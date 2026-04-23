De acuerdo con reportes recientes, los recortes comenzarán a notificarse a partir del 20 de mayo de 2026 y forman parte de una estrategia más amplia para hacer a la compañía “más eficiente”. Además de los despidos, la empresa también cancelará miles de vacantes abiertas, en un movimiento que apunta a contener costos y redirigir recursos hacia áreas prioritarias como la creciente inversión en inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg ha intensificado su gasto en infraestructura, centros de datos y talento especializado, en un intento por competir en el desarrollo de modelos avanzados y servicios basados en IA. Este giro implica reasignar capital, incluso en una empresa que se mantiene rentable.

La compañía ya había realizado recortes selectivos en meses previos y, según distintas fuentes, podrían venir más despidos en la segunda mitad del año. El caso de Meta se suma a una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde varias empresas han reducido su plantilla para financiar su transición hacia la inteligencia artificial.

El mes pasado, Meta dio a conocer sus primeros cuatro chips de uso interno para cubrir las necesidades y expansión de sus grandes centros de datos.

Este chip forma parte de un proyecto en el que la empresa ha trabajado desde 2023 y cuyo nombre es Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), el cual busca reducir la dependencia ante los chips de Nvidia y, además, abordar la creciente cantidad de potencia de procesamiento necesaria para ejecutar sus productos de Meta AI.