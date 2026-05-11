En el primer trimestre de 2026, AWS reportó ingresos por 37,600 millones de dólares, un crecimiento anual de 28%, y una utilidad operativa de 14,200 millones de dólares. Andy Jassy, CEO de Amazon, dijo en su carta a inversionistas que el negocio de chips que incluye Graviton, Trainium y Nitro, ya supera una tasa anualizada de 20,000 millones de dólares y crece a triple dígito.

“Nuestro negocio de chips está en efervescencia. Casi toda la IA hasta ahora se ha hecho con chips de Nvidia, pero ha comenzado un nuevo cambio”, dijo Jassy.

Aunque Amazon quiere mantener a Nvidia dentro de AWS, también quiere empujar Trainium como una alternativa con mejor relación entre costo y desempeño.

Graviton es su CPU basada en Arm para cargas generales de nube, mientras que Trainium es su acelerador especializado para entrenamiento e inferencia de IA, y Nitro es el sistema de hardware y chips que permite virtualización, seguridad, almacenamiento y aislamiento de cargas en EC2.

Google sigue una ruta similar, en el primer trimestre de 2026, Google Cloud creció 63% y superó por primera vez los 20,000 millones de dólares en ingresos trimestrales, impulsado por productos de IA, infraestructura empresarial y servicios centrales de Google Cloud. Sundar Pichai, CEO de Alphabet, también dijo que el backlog de Google Cloud casi se duplicó trimestre contra trimestre y superó los 460,000 millones de dólares.

