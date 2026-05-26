Creció la ocupación en micronegocios y por cuenta propia

El crecimiento más fuerte se observó en los micronegocios, ya que estas unidades concentraron a 24.5 millones de personas ocupadas, equivalentes al 48.7% del empleo no agropecuario. Frente al primer trimestre de 2025, sumaron 713,277 trabajadores más, el mayor aumento entre los distintos tamaños de unidad económica.

Los establecimientos medianos también crecieron, con 409,888 empleos adicionales, mientras que los pequeños establecimientos aumentaron en 162,152 personas. En contraste, los grandes establecimientos perdieron 167,766 ocupados, al pasar de 6 millones a 5.8 millones de trabajadores.

El dato sugiere que el empleo avanzó más en negocios de menor escala que en empresas grandes, donde suele haber mayor formalidad, mejores prestaciones y estructuras laborales más estables.

La ocupación por posición en el trabajo también mostró un desplazamiento hacia esquemas más independientes. Los trabajadores por cuenta propia llegaron a 13.5 millones de personas, 451,416 más que un año antes. Con ello, representaron 22.6% de la población ocupada, frente al 22.1% registrado en el primer trimestre de 2025.

En cambio, los trabajadores subordinados y remunerados apenas aumentaron en 56,284 personas, pese al crecimiento total del empleo. Su peso dentro de la ocupación bajó de 69.5% a 68.9%, lo que muestra que el avance del mercado laboral no se explicó principalmente por plazas asalariadas.

El aumento del autoempleo puede leerse como una válvula de ajuste del mercado laboral, donde más personas están ocupadas, pero una parte creciente encuentra ingresos fuera de relaciones laborales tradicionales.

Informalidad y precariedad

La informalidad laboral también aumentó. En el primer trimestre de 2026, 32.6 millones de personas trabajaron en alguna modalidad informal, 583,153 más que en el mismo periodo de 2025. La tasa de informalidad laboral subió de 54.3% a 54.8% de la población ocupada.

El componente más grande fue el sector informal, que agrupó a 17.6 millones de personas y aumentó en 604,274 trabajadores. Este segmento incluye a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias sin registros contables y que operan a partir de recursos del hogar.

Si se calcula por diferencia, el empleo formal se redujo ligeramente, pues pasó de alrededor de 27.0 millones de personas en el primer trimestre de 2025 a 26.9 millones en el mismo periodo de 2026, una baja aproximada de 31,500 ocupados. Es decir, el aumento total del empleo no vino acompañado de una expansión equivalente de la formalidad.

Además, la tasa de condiciones críticas de ocupación subió de 37.6% a 38.8%, mientras que 47.0% de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo. Las condiciones críticas de ocupación miden la proporción de personas ocupadas que trabajan pocas horas por razones ajenas a ellas, o que trabajan muchas horas con ingresos bajos.

La tasa de desocupación se ubicó en 2.6% de la población económicamente activa, ligeramente por arriba del 2.5% observado un año antes. Y la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, 70,471 más que en el primer trimestre de 2025.