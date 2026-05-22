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¿Cómo invertir en SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk que saldrá a la bolsa Nasdaq?

La empresa aeroespacial de Elon Musk se prepara para iniciar una oferta pública inicial (OPI), la que podría romper el récord de salida a la bolsa en Wall Street de la historia.
vie 22 mayo 2026 02:38 PM
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El 20 de mayo de 2026, SpaceX presentó ante los reguladores estadounidenses sus planes para lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia. La compañía de cohetes y satélites de Elon Musk busca recaudar hasta 75 mil millones de dólares en los mercados públicos. (PATRICK T. FALLON/AFP)

La expectativa de la salida a bolsa de SpaceX apunta a convertirse en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia de los mercados, con una valoración aproximada de 17.5 a 2 billones de dólares. Ante esto, el interés en invertir en la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk también puede subir, incluso si no se realiza desde Estados Unidos.

Desde México, inversionistas podrían comprar una o varias acciones desde plataformas locales e internacionales con acceso al mercado de Wall Street.

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¿Cómo comprar acciones de SpaceX?

Aunque la empresa sigue siendo privada y aún no cotiza en bolsa, existen formas para invertir. Una de ellas es mediante fondos cotizados o ETF (Exchange Traded Funds), que son fondos de inversión indexados.

Algunos ETFs y fondos estadounidenses ya tienen participación privada en SpaceX como XOVR (Entrepreneur Private-Public Crossover ETF).

De acuerdo con BBVA, estos fondos tienen la ventaja de tener una multitud de valores, lo que aporta diversificación y no dependen solo de una empresa, como la de Elon Musk. Por tanto, el riesgo es mejor. Además, ofrecen mayor liquidez que los fondos tradicionales.

Algunas opciones reguladas para comprar ETFs internacionales desde México son:

  • GBM
  • Funtual México
  • XTB México
  • Interactive Brokers
De Marte a Wall Street, SpaceX analiza su salida a bolsa
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La ambiciosa salida a bolsa de SpaceX despierta dudas en Wall Street

¿Y si quiero comprar cuando salga a la bolsa?

SpaceX tiene previsto cotizar en el Nasdaq el 12 de junio de 2026, bajo el símbolo SPCX. Esta es la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, caracterizada por comprender empresas de alta tecnología.

Actinver señala que para invertir desde México, se puede hacer con compras de acciones directas al Nasdaq Stock Market o en valores de cualquiera de sus índices. Al ser una bolsa electrónica, se puede revisar cómo se comporta el rendimiento, adquirir o vender.

Para iniciarse, el grupo financiero recomienda contar con la asesoría de una institución o broker, y abrir una cuenta para invertir en Nasdaq desde México.

Antes de comprar acciones, es importante contar con documentación fiscal en regla, tener disponible la transferencia de dólares a pesos. Así como definir cuánto estás dispuesto a perder.

SpaceX en proceso para salir a bolsa en Wall Street

SpaceX compartió su expediente de salida a la bolsa para cotizar en Nasdaq bajo las siglas SPCX, junto con información financiera que por primera vez la hace pública desde sus 24 años de historia.

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El documento compartido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) reveló que la empresa de Elon Musk generó 18,700 millones de dólares en ingresos en 2025 y registró una pérdida operativa de 2,600 millones de dólares, ya que destinó grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y a la inteligencia artificial.

Por otro lado, el internet satelital de Starlink de SpaceX es un motor financiero que generó 11,400 millones de dólares en ingresos en 2025, casi un 50% más interanual.

El segmento de la IA, que incluye xAI y la plataforma 𝕏, ha sido uno de los más complicados de la compañía, ya que registró una pérdida operativa de 6,400 millones de dólares e ingresos de 3,200 millones de dólares en ingresos en todo 2025.

Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a controlar aproximadamente el 79% del poder de voto, mientras posee alrededor del 42% del capital.

Esta salida a Bolsa constituye un "punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico", reaccionó el analista financiero Dan Ives, de Wedbush.

Con información de AFP.

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SpaceX Elon Musk Nasdaq

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