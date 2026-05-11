“OpenAI Deployment Company ampliará la capacidad de OpenAI para integrar ingenieros especializados en la implementación de IA de vanguardia, conocidos como Ingenieros de Implementación Avanzada (FDE, por sus siglas en inglés), en organizaciones que trabajan en problemas complejos en entornos exigentes”, señaló la tecnológica en un comunicado .

La nueva compañía arrancará con más de 4,000 millones de dólares en inversión inicial y estará respaldada por 19 firmas financieras, consultoras y socios tecnológicos, entre ellos TPG, Bain Capital, Brookfield, Goldman Sachs, McKinsey y Capgemini. OpenAI mantendrá el control mayoritario de la empresa, que operará como una extensión directa de sus equipos de investigación y producto.

Como parte del movimiento, la tecnológica también adquirió a Tomoro, una firma de ingeniería y consultoría de IA fundada en 2023, especializada en integrar sistemas de inteligencia artificial dentro de grandes compañías. Gracias a esta compra, Deployment Company comenzará operaciones con alrededor de 150 ingenieros especializados que trabajarán directamente dentro de las empresas clientes para detectar oportunidades de automatización, rediseñar flujos de trabajo y adaptar herramientas de IA a procesos corporativos complejos.

“El equipo de Tomoro aportará una amplia experiencia en la creación y operación de sistemas de IA en tiempo real en entornos empresariales complejos. Su trabajo abarca flujos de trabajo críticos para empresas como Tesco, Virgin Atlantic y Supercell, donde la fiabilidad, la integración, la gobernanza y el impacto empresarial cuantificable son fundamentales desde el principio”, explicó OpenAI.