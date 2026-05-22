BBVA, Santander, Banorte, Citi, Banamex, Scotiabank, HSBC e Inbursa fueron considerados por el regulador como los bancos de importancia sistémica.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que tras una evaluación, estas ocho instituciones financieras tienen su relevancia, ya que en caso de una quiebra pueden afectar la estabilidad del sistema financiero o de la economía mexicana.

Esta evaluación se hace cada año y esta categoría no supone algún señalamiento por parte de las autoridades. Lo que sucede es que al entrar en esta categoría, los bancos deben mantener requerimientos de capital adicionales, con el objetivo de fortalecer su capacidad para absorber pérdidas y contribuir a la estabilidad del sistema financiero mexicano.