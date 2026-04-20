Tim Cook dejará de ser CEO de Apple y en su lugar John Ternus, actual director de ingeniería de hardware, asumirá este rol a partir de septiembre de 2026.
Ternus, de 50 años, tiene una amplia carrera en la empresa de Cupertino y está involucrado directamente en innovaciones como los Apple Vision o las mejoras en relojes y audífonos de la empresa. Sin embargo, antes de ser el principal candidato, quien resonaba en los pasillos de la empresa como el que tomaría el cargo de Cook era Jeff Williams, quien fue director de operaciones (COO) desde 2015 de la empresa.
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Su salida dejó un vacío en la estructura ejecutiva de una de las firmas más valiosas del mundo, pero Ternus tiene una presencia en la parte de innovación que los integrantes del board de Apple vieron como positiva, pues la votación de sucesión fue por unanimidad.
“Tim Cook desafortunadamente perdió el radar que traía Steve Jobs porque Tim viene de operaciones. Eso funciona para ejecutar, pero no para innovar. Esa es la gran diferencia. No es hasta que las compañías diseñen su propio sistema, que tienen ventaja”, señaló en entrevista Alejandro Ruelas-Gossi, catedrático de la Universidad de Navarra y especialista en temas tecnológicos.
Como parte de la reorganización, la empresa de Cupertino redistribuyó responsabilidades entre algunos de sus ejecutivos más veteranos. Eddy Cue, jefe histórico de servicios, asumió el control de las divisiones de salud y fitness, áreas que habían sido impulsadas por Williams y que se consideran esenciales para el futuro del ecosistema Apple.
Mientras que Craig Federighi, responsable de software, extendió su autoridad sobre watchOS, y Ternus tomó el control total del hardware del Apple Watch.
Esta reestructuración no solo busca llenar el vacío operativo que deja Williams, sino también fortalecer la línea de mando ante una posible transición de liderazgo en la próxima década, de acuerdo con Ruelas-Gossi. Ternus, en particular, ganó visibilidad pública en los últimos años.
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¿Quién es John Ternus?
John Ternus es el vicepresidente senior de ingeniería en hardware en Apple. Se unió a la empresa en 2001 y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de muchos de los productos más importantes de la compañía.
Lideró los equipos responsables del diseño y la ingeniería de la línea de iPhone, iPad y Mac, incluida la transición a los chips Apple Silicon. Su enfoque es fundamental para garantizar una integración estrecha entre el hardware y el software, lo que contribuye a la reputación de Apple por su rendimiento y eficiencia energética.
Antes de convertirse en vicepresidente senior en 2021, Ternus trabajó bajo la dirección de Dan Riccio y fue ascendiendo por su destacada capacidad técnica y liderazgo. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania y, antes de unirse a Apple, trabajó en la firma de diseño Metaphase. Además es el rostro técnico de varios lanzamientos, incluido el reciente iPhone Air, un modelo que buscó combinar innovación y eficiencia de costos.
Su creciente protagonismo en los eventos de la marca y su papel en la estrategia de diseño e integración tecnológica lo colocan en la primera línea para convertirse en el próximo CEO. “Ternus representa la continuidad técnica de Apple, pero también un posible regreso a su ADN más ingenieril”, explicó Ben Bajarin, analista de Creative Strategies.
Bajo el liderazgo de Cook, Apple superó el valor de mercado de cuatro billones de dólares, pero la compañía ha enfrentado críticas por depender excesivamente del iPhone y por una aparente desaceleración en la innovación.