La publicidad tradicional basada en palabras clave empieza a quedarse corta frente a búsquedas más conversacionales, donde el usuario no necesariamente escribe “comprar tenis para correr”, sino que puede preguntar qué tipo de calzado le conviene para entrenar un medio maratón, con cierto presupuesto y bajo determinadas condiciones.

“La vieja disyuntiva entre tomar una decisión inteligente y tomar una decisión rápida ya no se sostiene, porque con Google Search la investigación profunda, reflexiva y personalizada ahora es posible a la velocidad del impulso”, señaló Philip Schindler, chief business officer en Google.

Uno de los anuncios más relevantes en ese sentido son los nuevos formatos para el Buscador y el Modo IA. Google está probando en Estados Unidos anuncios dentro de Modo IA que utilizan Gemini para interpretar la pregunta del usuario y generar una respuesta patrocinada más contextualizada.

En los Conversational Discovery ads, por ejemplo, los modelos toman el contexto de la consulta y presentan un anuncio personalizado de una empresa que puede resolver esa necesidad. Otro formato aparece cuando el Modo IA genera una lista de recomendaciones y permite que un anunciante aparezca como una opción destacada, siempre que sea relevante y de calidad.

Esto obligará a las empresas a pensar sus catálogos, descripciones de producto, promociones y páginas web no solo para humanos, sino también para agentes capaces de interpretar la intención del consumidor y decidir qué marca merece aparecer en una respuesta.