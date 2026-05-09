Reseña: POVA Curve 2 5G, un competidor chino al iPhone Air con gran batería

Al ser un dispositivo de origen chino, el POVA Curve 2 5G enfrenta el reto de la percepción de marca en el mercado mexicano, una región tradicionalmente dominada por gigantes coreanos y estadounidenses. Sin embargo, TECNO se está acercando con una propuesta de 5,999 pesos.

POVA Curve 2, un diseño que atrae miradas

El diseño no se queda solo en el grosor; su estética, dice la marca, es futurista inspirada en naves espaciales interestelares. Tiene una pantalla AMOLED curva de 6.78 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz y un brillo pico de 4500 nits garantiza una visibilidad incluso bajo la luz directa del sol, un aspecto relevante para momentos de climas intensos como las olas de calor.

Un competidor relevante es el iPhone Air, debido a sus diferencias de filosofía, porque mientras el modelo de Apple prioriza un ecosistema cerrado y un diseño minimalista, lo hace a costa de una batería de 3,149 mAh, que según reportes, puede llegarse a cargar cuatro veces en un día, mientras que el POVA Curve 2 rinde alrededor de unas ocho horas de uso intenso.

En términos de potencia bruta, este teléfono monta un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, el cual ofrece una fluidez garantizada por hasta 6 años. Aunque el chip de Apple (A19) podría superar al Dimensity en pruebas, la experiencia de usuario diaria en el POVA se ve potenciada por sus 16GB de RAM, lo que permite una multitarea mucho más agresiva.

El apartado fotográfico también presenta un duelo interesante. El Curve 2 incluye una cámara principal de 50 MP potenciada por Inteligencia Artificial con herramientas de edición inmediata, como el AI Eraser, que permite eliminar personas u objetos no deseados con un toque.

