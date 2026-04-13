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Zuckerberg desarrolla un clon de IA para reemplazarlo en reuniones de Meta

De acuerdo con un reporte del Financial Times, el CEO de Meta busca que cualquier empleado de su compañía pueda interactuar con él en tiempo real.
lun 13 abril 2026 12:00 PM
Zuckerberg desarrolla un clon de IA propio
Con esta herramienta, cualquiera de los casi 79,000 empleados de Meta alrededor del mundo podrían contactar al ejecutivo, pues el clon de IA también tendría ideas sobre sus estrategias dentro de la compañía. (Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, cree fervientemente en la Inteligencia Artificial. La muestra más grande de esto es que, de acuerdo con reportes de varios medios, entre ellos Financial Times y The Verge, está creando un clon de él, a partir de IA, para que interactúe y dé retroalimentación a los empleados.

El reporte del Financial Times, que cita fuentes cercanas al CEO de Meta, señala que la empresa está entrenando el avatar con la imagen, la voz, gestos, tonos y declaraciones públicas de Zuckerberg “para que los empleados se sientan más conectados con el fundador a través de la interacción con él”.

Por lo tanto, con esta herramienta, cualquiera de los casi 79,000 empleados de Meta alrededor del mundo podrían contactar al ejecutivo, pues el clon de IA también tendría ideas sobre sus estrategias dentro de la compañía.

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Según el Wall Street Journal, esta también puede ser una estrategia para prepararse ante el momento de tener reuniones complicadas con sus empleados, pues el sistema estará entrenado con información interna, a la cual tendrá acceso rápidamente.

Un ejemplo de este tipo de situaciones es la reunión que sostuvo en 2023 con miles de empleados, tan solo dos días después de anunciar el despido de 10,000 personas, y en donde fue duramente interrogado por otros trabajadores nerviosos en torno a su seguridad laboral.

Cabe recordar que esta no es la primera vez en que Zuckerberg trabaja en el desarrollo de una versión digital de sí mismo. En 2022, cuando aún era un partidario del metaverso, mostró un avatar que en ese momento fue criticado por la baja calidad gráfica que tenía.

A pesar de ello, y mientras la tecnología avanza de la mano de la Inteligencia Artificial generativa, Meta ha estado experimentando con la voz de celebridades, como John Cena, Kristen Bell o Judi Dench, para su asistente de Meta AI.

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Por otra parte, respecto a esta herramienta, Zuckerberg no sería la única persona en la que se utilice, pues los informes afirman que se podría replicar en influencers y creadores de contenido para mantener su contenido digital.

Entre las ventajas que representan los avatares hechos por IA, ha reportado Expansión , se encuentran que en la estrategia de marketing, las marcas no tienen que pagar viajes, sesiones de fotos ni preocuparse por controversias personales. Además, ños avatares siempre están disponibles, nunca envejecen y pueden adaptarse a distintas culturas o idiomas con un simple ajuste.

De hecho, su presencia ya es algo común pues el 52% de los usuarios de redes sociales siguen a, por lo menos, un influencer virtual. En ese sentido, la firma de análisis Hootsuite, reportó un aumento interanual del 21% en las organizaciones que trabajaron con influencers virtuales entre 2024 y 2025.

Las cifras revelan el porqué Meta está apostando por este tipo de recursos de IA a lo largo de toda la compañía. La semana pasada presentó Muse Spark , un nuevo modelo en el que ha invertido más de 14,000 dólares a través de su equipo Superintelligence Labs.

Esta nueva versión, afirma la empresa, es compacta y rápida por diseño, pero lo suficientemente capaz como para razonar sobre cuestiones complejas de ciencia, matemáticas y salud y ya está integrada en el asistente Meta AI a través de sus diferentes plataformas de despliegue, como redes sociales o aplicación.

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