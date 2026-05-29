¿Qué pasa si la línea pertenece a una empresa, pero la usa un trabajador?

Muchas organizaciones entregan teléfonos celulares y asignar líneas móviles a sus colaboradores para mantener comunicación laboral, proteger información sensible o separar el uso profesional del personal. Sin embargo, el esquema se complica cuando esos mismos números también se utilizan para uso personal.

Bajo los lineamientos del registro telefónico, una persona física puede registrar hasta 10 líneas móviles, pero esta limitación no aplica para las empresas. Los titulares empresariales pueden vincular tantos números como requieran, siempre que acrediten su personalidad jurídica ante el operador mediante documentación como la constancia de situación fiscal.

Para las compañías, el proceso más sencillo consiste en registrar todas las líneas bajo la razón social. Sin embargo, especialistas consideran que esto puede alejar el objetivo central del programa, identificar a quien efectivamente usa cada número.

Si un trabajador quiere que una línea empresarial quede asociada a su identidad personal, existe una alternativa. Rocío Villanueva, socia y CEO del Operador Móvil Virtual JRmóvil y Mujer Móvil , explicó que primero debe solicitarse la desvinculación del número respecto de la empresa y posteriormente realizar un nuevo registro individual.

“La desvinculación puede realizarse de manera remota o presencial en los Centros de Atención a Clientes, pero debe participar quien originalmente registró la línea”, explicó la directiva.

Para Villanueva, el objetivo de fondo es que cada línea quede asociada a la persona que realmente la utiliza. “Lo ideal es que las líneas telefónicas estén vinculadas a cada identidad porque lo que se busca es ponerle número telefónico a la CURP e INE que ya tiene el gobierno en su base de datos”, señaló.

No obstante, especialistas del sector han advertido que permitir que una misma identidad o empresa concentre numerosos números podría reducir parcialmente la efectividad de la política, ya que la propiedad formal de la línea no necesariamente coincide con el usuario cotidiano.