La evolución del consumidor impacta al buscador de Google
Para conocer estos nuevos hábitos de consumo, señala Sebastián Valverde, director general de Google México, fue necesario transformar el buscador de Google al convertirlo en una herramienta más inteligente, personal y "agéntica".
Esto quiere decir que el producto insignia de la compañía tecnológica ya no es únicamente sistema basado en palabras clave, sino toda una herramienta centrada en la intención y el contexto del usuario.
Para lograr ello, explica, los pilares de dicha transformación son búsquedas más profundas y conversacionales, pues mediante el "AI Mode", los usuarios pueden realizar consultas más inteligentes y naturales, lo que resulta en búsquedas hasta 13 veces más largas que las tradicionales.
Por otra parte, los resúmenes generativos ofrecen respuestas directas que aumentan la satisfacción del usuario y fomentan un mayor uso del buscador. En este sentido, la empresa ya incluye anuncios dentro de estos resúmenes para conectar a las marcas con esta nueva experiencia.
Asimismo, la búsqueda ya no se limita al texto. Ahora es multimodal, lo que permite a los usuarios interactuar de forma intuitiva a través de imágenes, video y voz, e incluso probar ropa digital a través de la función Try On, que ya está disponible en México.
Por último, señala Valverde, el buscador está evolucionando para no solo entregar información, sino para actuar como un agente capaz de ayudar a los usuarios a completar acciones de punta a punta y al llegar a los sitios web a través de estas experiencias de IA, “los usuarios lo hacen mejor informados, lo que genera tráfico de mayor calidad y con más probabilidades de conversión para las marcas”.