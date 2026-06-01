Carlos Slim Helú llegó a ser el hombre más rico del mundo. Aunque hoy está lejos de recuperar ese título, el empresario detrás de América Móvil y Grupo Carso se mantiene como la persona más acaudalada de México y de toda América Latina.
Lo llamativo es que, pese a ya no ocupar el primer lugar global, su fortuna es mucho mayor que cuando encabezaba el ranking mundial de multimillonarios. Esto muestra que el crecimiento de su imperio empresarial no solo se ha mantenido, sino que incluso se ha acelerado en los últimos años.
De hecho, durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación —primero con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora con Claudia Sheinbaum— la riqueza de Slim ha registrado un crecimiento notable, interrumpido únicamente de manera temporal por el impacto económico de la pandemia de COVID-19.
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La fortuna de Slim con Peña Nieto
De acuerdo con los registros históricos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg , que sigue la riqueza de las 500 personas más acaudaladas del mundo, Carlos Slim inició el sexenio de Enrique Peña Nieto con una fortuna cercana a los 73,000 millones de dólares. Seis años después, al cierre de la administración, su patrimonio se había reducido a 51,800 millones.
La caída refleja lo complicado que resultó ese periodo para los principales negocios del empresario, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. Durante ese sexenio, Telmex y Telcel fueron declaradas agentes económicos preponderantes, una figura regulatoria que implicó la imposición de medidas especiales para reducir su peso dominante en el mercado y fomentar una mayor competencia.
Además, la reforma en telecomunicaciones dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo encargado de supervisar al sector y vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los agentes preponderantes. En términos generales, el nuevo marco regulatorio representó un entorno más complejo para las empresas de Slim que el que habían enfrentado en años anteriores.
Así creció la fortuna de Slim con AMLO
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018, Slim llegaba con una fortuna estimada en 51,800 millones de dólares, según el mismo índice de Bloomberg.
Pese al complicado cierre del sexenio anterior, los primeros años del gobierno de López Obrador marcaron una etapa de recuperación y crecimiento para el empresario. Para el 15 de febrero de 2020, su patrimonio ya había aumentado a 64,900 millones de dólares, impulsado por el desempeño de los mercados y de varias de las compañías que integran su conglomerado.
La tendencia se interrumpió abruptamente con la llegada de la pandemia de COVID-19. En medio del desplome de los mercados globales, la fortuna de Slim cayó hasta 39,300 millones de dólares en abril de 2020. El golpe fue severo, aunque afectó prácticamente a todas las grandes fortunas del mundo.
La recuperación, sin embargo, fue rápida. Para mayo de 2022 su patrimonio ya se ubicaba en 72,000 millones de dólares y continuó creciendo hasta alcanzar un máximo de 104,000 millones en mayo de 2024, la cifra más alta registrada durante el sexenio obradorista.
Aunque posteriormente hubo ajustes asociados al comportamiento de los mercados, Slim cerró el gobierno de López Obrador con una fortuna cercana a los 89,000 millones de dólares. En otras palabras, terminó el sexenio con casi 37,000 millones de dólares más de los que tenía cuando comenzó la llamada Cuarta Transformación.
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El imperio Slim en tiempos de Sheinbaum
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, la fortuna de Carlos Slim cayó nuevamente hacia el umbral de los 80,000 millones de dólares. Sin embargo, este comportamiento estuvo influido no solo por factores internos, sino también por la victoria de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca, que generó incertidumbre en los mercados mexicanos ante la expectativa de políticas más proteccionistas.
Pese a ello, la riqueza del empresario se recuperó con rapidez. Para octubre de 2025, un año después del inicio del gobierno de Sheinbaum, Bloomberg estimaba su fortuna en 113,000 millones de dólares. La tendencia continuó al alza hasta alcanzar un máximo de 133,000 millones en abril de este año. Actualmente, su patrimonio ronda los 128,000 millones de dólares.
Las cifras reflejan la fortaleza de su imperio empresarial. Vale la pena recordar que Slim dejó de ser el hombre más rico del mundo en 2013, cuando su fortuna se estimaba en alrededor de 70,000 millones de dólares. Es decir, aunque hace más de una década perdió ese título, hoy es más rico que nunca y posee una fortuna muy superior a la que tenía cuando encabezaba la lista de multimillonarios del planeta.
¿Qué tan rico es Carlos Slim?
De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , Carlos Slim Helú ocupa actualmente el lugar 16 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 127,000 millones de dólares. Con esa cifra, supera a magnates como el indio Gautam Adani, presidente del Grupo Adani, y a Bill Gates, cofundador de Microsoft.
La posición de Slim en el ranking no significa que se haya vuelto menos rico con el paso de los años. Por el contrario, hoy posee más dinero que cuando fue el hombre más rico del planeta. Lo que ha cambiado es que varios empresarios tecnológicos han acumulado fortunas sin precedentes, elevando enormemente la barrera para alcanzar los primeros lugares de la lista.
Actualmente, el hombre más rico del mundo es Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, con una fortuna de 735,000 millones de dólares. Le siguen Larry Page, cofundador de Google, con 322,000 millones; Sergey Brin, también cofundador de Google, con 299,000 millones; Jeff Bezos, fundador de Amazon, con 289,000 millones; y Larry Ellison, fundador y presidente de Oracle, con 281,000 millones de dólares.
Aunque ya no posee el título de la persona más rica del mundo, Carlos Slim se mantiene como el empresario más acaudalado de América Latina. El segundo lugar en la región también corresponde a un mexicano: Germán Larrea, presidente de Grupo México, cuya fortuna se estima en 76,200 millones de dólares. La diferencia entre ambos refleja la enorme dimensión que ha alcanzado el imperio construido por Slim a lo largo de las últimas décadas.
Su influencia no se limita a las listas de multimillonarios. En el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, Carlos Slim ocupa la primera posición como el empresario más relevante del país. El segundo lugar corresponde a su hijo, Carlos Slim Domit, una muestra del peso que mantiene el grupo empresarial de la familia en la economía mexicana.
Ese liderazgo también se refleja en el tamaño de sus compañías. De acuerdo con el listado Las 500 empresas más importantes de México 2026, también elaborado por Expansión, América Móvil ocupa la tercera posición nacional, solo por detrás de Pemex y Walmart de México. La empresa registró ingresos por 943,638 millones de pesos, consolidándose como uno de los pilares del imperio empresarial de Slim y una de las compañías más grandes del país.
Más allá de rankings, gobiernos y ciclos económicos, las cifras muestran que Carlos Slim atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria empresarial. Aunque hace más de una década dejó de ser el hombre más rico del mundo, nunca había acumulado una fortuna tan grande.
Su capacidad para adaptarse a cambios regulatorios, crisis económicas y transformaciones políticas le ha permitido mantener intacto el liderazgo de su imperio y consolidarse, una vez más, como el empresario más poderoso de México y América Latina.