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Reseña: POVA Curve 2 5G, un competidor chino al iPhone Air con gran batería

Este dispositivo destaca por su diseño ultra delgado, pero también por un elemento en el que Apple flaquea: la batería, que en este caso puede resistir casi un día de actividad.
sáb 09 mayo 2026 08:00 AM
Reseña: POVA Curve 2
(Foto: Cortesía Tecno)

El mercado de los smartphones se encuentra en un punto de saturación y ante ese contexto, la empresa china TECNO lanzó el nuevo POVA Curve 2 5G, que llega combinando varias características poco habituales en la industria: un diseño sumamente delgado, una batería que dura todo el día y un precio accesible.

Lo primero que salta a la vista es su perfil de apenas 7.42 mm, lo que lo convierte en el smartphone más delgado del mundo equipado con una batería de 8000 mAh, un elemento relevante, pues logra integrar una celda de tal magnitud en un cuerpo tan delgado y con un peso de 195 g.

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Al ser un dispositivo de origen chino, el POVA Curve 2 5G enfrenta el reto de la percepción de marca en el mercado mexicano, una región tradicionalmente dominada por gigantes coreanos y estadounidenses. Sin embargo, TECNO se está acercando con una propuesta de 5,999 pesos.

POVA Curve 2, un diseño que atrae miradas

El diseño no se queda solo en el grosor; su estética, dice la marca, es futurista inspirada en naves espaciales interestelares. Tiene una pantalla AMOLED curva de 6.78 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz y un brillo pico de 4500 nits garantiza una visibilidad incluso bajo la luz directa del sol, un aspecto relevante para momentos de climas intensos como las olas de calor.

Un competidor relevante es el iPhone Air, debido a sus diferencias de filosofía, porque mientras el modelo de Apple prioriza un ecosistema cerrado y un diseño minimalista, lo hace a costa de una batería de 3,149 mAh, que según reportes, puede llegarse a cargar cuatro veces en un día, mientras que el POVA Curve 2 rinde alrededor de unas ocho horas de uso intenso.

En términos de potencia bruta, este teléfono monta un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, el cual ofrece una fluidez garantizada por hasta 6 años. Aunque el chip de Apple (A19) podría superar al Dimensity en pruebas, la experiencia de usuario diaria en el POVA se ve potenciada por sus 16GB de RAM, lo que permite una multitarea mucho más agresiva.

El apartado fotográfico también presenta un duelo interesante. El Curve 2 incluye una cámara principal de 50 MP potenciada por Inteligencia Artificial con herramientas de edición inmediata, como el AI Eraser, que permite eliminar personas u objetos no deseados con un toque.

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La integración de la IA, como en la mayoría de dispositivos chinos, es parte central del funcionamiento y en este sentido, de las que más me parecieron útiles son la transcripción y traducción bidireccional en llamadas.

En cuanto a la personalización, TECNO permite que la IA genere temas completos a partir de una sola imagen, fondos de pantalla con profundidad de campo y efectos 3D que responden al movimiento, lo cual también lo acerca a la interfaz de iOS, aunque con un estilo propio de la empresa china.

Un nuevo teléfono chino en México

A pesar de que la ola china de smartphones se rompió en México, debido a las bajas ventas en el país, TECNO quiere impactar al mercado nacional con un enfoque basado en su diseño y características que no se pueden replicar fácilmente.

Por lo tanto, el TECNO POVA Curve 2 5G busca ser un llamado de atención para el mercado nacional. Aunque su venta es exclusiva de Mercado Libre, esto podría facilitar su alcance a todo el territorio mexicano, eliminando los intermediarios que le dan prioridad a las marcas más populares.

Aunque Apple suele ser la primera marca al pensar en diseño este nuevo teléfono es para aquellos que buscan algo que pueda competir con el iPhone Air pero que no quieran cargar con un batería externa a cuestas.

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