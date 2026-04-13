Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, cree fervientemente en la Inteligencia Artificial. La muestra más grande de esto es que, de acuerdo con reportes de varios medios, entre ellos Financial Times y The Verge, está creando un clon de él, a partir de IA, para que interactúe y dé retroalimentación a los empleados.

El reporte del Financial Times, que cita fuentes cercanas al CEO de Meta, señala que la empresa está entrenando el avatar con la imagen, la voz, gestos, tonos y declaraciones públicas de Zuckerberg “para que los empleados se sientan más conectados con el fundador a través de la interacción con él”.

Por lo tanto, con esta herramienta, cualquiera de los casi 79,000 empleados de Meta alrededor del mundo podrían contactar al ejecutivo, pues el clon de IA también tendría ideas sobre sus estrategias dentro de la compañía.