Su salida dejó un vacío en la estructura ejecutiva de una de las firmas más valiosas del mundo, pero Ternus tiene una presencia en la parte de innovación que los integrantes del board de Apple vieron como positiva, pues la votación de sucesión fue por unanimidad.

“Tim Cook desafortunadamente perdió el radar que traía Steve Jobs porque Tim viene de operaciones. Eso funciona para ejecutar, pero no para innovar. Esa es la gran diferencia. No es hasta que las compañías diseñen su propio sistema, que tienen ventaja”, señaló en entrevista Alejandro Ruelas-Gossi, catedrático de la Universidad de Navarra y especialista en temas tecnológicos.

Como parte de la reorganización, la empresa de Cupertino redistribuyó responsabilidades entre algunos de sus ejecutivos más veteranos. Eddy Cue, jefe histórico de servicios, asumió el control de las divisiones de salud y fitness, áreas que habían sido impulsadas por Williams y que se consideran esenciales para el futuro del ecosistema Apple.

Mientras que Craig Federighi, responsable de software, extendió su autoridad sobre watchOS, y Ternus tomó el control total del hardware del Apple Watch.

Esta reestructuración no solo busca llenar el vacío operativo que deja Williams, sino también fortalecer la línea de mando ante una posible transición de liderazgo en la próxima década, de acuerdo con Ruelas-Gossi. Ternus, en particular, ganó visibilidad pública en los últimos años.