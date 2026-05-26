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Jefes clonados por IA, una nueva tendencia de los ejecutivos para producir más

Líderes como Reid Hoffman o Mark Zuckerberg ya usan gemelos digitales para "conectar" con sus equipos o dar discursos, pero abren el debate sobre la empatía y el reemplazo humano.
mar 26 mayo 2026 09:10 AM
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Jefes clonados por IA, una nueva tendencia de la productividad
Para especialistas, el uso de los gemelos digitales podría convertirse en el multiplicador de productividad más importante desde la invención de la computadora personal. (Matt McClain/The Washington Post/Getty Images)

El concepto de un gemelo digital, basado en Inteligencia Artificial, que te supla en juntas es ya un concepto relevante para los ejecutivos de las grandes compañías, quienes ya utilizan estos sistemas como una forma de aumentar su productividad, ya que cuentan con la capacidad de analizar sus labores y, posteriormente, responder preguntas que sus subordinados le hacen sin la necesidad de estar presentes.

Aunque suena a una situación de la ciencia ficción, esto ya sucede. De acuerdo con reporte del Wall Street Journal, Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, ya utiliza a su propio gemelo digital, Reid AI, en apariciones públicas, como una conferencia en Dubái, donde el sistema habló en francés, e incluso en entrevistas con los medios.

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El diario detalla que este gemelo digital fue entrenado a partir de 22 años de contenido creado por Hoffman, entre los que destacan libros, discursos, podcasts y artículos de periódicos, con los cuales aprendió el estilo del directivo y potenció su alcance, pues es capaz de hablar 74 idiomas.

“Yo solo hablo uno”, dijo Hoffman al WSJ. “Estoy logrando mucho más de lo que antes no podía. Probablemente me ahorra un 50% de tiempo durante las semanas que está en funcionamiento”, agregó, y es que si bien un equipo de humanos ayuda al avatar en la preparación de las presentaciones, desde su lanzamiento en 2024, Reid AI ha dado más de 75 discursos.

Gemelos digitales, el mayor avance en la productividad

Para Kevin Oakes, director de estrategia del Institute for Corporate Productivity, el uso de los gemelos digitales podría convertirse en el multiplicador de productividad más importante desde la invención de la computadora personal, dijo en un informe que se publicó en diciembre y que el Journal citó.

Desde la perspectiva de Hoffman, en 10 años, todas las empresas con más de 50 empleados contarán con versiones virtuales de sus directivos, las cuales estarán altamente capacitadas en puestos de alta dirección, desarrollo de negocios, ventas, servicio al cliente, relaciones con medios y, posteriormente, para sus empleados base.

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Cabe resaltar que Hoffman no es el único caso relevante de algún ejecutivo usando esta tecnología. Bala Sathyanarayanan, director de recursos humanos de la firma de embalaje Greif, también tiene su propio gemelo hecho con IA que ha interactuado con alrededor de 3,300 empleados desde su lanzamiento en diciembre.

Brian Hartzer, CEO de Quantum Health, es otro de los ejemplos relevantes que cita el Journal, aunque uno de los más mediáticos es Mark Zuckerberg, CEO de Meta, de quien se reportó la creación de su clon digital a partir de su imagen, voz, gestos y tonos “para que los empleados se sientan más conectados con el fundador a través de la interacción con él”.

Por ahora, los clones virtuales generan dudas

Para los críticos de esta tecnología, dicha herramienta podría generar controversias. Por ejemplo, que se utilice para tener reuniones complicadas con los empleados en vez de hacerlo personalmente, pues estos sistemas se entrenan con información interna a la cual pueden tener acceso en tiempo real.

En este sentido, uno de los principales obstáculos que enfrentan los gemelos digitales de ejecutivos es que los empleados acepten la idea de que un sistema virtual los lidere, además de la posibilidad, cada vez mayor, de que los humanos sean reemplazados por estas copias digitales.

Otra de las preocupaciones centrales respecto a los gemelos virtuales es qué pasará con toda la información que obtienen una vez que el empleado se vaya de la empresa. ¿El gemelo se mantendrá como parte de la compañía o el trabajador se lo podrá llevar consigo?

De acuerdo con la respuesta que Paul Jurcys, asesor jurídico en propiedad intelectual de Vinted, le dio al Journal, en el futuro se prevén “situaciones en las que los empleados que se marchen recibirán una compensación por dejar atrás a su gemelo digital y los datos y conocimientos asociados”.

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Inteligencia artificial Mark Zuckerberg

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