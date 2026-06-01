La fortuna de Slim con Peña Nieto

De acuerdo con los registros históricos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg , que sigue la riqueza de las 500 personas más acaudaladas del mundo, Carlos Slim inició el sexenio de Enrique Peña Nieto con una fortuna cercana a los 73,000 millones de dólares. Seis años después, al cierre de la administración, su patrimonio se había reducido a 51,800 millones.

La caída refleja lo complicado que resultó ese periodo para los principales negocios del empresario, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. Durante ese sexenio, Telmex y Telcel fueron declaradas agentes económicos preponderantes, una figura regulatoria que implicó la imposición de medidas especiales para reducir su peso dominante en el mercado y fomentar una mayor competencia.

Además, la reforma en telecomunicaciones dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo encargado de supervisar al sector y vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los agentes preponderantes. En términos generales, el nuevo marco regulatorio representó un entorno más complejo para las empresas de Slim que el que habían enfrentado en años anteriores.

La reforma en telecomunicaciones y la regulación sobre Telmex y Telcel marcaron uno de los periodos más complejos para el empresario. (Ana Luisa Gutiérrez)

Así creció la fortuna de Slim con AMLO

Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018, Slim llegaba con una fortuna estimada en 51,800 millones de dólares, según el mismo índice de Bloomberg.

Pese al complicado cierre del sexenio anterior, los primeros años del gobierno de López Obrador marcaron una etapa de recuperación y crecimiento para el empresario. Para el 15 de febrero de 2020, su patrimonio ya había aumentado a 64,900 millones de dólares, impulsado por el desempeño de los mercados y de varias de las compañías que integran su conglomerado.

La tendencia se interrumpió abruptamente con la llegada de la pandemia de COVID-19. En medio del desplome de los mercados globales, la fortuna de Slim cayó hasta 39,300 millones de dólares en abril de 2020. El golpe fue severo, aunque afectó prácticamente a todas las grandes fortunas del mundo.

La recuperación, sin embargo, fue rápida. Para mayo de 2022 su patrimonio ya se ubicaba en 72,000 millones de dólares y continuó creciendo hasta alcanzar un máximo de 104,000 millones en mayo de 2024, la cifra más alta registrada durante el sexenio obradorista.

Aunque posteriormente hubo ajustes asociados al comportamiento de los mercados, Slim cerró el gobierno de López Obrador con una fortuna cercana a los 89,000 millones de dólares. En otras palabras, terminó el sexenio con casi 37,000 millones de dólares más de los que tenía cuando comenzó la llamada Cuarta Transformación.