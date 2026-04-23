La entrada de más aplicaciones, como DiDi, inDrive o en su momento Cabify, la facilidad de darse de alta y la falta de oportunidades laborales, incrementó la oferta de conductores y redujo los tiempos muertos para los usuarios, pero también dispersó la demanda. Conductores consultados coinciden en que los incentivos han disminuido y que los ingresos son más variables que en los primeros años del modelo.

“Cuando empezó Uber, era muy buen negocio. Había bonos, menos conductores y más demanda. Hoy es al revés: hay mucha gente manejando y las ganancias se han ido ajustando. Aun así, sigue siendo una forma de trabajo de la que puedes vivir, pero ya no con la misma facilidad que antes”, dijo Jorge Ramos a Expansión, quien lleva trabajando 10 años en Uber y dos en DiDi.

Además, las reglas que prometen abrir la puerta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a quienes trabajan en plataformas digitales levantan una valla más alta para las mujeres. De acuerdo con un estudio presentado por la red UNIDAS, ellas necesitan generar hasta 147% más ingreso respecto al que tenían previo a la implementación de la reforma laboral a trabajadores de aplicaciones de movilidad y reparto, para alcanzar el umbral que permite la afiliación plena a la seguridad social.

En el caso de los pasajeros, la evolución del modelo también implicó ajustes en la experiencia de viaje. Si en sus inicios las plataformas se diferenciaban por ofrecer agua, pañuelos o cargadores de teléfono como parte del servicio, hoy esos elementos son menos frecuentes. La principal ventaja se ha desplazado hacia la percepción de seguridad y la facilidad de pedir un viaje desde el celular. Para acceder a amenidades adicionales, los usuarios suelen optar por categorías de mayor costo, como servicios premium.

A la par, han surgido modelos híbridos como Vemo, que impulsa un esquema donde los conductores pueden acceder a un ingreso fijo o condiciones más estructuradas, en contraste con el esquema totalmente variable de otras plataformas, pero con la posibilidad de beneficiarse de la infraestructura tecnológica de Uber.

El gremio taxista y autoridades reconocen algunas de las ventajas del modelo digital, como la trazabilidad de viajes o la asignación eficiente de unidades, e incluso han intentado replicarlo. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, principalmente por la resistencia al cambio y por el reconocimiento que apps como Uber o DiDi ya tienen y con el que ha sido difícil competir.