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Meta permitirá a padres ver los temas que sus hijos hablan con la IA

Esta medida tiene la finalidad de supervisar el uso que hacen de la herramienta, además de dar herramientas para conversar con mayor profundidad sobre sus experiencias con esta tecnología.
jue 23 abril 2026 11:00 AM
Meta cambia los permisos parentales: permitirá a padres ver de qué hablan sus hijos con la IA
Las actualizaciones ya están disponibles en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil, y la empresa aseguró que se implementarán a nivel mundial en las próximas semanas. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Meta es una de las empresas que más críticas reciben por su impacto en infancias y adolescentes, ya sea a través de sus redes sociales o debido a su inteligencia artificial. Por ello, la empresa anunció nuevas medidas de seguridad para que los padres supervisen los temas que sus hijos tratan con la IA de la compañía.

De acuerdo con el anuncio de la empresa, ahora los padres verán una nueva pestaña de “Información” dentro del centro de supervisión para revisar lo que sus hijos han estado hablando con el chatbot a partir de ciertas categorías.

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Entre las clasificaciones destacan “Escuela”, “Entretenimiento” o “Estilo de vida”, entre otros. Además, estas tendrán subdivisiones; por ejemplo, “Estilo de vida” abarcará elementos como comida, moda o vacaciones, mientras que “Salud y bienestar” incluirá temas de ejercicio físico, salud física y mental.

Las actualizaciones ya están disponibles en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil, y la empresa aseguró que se implementarán a nivel mundial en las próximas semanas.

Asimismo, la empresa liderada por Mark Zuckerberg dio a conocer que enviarán sugerencias a los padres para iniciar conversaciones con sus hijos, con la finalidad de ayudarles a hablar abiertamente sobre sus experiencias con la IA, además de lanzar un nuevo Consejo de Expertos en Bienestar para contribuir al desarrollo de sus productos de IA para este sector de la población.

Meta bajo escrutinio por su impacto en adolescentes

A lo largo de los meses, Meta ha implementado una serie de medidas para aminorar el impacto negativo de sus herramientas y redes sociales en adolescentes. En octubre del año pasado, la empresa permitió a los padres desactivar por completo las conversaciones de sus hijos con los chatbots de IA.

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Posteriormente, en enero de este año, suspendió el acceso de los adolescentes a sus personajes de IA en todas sus aplicaciones a nivel mundial, bajo el argumento de que estaban desarrollando una versión actualizada para adolescentes, aunque también coincidía con el inicio de su juicio en Nuevo México.

Durante este caso se le acusó al gigante tecnológico de no proteger a los menores dentro de sus plataformas y la compañía finalmente perdió el caso, lo que representó la primera vez en que un tribunal declaró a Meta legalmente responsable por poner en peligro la seguridad de las infancias.

El caso concluyó a finales de marzo tras seis semanas de audiencias en las que participaron alrededor de 40 testigos, incluidos exempleados de la compañía, y se revisaron cientos de documentos internos, correos electrónicos e informes.

Como resultado del veredicto, Meta fue condenada a pagar 375 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios, una cifra significativamente menor a los 5,000 dólares por cada uno de los aproximadamente 221,000 adolescentes que, según sus estimaciones, utilizan las plataformas de la compañía en la entidad que reclamaba el estado.

Entre los argumentos que las autoridades utilizaron durante el juicio destacaron que servicios como Facebook, Instagram y WhatsApp no contaban con mecanismos suficientes para proteger a los menores frente a abuso sexual y trata de personas. Además, argumentaron que los algoritmos de recomendación de la empresa facilitaban el contacto entre adultos y adolescentes.

Tras el veredicto, Torrez calificó la decisión como “una victoria histórica para cada niño y cada familia”, al asegurar que la empresa priorizó sus ganancias sobre la seguridad de los menores. Según el fiscal, los directivos de Meta conocían los riesgos asociados a sus productos, ignoraron advertencias internas y no informaron adecuadamente al público.

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Meta Inteligencia artificial

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