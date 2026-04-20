Con cerca de 25 años de trayectoria en la intersección entre derecho, políticas públicas y tecnología, Lewicki cuenta con un doctorado en leyes por la Universidad de Río de Janeiro. En su trayectoria profesional cuenta con experiencia en el despacho de abogados BMA, en Ibmec y fue asesor de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados de Brasil.

"Me encanta compartir que estoy comenzando una nueva etapa en mi carrera, incorporándome a un equipo de personas increíbles en OpenAI como Head de Políticas Públicas para América Latina. Después de muchos años trabajando en la intersección entre derecho, políticas públicas y tecnología, es emocionante dar el paso hacia el campo de la inteligencia artificial", publicó Lewicki en su cuenta de LinkedIn.

Agregó que su objetivo será a acompañar el avance de la IA en la región, "asegurando que estas tecnologías sean ampliamente accesibles y generen beneficios para la sociedad en su conjunto en América Latina".

Durante los últimos 11 años formó parte de Airbnb, donde se desempeñó como director asesor jurítico senior para Latinoamérica, director de políticas públicas para región y finalmente como director global al frente del equipo central de políticas públicas, puesto en el que desempeñó desde 2020.

“Su llegada a OpenAI coincide con un momento de rápida evolución de la inteligencia artificial en la región, con impactos crecientes en la forma en que personas y organizaciones adoptan esta tecnología”, refirió la compañía.

