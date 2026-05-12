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La UE pone el ejemplo y va contra el “diseño adictivo” de TikTok e Instagram

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que el bloque tomará medidas para proteger a los menores de edad, aun cuando Donald Trump impone sanciones económicas por afectar a las empresas de EU.
mar 12 mayo 2026 10:35 AM
TikTok e Instagram tienen un nuevo problema: la Unión Europea va contra su "diseño adictivo"
La UE ha sidou na de las regiones más críticas con respecto al poder de las tecnológicas sobre los usuarios. (gopixa/Getty Images/iStockphoto)

La Unión Europea quiere volver a ser un caso emblemático en asuntos de regulación de empresas tecnológicas. Este martes anunció que tomará medidas enérgicas en contra del “diseño adictivo” de plataformas como TikTok e Instagram con la finalidad de proteger a las infancias de los peligros que representan las redes sociales.

“Estamos tomando medidas contra TikTok por su diseño adictivo, que implica desplazamiento infinito, reproducción automática y notificaciones push. Lo mismo se aplica a Meta, porque creemos que Instagram y Facebook no están haciendo cumplir su propia edad mínima de 13 años”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

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Para la Comisión, este proceso también implica una investigación de cómo las plataformas permiten a los niños adentrarse en un laberinto de contenido dañino, como videos que promueven los trastornos alimenticios o las autolesiones.

Y es que la UE ha sido una de las regiones más críticas con respecto al poder de las tecnológicas sobre los usuarios. De hecho, desarrolló una aplicación propia para realizar procesos de verificación de edad, anunció Von der Leyen.

Según el anuncio que hizo el mes pasado, la app se configura con un pasaporte o un documento de identidad, con el cual se demuestra la edad para acceder a servicios en línea específicos. Además, es anónima y de código abierto, lo que significa que cualquier país del bloque la puede adoptar.

“Ya no hay excusas, la tecnología para la verificación de edad está disponible”, dijo la presidenta y agregó que un panel de expertos en seguridad infantil trabaja en preparar una propuesta legal para que en verano se comiencen a aplicar sus medidas en contra de los diseños de las plataformas.

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UE vs. Trump y sus aliados tecnológicos

La postura de la Unión Europea en contra de las redes sociales es relevante, pues desde hace un tiempo, la región comenzó a criticar y establecer reglas más duras para hacer rendir cuentas a las grandes firmas estadounidenses, principalmente.

Esto a pesar de que, por un lado, recibe críticas en torno a que la imposición de multas y regulaciones podría hacer perder la oportunidad de participar en la economía de la Inteligencia Artificial y, por el otro, Donald Trump impone sanciones por afectar a empresas de tecnología de Estados Unidos.

Apple, Meta y Google, por ejemplo, enfrentan multas por violaciones a leyes antimonopolio y de competencia. Si bien las ha impugnado, las cifras que solicita la UE superan los 7,000 millones de dólares.

Ante esa situación, Trump dijo en febrero que contempla la posibilidad de imponer aranceles al bloque para compartir “los impuestos sobre los servicios digitales, las multas, las prácticas y las políticas que los gobiernos extranjeros imponen a las empresas estadounidenses”.

Sin embargo, la UE no da el brazo a torcer. Un ejemplo fue que en medio de los juicios que tuvieron las plataformas digitales en EU en torno a la seguridad infantil, la Comisión Europea también inició un caso al respecto y determinó que Meta infringió la Ley de Servicios Digitales, al no impedir que menores de 13 años tuvieran accesos a sus redes sociales.

Asimismo, algunos países del bloque, como España y Francia, están considerando o trabajando activamente en prohibir el acceso de los menores de 16 años a estas plataformas, luego de que Australia fuera el primer país en aplicar esta medida en diciembre.

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