Esto, de acuerdo con Carolina Avella, directora de marketplace en Google México, genera una nueva clase de comprador, algo que al interior de la compañía conocen como un consumidor “super-empoderado”, pues es aquel que usa la IA como una “extensión natural de sus “hábitos de consumo y un socio intelectual en su proceso de compra”.

Los datos demuestran esta apuesta por la IA desde el lado del cliente. El Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 66% de los consumidores investiga en línea antes de acudir a una tienda física y 71% combina el canal digital con el presencial.

“El canal digital no vende, convence. Hoy es donde empieza prácticamente toda decisión de compra, incluso las que terminan en una tienda física”, afirma Pierre-Claude Blaise, director de la AMVO.

Un ejemplo de esta situación será el Hot Sale, a finales de este mes, un periodo en que el 55% de los consumidores prevé usar estas tecnologías para recibir recomendaciones de productos; 54% para investigar características y detalles, mientras que un 52% recurrirá a ellas para validar si una oferta realmente vale la pena.

La tendencia coincide con un consumidor que dedica más tiempo a investigar antes de adquirir un producto, pues la AMVO identifica que 85% de los potenciales compradores inicia su proceso de búsqueda al menos una semana antes del arranque oficial del evento.