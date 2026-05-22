“Recientemente anunciamos Universal Commerce Protocol, o UCP. Es un nuevo estándar de la industria que desarrollamos junto con un increíble grupo de socios fundadores, y recientemente dimos la bienvenida a Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce y Stripe para que ayuden a seguir guiando este estándar abierto”, señaló Vidhya Srinivasan, vicepresidenta de advertising y comercio en Google.
Srinivasan sostuvo que la apuesta de Google por el comercio agéntico parte de una infraestructura que la compañía ya tiene desplegada a gran escala y explicó que esta visión “empieza con Shopping Graph, con más de 60,000 millones de productos listados”, una base de datos que Google presenta como una de las más completas del mundo para conectar intención de compra, disponibilidad de productos, anuncios, pagos y experiencias conversacionales.
Gemini como la plataforma para hacer anuncios
La compañía presentó actualizaciones para Asset Studio, su plataforma creativa impulsada por IA, que ahora permitirá generar anuncios alineados con la identidad de una marca a partir de instrucciones en lenguaje natural. La herramienta podrá incorporar informes de marketing, imágenes de referencia y guías de marca, además de aprender del rendimiento de campañas anteriores y de los objetivos comerciales del anunciante.
Ese mismo giro aparece en Ask Advisor, una nueva herramienta desarrollada con Gemini que funcionará con productos como Google Ads, Google Analytics, Google Marketing Platform y próximamente Merchant Center.
Según Google, su objetivo será ofrecer recomendaciones personalizadas y proactivas para ayudar a los anunciantes a ahorrar tiempo y cumplir objetivos comerciales. La herramienta ya está disponible en beta para cuentas en inglés y sumará nuevas funciones en los próximos meses.
La compañía ya no habla únicamente de automatización publicitaria, sino de “inteligencia de marketing”, esto significa ejecutar tareas con menor intervención humana, y aunque para los anunciantes, esto puede representar eficiencia, también implica una mayor dependencia de la infraestructura de Google para tomar decisiones que antes recaían en agencias o consultores de marketing.
La medición también forma parte de esta estrategia. Google anunció que Meridian, su modelo de marketing mix de código abierto, se integrará directamente en Google Analytics 360. Además, la compañía lanzará Qualified Future Conversions, una función pensada para medir lo que ocurre mucho tiempo después de que una persona ve un anuncio por primera vez.