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Economía

La CNBV cataloga de importancia sistémica a ocho bancos y refuerza requisitos

BBVA, Santander, Banorte, Citi, Banamex, Scotiabank, HSBC e Inbursa son las instituciones que en caso de quiebra podrían afectar al sistema financiero mexicano o la economía.
vie 22 mayo 2026 02:10 PM
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bancos de importancia sistemica
Ocho bancos en México se consideran de importancia sistémica o parte del G8. (selensergen/Getty Images/iStockphoto)

BBVA, Santander, Banorte, Citi, Banamex, Scotiabank, HSBC e Inbursa fueron considerados por el regulador como los bancos de importancia sistémica.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que tras una evaluación, estas ocho instituciones financieras tienen su relevancia, ya que en caso de una quiebra pueden afectar la estabilidad del sistema financiero o de la economía mexicana.

Esta evaluación se hace cada año y esta categoría no supone algún señalamiento por parte de las autoridades. Lo que sucede es que al entrar en esta categoría, los bancos deben mantener requerimientos de capital adicionales, con el objetivo de fortalecer su capacidad para absorber pérdidas y contribuir a la estabilidad del sistema financiero mexicano.

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¿Qué son los bancos de importancia sistémica?

Los bancos de importancia sistémica son los más grandes en el país por el número de activos y el regulador pone un escrutinio elevado en ellos por las consecuencias que puede acarrear una falla.

Por su relevancia y tamaño, los bancos deben tener un índice de capitalización mínimo de 8% respecto a los activos ponderados a riesgos.

Además, la CNBV determinó que se debe tener un suplemento de Conservación de Capital equivalente a 2.5% de los activos ponderados por riesgos, así como un suplemento Adicional de Conservación de Capital cuyo porcentaje depende del grado de importancia sistémica determinado en la evaluación anual que realiza la CNBV.

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Cuando un banco, sea de importancia sistémica o no, tiene un índice de capitalización menor al 10.5%, los reguladores inician una investigación y en caso de detectar alguna anomalía el banco pierde su licencia bancaria.

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