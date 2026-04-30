De acuerdo con datos de DiDi Shop de 2025, en México se realizaron más de un millón de pedidos de carne de res, cerdo, pollo y carnes frías a través de la aplicación. La cifra representa un crecimiento cercano a 20 veces en el volumen anual de pedidos de estas cuatro categorías frente a 2024.

Esto abre la posibilidad de capturar compras complementarias que elevan el ticket promedio. En la misma plataforma, durante 2025 se ordenaron más de 200,000 bolsas de hielo, más de 3 millones de bolsas de papas fritas y más de 4 millones de unidades de cerveza y refrescos de cola, considerando las distintas presentaciones y marcas disponibles en la app.

Esta acción por comprar elementos usuales de supermercado a través de este tipo de app se le conoce como quick commerce y en México alcanzará un valor de 2,240 millones de dólares en 2029, con un crecimiento anual compuesto de 10.4% entre 2025 y 2029, de acuerdo con un reporte de Research and Markets difundido por GlobeNewswire.

Además, las aplicaciones ya no buscan participar únicamente cuando el usuario quiere comida preparada. Su siguiente frente de crecimiento está en las compras de conveniencia y supermercado, especialmente en momentos en los que el consumidor necesita resolver rápido.

Aunque la carne asada suele asociarse culturalmente con el norte del país, el comportamiento dentro de la app muestra otra lectura del mercado. Según DiDi Shop, la Ciudad de México superó a Monterrey como la ciudad con mayor número de pedidos de carne de res, cerdo, pollo y carnes frías en 2025. Después aparecen Tijuana, Guadalajara y Cancún entre las ciudades con más demanda de estas categorías.

A nivel nacional, los domingos entre las 14:00 y las 16:00 horas concentraron el mayor número de pedidos de carne de res, cerdo, pollo y carnes frías durante el año pasado y uno de los picos de pedidos se registró el 6 de septiembre de 2025, fecha en la que México enfrentó a Japón en un partido amistoso.

