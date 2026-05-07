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Compras más inteligentes: 5 de 10 personas ya usan IA para decidir sus compras

El "consumidor super-empoderado" llegó a México. Datos de Google y la AMVO revelan que la IA es el nuevo socio para evaluar pros, contras y precios antes de dar el "clic" final.
jue 07 mayo 2026 02:00 PM
Compras más inteligentes con IA
El consumidor “super-empoderado” es aquel que usa la IA como una “extensión natural de sus “hábitos de consumo y un socio intelectual en su proceso de compra”. (Techa Tungateja/Getty Images)

Hacer crecer las ventas de un negocio ya no depende únicamente de los productos o las experiencias que pueden entregar. Ahora los consumidores, gracias a la inteligencia artificial, son compradores mucho más inteligentes que valoran con más herramientas aquello que desean o necesitan.

De acuerdo con datos de una encuesta de Ipsos encargada por Google, en la actualidad el 51% de los usuarios utiliza la IA para generar evaluaciones automáticas de pros y contras de un producto o servicio, mientras que un 45% la emplea para comparar precios y funciones técnicas antes de tomar una decisión.

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Esto, de acuerdo con Carolina Avella, directora de marketplace en Google México, genera una nueva clase de comprador, algo que al interior de la compañía conocen como un consumidor “super-empoderado”, pues es aquel que usa la IA como una “extensión natural de sus “hábitos de consumo y un socio intelectual en su proceso de compra”.

Los datos demuestran esta apuesta por la IA desde el lado del cliente. El Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 66% de los consumidores investiga en línea antes de acudir a una tienda física y 71% combina el canal digital con el presencial.

“El canal digital no vende, convence. Hoy es donde empieza prácticamente toda decisión de compra, incluso las que terminan en una tienda física”, afirma Pierre-Claude Blaise, director de la AMVO.

Un ejemplo de esta situación será el Hot Sale, a finales de este mes, un periodo en que el 55% de los consumidores prevé usar estas tecnologías para recibir recomendaciones de productos; 54% para investigar características y detalles, mientras que un 52% recurrirá a ellas para validar si una oferta realmente vale la pena.

La tendencia coincide con un consumidor que dedica más tiempo a investigar antes de adquirir un producto, pues la AMVO identifica que 85% de los potenciales compradores inicia su proceso de búsqueda al menos una semana antes del arranque oficial del evento.

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La evolución del consumidor impacta al buscador de Google

Para conocer estos nuevos hábitos de consumo, señala Sebastián Valverde, director general de Google México, fue necesario transformar el buscador de Google al convertirlo en una herramienta más inteligente, personal y "agéntica".

Esto quiere decir que el producto insignia de la compañía tecnológica ya no es únicamente sistema basado en palabras clave, sino toda una herramienta centrada en la intención y el contexto del usuario.

Para lograr ello, explica, los pilares de dicha transformación son búsquedas más profundas y conversacionales, pues mediante el "AI Mode", los usuarios pueden realizar consultas más inteligentes y naturales, lo que resulta en búsquedas hasta 13 veces más largas que las tradicionales.

Por otra parte, los resúmenes generativos ofrecen respuestas directas que aumentan la satisfacción del usuario y fomentan un mayor uso del buscador. En este sentido, la empresa ya incluye anuncios dentro de estos resúmenes para conectar a las marcas con esta nueva experiencia.

Asimismo, la búsqueda ya no se limita al texto. Ahora es multimodal, lo que permite a los usuarios interactuar de forma intuitiva a través de imágenes, video y voz, e incluso probar ropa digital a través de la función Try On, que ya está disponible en México.

Por último, señala Valverde, el buscador está evolucionando para no solo entregar información, sino para actuar como un agente capaz de ayudar a los usuarios a completar acciones de punta a punta y al llegar a los sitios web a través de estas experiencias de IA, “los usuarios lo hacen mejor informados, lo que genera tráfico de mayor calidad y con más probabilidades de conversión para las marcas”.

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Google Hot Sale Inteligencia artificial

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