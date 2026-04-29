El secreto de Rappi Turbo para preparar pedidos en menos de dos minutos y enviarlos a domicilio: los pickers

El tiempo como producto
Este punto Turbo Selecto forma parte de una red de más de 80 dark stores entre Rappi y Chedraui en el país y planea abrir 30 más antes del Mundial de 2026. Hoy ya operan en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Cancún. La inversión supera los cinco millones de dólares y busca consolidar el llamado quick commerce en México.
“Estamos viendo una transformación profunda en cómo los mexicanos compran”, dice Palacio, quien apunta que su objetivo es ofrecer productos al mismo costo que en tienda física, pero con entrega inmediata.
En números, cada tienda maneja entre 5,000 y 7,000 productos, un surtido comparable al de un supermercado mediano. No hay cajas, no hay efectivo, no hay clientes recorriendo pasillos. Todo ocurre en función de los datos.
“Esto tiene mucha analítica detrás”, explica Palacio. El acomodo responde a patrones de consumo por zona, hora y día. Lo que más se vende, más cerca está de la salida y la tienda cambia según el barrio.
Ese mismo sistema permite anticipar la demanda, por ejemplo, las frutas, verduras y lácteos llegan con frecuencia diaria, gracias a que los algoritmos ajustan el inventario para reducir mermas. Si algo está por caducar, entra en promoción dentro de la app o se dona a organizaciones con las que operan Rappi y Chedraui, aunque no revelaron el nombre de éstas.
“Esta alianza nos permite llegar a hogares que nunca habían interactuado con la marca”. Incluso en ciudades donde no tienen presencia física, dice Dennys Espinoza, subdirector de omnicanalidad de Chedraui.
Más de 400 personas trabajan dentro de estas tiendas a nivel nacional, sin contar a los repartidores, centros de distribución y operadores logísticos.
Aun así, el sistema depende de un equilibrio delicado, pues la promesa de entrega en 10 minutos exige precisión en cada paso con el inventario correcto, picker disponible, repartidor cercano, ruta optimizada. Todo está calculado para que nadie tenga que correr, pero nada puede fallar.