¿Cómo invertir en SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk que saldrá a la bolsa Nasdaq?

¿Cómo comprar acciones de SpaceX?

Aunque la empresa sigue siendo privada y aún no cotiza en bolsa, existen formas para invertir. Una de ellas es mediante fondos cotizados o ETF (Exchange Traded Funds), que son fondos de inversión indexados.

Algunos ETFs y fondos estadounidenses ya tienen participación privada en SpaceX como XOVR (Entrepreneur Private-Public Crossover ETF).

De acuerdo con BBVA, estos fondos tienen la ventaja de tener una multitud de valores, lo que aporta diversificación y no dependen solo de una empresa, como la de Elon Musk. Por tanto, el riesgo es mejor. Además, ofrecen mayor liquidez que los fondos tradicionales.

Algunas opciones reguladas para comprar ETFs internacionales desde México son:

GBM

Funtual México

XTB México

Interactive Brokers

¿Y si quiero comprar cuando salga a la bolsa?

SpaceX tiene previsto cotizar en el Nasdaq el 12 de junio de 2026, bajo el símbolo SPCX. Esta es la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, caracterizada por comprender empresas de alta tecnología.

Actinver señala que para invertir desde México, se puede hacer con compras de acciones directas al Nasdaq Stock Market o en valores de cualquiera de sus índices. Al ser una bolsa electrónica, se puede revisar cómo se comporta el rendimiento, adquirir o vender.

Para iniciarse, el grupo financiero recomienda contar con la asesoría de una institución o broker, y abrir una cuenta para invertir en Nasdaq desde México.

Antes de comprar acciones, es importante contar con documentación fiscal en regla, tener disponible la transferencia de dólares a pesos. Así como definir cuánto estás dispuesto a perder.

SpaceX en proceso para salir a bolsa en Wall Street

SpaceX compartió su expediente de salida a la bolsa para cotizar en Nasdaq bajo las siglas SPCX, junto con información financiera que por primera vez la hace pública desde sus 24 años de historia.