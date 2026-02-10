Amazon Leo busca romper la hegemonía de Starlink en América Latina

Aunque esta participación es moderada, la empresa satelital de Elon Musk ha acelerado su crecimiento en la región al posicionarse como un complemento a la conectividad terrestre, especialmente en zonas donde el acceso resulta complejo debido a la orografía de los países.

“Alguien podría decir que Starlink es un jugador de nicho porque tiene menos del 2% de mercado, pero la empresa está operando a modo completo en Latam porque es una tecnología que no está compitiendo contra opciones satelitales sino como sustituto de opciones de servicio terrestres”, aseguró Carlos Blanco, analista de la consultora.

La llegada de Amazon Leo busca desafiar el posicionamiento de Starlink. La estrategia de Jeff Bezos apunta a habilitar sus servicios satelitales en alianza con operadores de telecomunicaciones, como DirecTV y Sky en Brasil, un enfoque que contrasta con el modelo desplegado por Elon Musk, quien apostó por un despliegue directo al usuario final sin acuerdos comerciales con las empresas de conectividad.

La alianza con empresas de telecomunicaciones busca que el servicio de Amazon Leo se masifique de manera más rápida y orgánica, ya que facilitan la integración del internet satelital en la oferta existente de los operadores, que ya cuentan con infraestructura, canales de distribución y bases de clientes consolidadas.