participación del 1.2%, según datos de la consultora Dataxis.

Aunque esta participación es moderada, la empresa satelital de Elon Musk ha acelerado su crecimiento en la región al posicionarse como un complemento a la conectividad terrestre, especialmente en zonas donde el acceso resulta complejo debido a la orografía de los países.

“Alguien podría decir que Starlink es un jugador de nicho porque tiene menos del 2% de mercado, pero la empresa está operando a modo completo en Latam porque es una tecnología que no está compitiendo contra opciones satelitales sino como sustituto de opciones de servicio terrestres”, aseguró Carlos Blanco, analista de la consultora.

La llegada de Amazon Leo busca desafiar el posicionamiento de Starlink. La estrategia de Jeff Bezos apunta a habilitar sus servicios satelitales en alianza con operadores de telecomunicaciones, como DirecTV y Sky en Brasil, un enfoque que contrasta con el modelo desplegado por Elon Musk, quien apostó por un despliegue directo al usuario final sin acuerdos comerciales con las empresas de conectividad.

La alianza con empresas de telecomunicaciones busca que el servicio de Amazon Leo se masifique de manera más rápida y orgánica, ya que facilitan la integración del internet satelital en la oferta existente de los operadores, que ya cuentan con infraestructura, canales de distribución y bases de clientes consolidadas.

A esta táctica se suma el plan de Amazon Leo de ofrecer tres niveles de equipos, entre los que destaca el denominado Leo Nano, concebido como competidor directo de Starlink Mini- la antena portátil diseñada para conectarse desde prácticamente cualquier lugar-.

Además, analistas prevén que el nuevo jugador del internet satelital apueste por precios competitivos, aunque hasta ahora la compañía no ha revelado el costo de estos dispositivos.

Pero la llegada tardía de Amazon Leo al mercado y su dependencia a los lanzamientos satelitales por parte de SpaceX, la matriz de Starlink, se perfilan como algunos de los principales desafíos para que Bezos pueda disputar la hegemonía que Musk ha construido en el segmento de conectividad satelital.

Carlos Blanco explicó que la empresa planea desplegar una constelación de 3,300 satélites, mediante un programa de lanzamientos múltiples, cada uno con alrededor de 50 unidades, pero actualmente SpaceX enfrenta una alta demanda de servicios de lanzamiento por parte de diversos actores, tanto privados como empresariales.

“Aunque Amazon Leo busca llegar al mercado latinoamericano con una estrategia interesante, SpaceX tiene una integración total que implica lanzadores y presencia en todos los países, mientras que Leo empezará con una dependencia de la empresa de Musk”, reconoció el analista.

El tamaño del mercado global de internet por satélite se estima alcance los 22,600 millones de dólares rumbo a 2030, implicando un incremento de 13.9%, según la consultora Grand View Research.

La competencia entre Amazon Leo y Starlink marcará una nueva etapa para el mercado de conectividad satelital en América Latina, donde la demanda por soluciones alternativas al internet terrestre sigue en expansión.

Mientras Musk busca consolidar su ventaja operativa y de cobertura, Bezos apuesta por alianzas, segmentación de equipos y precios competitivos para ganar terreno. El desenlace dependerá no solo de la velocidad de despliegue, sino de la capacidad de cada jugador para convertir una tecnología emergente en un servicio masivo y sostenible en la región.

