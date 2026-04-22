Las marcas chinas de celulares llegaron a México para cubrir el hueco de Huawei y LG, ¿qué tanto se venden?

Fue ahí donde marcas como OnePlus, ZTE y realme apostaron por el país, pero con el paso de los años han diluido su participación. ZTE cerró 2024 con una participación de 2.4% en ventas de smartphones en México, mientras que OnePlus y realme ni siquiera aparecen desagregadas entre las marcas, de acuerdo con números de The CIU.

Anali Galván, analista senior de IDC y especialista en el mercado móvil, señaló que una de las razones por las que los fabricantes de smartphones han apostado en el mercado mexicano es por traer ecosistemas completos.

“Más allá del smartphone, parte importante de la presencia de estas marcas en el país es porque traen audífonos, wearables u otros productos que les sirven de reconocimiento de marca pero también para ampliar su presencia más allá del teléfono”.

Aunque estas empresas aún tienen productos en el mercado nacional, lo que The CIU señala es que las empresas deben tener una distribución amplia, presencia en operadores y retail, financiamiento, servicio posventa, campañas de marca y, sobre todo, una lectura muy precisa de lo que el consumidor considera una buena compra.

