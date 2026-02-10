Amazon Leo busca romper la hegemonía de Starlink en América Latina

La industria satelital busca dejar de girar en torno a un solo nombre: Starlink. Este año, Amazon Leo -la empresa de satélites del empresario Jeff Bezos- comenzará a competir en uno de los mercados clave de Elon Musk. Se prevé que en 2026, los servicios satelitales de la compañía desembarquen en Brasil, Argentina y Chile, naciones en donde Starlink concentra la mayor cantidad de usuarios.
En la actualidad, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México y Chile concentran el 86% de la cartera de clientes de Starlink en América Latina, lo que sitúa a la compañía en el puesto 11 de 16 en términos de cuota de mercado, con una participación del 1.2%, según datos de la consultora Dataxis.