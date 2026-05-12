Cuáles son los sitios falsos que venden boletos para el Mundial 2026

1. https://***fifa26[.]shop

(ESET)

Este primer sitio (https://***fifa26[.]shop) replica punto por punto la experiencia del portal oficial: mismos colores, misma disposición de pestañas y el mismo proceso de registro con FIFA ID. Según ESET, el objetivo es que la víctima perciba la navegación como completamente legítima desde el primer clic.

Tras completar el registro, el usuario puede seleccionar partidos por fase del torneo, elegir camisetas de cualquier selección participante y agregarlas al carrito. El momento crítico aparece al ingresar los datos de la tarjeta: ahí la información termina directamente en manos de los cibercriminales. No hay boleto. No hay camiseta. Solo el robo de datos.

(ESET)

2. https://****26-fifa[].com.

(ESET)

Aunque mantiene una dinámica similar al caso anterior, ESET advierte un riesgo que va más allá del fraude inmediato. Para permitir la supuesta compra, el sitio pide nombre completo, correo electrónico, teléfono y contraseña. Con esa información, los atacantes ya tienen la base necesaria para intentar un robo de identidad.

El problema crece porque muchas personas reutilizan la misma contraseña en distintos servicios. La clave capturada en este portal podría coincidir con la del correo electrónico, cuentas bancarias o plataformas de trabajo. En ese escenario, ni siquiera hace falta un ataque técnico más sofisticado.

3. https://fifa****[.]site

Más que apoyarse en un engaño técnico, este sitio apuesta por una reacción emocional. Reproduce con precisión la identidad visual de la FIFA —colores, tipografías y elementos gráficos— para generar confianza automática en el usuario. Los especialistas señalan que esta estrategia suele ser especialmente efectiva cuando la urgencia por conseguir entradas reduce la atención a señales de alerta.

Dicho de otra manera: el portal no solo imita visualmente a la FIFA. También está diseñado para aparecer en el momento en que el aficionado está más distraído y dispuesto a avanzar rápido sin verificar detalles.