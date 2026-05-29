La política del registro telefónico obligatorio avanza, pero todavía arrastra dudas sobre quién debe vincular una línea móvil cuando el número pertenece a una empresa, está a nombre de un familiar o forma parte de un plan compartido.
Cómo hacer el registro telefónico si la línea móvil es de la empresa o pertenece a un familiar
¿Qué pasa si la línea pertenece a una empresa, pero la usa un trabajador?
Muchas organizaciones entregan teléfonos celulares y asignar líneas móviles a sus colaboradores para mantener comunicación laboral, proteger información sensible o separar el uso profesional del personal. Sin embargo, el esquema se complica cuando esos mismos números también se utilizan para uso personal.
Bajo los lineamientos del registro telefónico, una persona física puede registrar hasta 10 líneas móviles, pero esta limitación no aplica para las empresas. Los titulares empresariales pueden vincular tantos números como requieran, siempre que acrediten su personalidad jurídica ante el operador mediante documentación como la constancia de situación fiscal.
Para las compañías, el proceso más sencillo consiste en registrar todas las líneas bajo la razón social. Sin embargo, especialistas consideran que esto puede alejar el objetivo central del programa, identificar a quien efectivamente usa cada número.
Si un trabajador quiere que una línea empresarial quede asociada a su identidad personal, existe una alternativa. Rocío Villanueva, socia y CEO del Operador Móvil Virtual JRmóvil y Mujer Móvil , explicó que primero debe solicitarse la desvinculación del número respecto de la empresa y posteriormente realizar un nuevo registro individual.
“La desvinculación puede realizarse de manera remota o presencial en los Centros de Atención a Clientes, pero debe participar quien originalmente registró la línea”, explicó la directiva.
Para Villanueva, el objetivo de fondo es que cada línea quede asociada a la persona que realmente la utiliza. “Lo ideal es que las líneas telefónicas estén vinculadas a cada identidad porque lo que se busca es ponerle número telefónico a la CURP e INE que ya tiene el gobierno en su base de datos”, señaló.
No obstante, especialistas del sector han advertido que permitir que una misma identidad o empresa concentre numerosos números podría reducir parcialmente la efectividad de la política, ya que la propiedad formal de la línea no necesariamente coincide con el usuario cotidiano.
¿Cómo registrar una línea que está a nombre de un familiar?
El segundo escenario frecuente ocurre dentro de los hogares. En México es común que una sola persona contrate planes familiares o cubra el costo mensual de varias líneas, por lo que los datos oficiales del contrato suelen corresponder únicamente al titular de la cuenta.
En la práctica, esto significa que muchos usuarios utilizan líneas registradas administrativamente a nombre de otra persona.
Aunque la regulación permite que el titular del plan realice el procedimiento, especialistas recomiendan que cada integrante de la familia vincule personalmente el número que utiliza. El argumento es sencillo, el registro busca identificar usuarios reales, no solo responsables de pago.
¿Y si la línea es de un menor de edad?
La situación cambia cuando se trata de menores de edad. Debido a que el proceso exige una identificación oficial con fotografía, niños y adolescentes no pueden completar directamente la vinculación.
Esto traslada la responsabilidad hacia padres o tutores, quienes deberán registrar las líneas utilizadas por menores bajo su propia identidad. El tema no es menor si se considera que en México se estima que 20.9 millones de niños y adolescentes utilizan un teléfono celular.
A 32 días de que concluya el periodo de registro, las dudas sobre estos casos particulares siguen presentes entre usuarios y empresas. Mientras tanto, tanto el regulador como el gobierno federal mantienen su postura de no extender el plazo.
Hasta el 19 de mayo, se habían registrado 49.5 millones de líneas, equivalente a 30.7 por ciento de las 161 millones de líneas móviles activas en el país.