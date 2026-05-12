TikTok e Instagram tienen un nuevo problema: la Unión Europea va contra su "diseño adictivo"

UE vs. Trump y sus aliados tecnológicos

La postura de la Unión Europea en contra de las redes sociales es relevante, pues desde hace un tiempo, la región comenzó a criticar y establecer reglas más duras para hacer rendir cuentas a las grandes firmas estadounidenses, principalmente.

Esto a pesar de que, por un lado, recibe críticas en torno a que la imposición de multas y regulaciones podría hacer perder la oportunidad de participar en la economía de la Inteligencia Artificial y, por el otro, Donald Trump impone sanciones por afectar a empresas de tecnología de Estados Unidos.

Apple, Meta y Google, por ejemplo, enfrentan multas por violaciones a leyes antimonopolio y de competencia. Si bien las ha impugnado, las cifras que solicita la UE superan los 7,000 millones de dólares.

Ante esa situación, Trump dijo en febrero que contempla la posibilidad de imponer aranceles al bloque para compartir “los impuestos sobre los servicios digitales, las multas, las prácticas y las políticas que los gobiernos extranjeros imponen a las empresas estadounidenses”.

Sin embargo, la UE no da el brazo a torcer. Un ejemplo fue que en medio de los juicios que tuvieron las plataformas digitales en EU en torno a la seguridad infantil, la Comisión Europea también inició un caso al respecto y determinó que Meta infringió la Ley de Servicios Digitales, al no impedir que menores de 13 años tuvieran accesos a sus redes sociales.

Asimismo, algunos países del bloque, como España y Francia, están considerando o trabajando activamente en prohibir el acceso de los menores de 16 años a estas plataformas, luego de que Australia fuera el primer país en aplicar esta medida en diciembre.