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La ola china de smartphones se rompió con OnePlus, ZTE y realme

Decenas de marcas de origen asiático invadieron las tiendas de teléfonos inteligentes durante los últimos años, pero vivieron una reconfiguración en pocos años.
mié 22 abril 2026 12:00 PM
Las marcas chinas de celulares llegaron a México para cubrir el hueco de Huawei y LG, ¿qué tanto se venden?
Las empresas de origen chino tuvieron un arribo constante en la pandemia, pero no todas lograron tener éxito en el mercado. (Urbanscape/Getty Images)

Hace seis años, el mercado mexicano de smartphones era dominado por algunos jugadores. Samsung mandaba, Apple conservaba su nicho aspiracional, Motorola resistía y Huawei amenazaba con convertirse en un dolor de cabeza mayor para todos. Luego llegó la pandemia, el veto de Estados Unidos contra Huawei, la salida de LG del negocio móvil y un consumidor mexicano mucho más racional para comprar tecnología.

Esto provocó que una ola desde el Pacífico se aproximara al país, y con ella decenas de marcas chinas. The CIU calcula que en México se comercializan alrededor de 32 millones de smartphones al año, por un valor de 142,000 millones de pesos, crecimiento que tuvo más empuje por la pandemia y la necesidad de hacer teletrabajo.

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Fue ahí donde marcas como OnePlus, ZTE y realme apostaron por el país, pero con el paso de los años han diluido su participación. ZTE cerró 2024 con una participación de 2.4% en ventas de smartphones en México, mientras que OnePlus y realme ni siquiera aparecen desagregadas entre las marcas, de acuerdo con números de The CIU.

Anali Galván, analista senior de IDC y especialista en el mercado móvil, señaló que una de las razones por las que los fabricantes de smartphones han apostado en el mercado mexicano es por traer ecosistemas completos.

“Más allá del smartphone, parte importante de la presencia de estas marcas en el país es porque traen audífonos, wearables u otros productos que les sirven de reconocimiento de marca pero también para ampliar su presencia más allá del teléfono”.

Aunque estas empresas aún tienen productos en el mercado nacional, lo que The CIU señala es que las empresas deben tener una distribución amplia, presencia en operadores y retail, financiamiento, servicio posventa, campañas de marca y, sobre todo, una lectura muy precisa de lo que el consumidor considera una buena compra.

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La verdadera ola china comenzó a tomar forma cuando Huawei dejó de ser el retador natural de Samsung. The CIU recuerda que, tras el bloqueo que le impidió usar con normalidad los servicios de Google, Huawei dejó libre una parte importante del mercado.

“Luego, en 2021, LG cerró su división móvil con una huella cercana a 15%. Entre ambos eventos, más de un tercio del mercado quedó competible”, apuntó The CIU.

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En ese momento marcas como Xiaomi, OPPO, vivo, Honor, realme e incluso OnePlus encontraron una ventana para entrar o reforzar su presencia en el país.

“La pandemia aceleró todo, ya que el teléfono dejó de ser solo un aparato para comunicarse y se convirtió en una herramienta de trabajo, educación, entretenimiento, banca, comercio y acceso general al ecosistema digital”, precisó Galván.

En paralelo, el usuario mexicano empezó a subir su gasto promedio, no necesariamente para comprar el equipo más caro, sino para adquirir uno claramente mejor. The CIU ubica ese cambio desde 2021, cuando la gama media ya representaba 63% del mercado; hacia 2024, la firma hablaba ya de una clara preferencia por equipos de gama media y alta, mientras la gama baja seguía perdiendo peso.

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Ese cambio de hábitos explica por qué unas marcas chinas sí despegaron y otras no. El gran error de análisis es pensar que el mercado mexicano premia únicamente el precio bajo, pues el usuario sí busca tener mejoras en la cámara, memoria y procesador a la hora de adquirir un smartphone nuevo, de acuerdo con los especialistas.

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En el último reporte del mercado nacional, Samsung seguía al frente con 29.6% al tercer trimestre de 2025, seguida de Motorola con 21.7% y Apple con 16.8%. Más abajo aparecían OPPO con 7.3%, Xiaomi con 7%, Honor con 2.8% y vivo con 1.7%. ZTE no figura entre los primeros lugares de ese corte, pero sí dentro de esa larga cola de fabricantes asiáticos que encontraron una forma de capturar nichos específicos, sobre todo en la gama media.

OnePlus y realme, en cambio, enfrentan un problema más complejo, ya que estar presentes no es lo mismo que ser relevantes. The CIU ya las identificaba como parte de la nueva camada que entró a disputar el hueco dejado por Huawei y LG, pero los reportes públicos recientes no les atribuyen una cuota individual significativa en México.

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