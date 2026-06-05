Estados Unidos usa Claude Mythos para labores de seguridad, a pesar de advertencia de peligro

Hace un par de meses, Anthropic dio a conocer que Mythos , su modelo de inteligencia artificial para labores de ciberseguridad, era muy riesgoso si se ponía disponible para todas las personas. A pesar de ello, ahora la empresa lo puso a disposición del gobierno de los Estados Unidos, específicamente para las labores de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el informe del Financial Times, el cual citó a fuentes anónimas, la empresa desplegó su modelo junto a media docena de los ingenieros de la NSA para ayudar a ciertas operaciones aunque todavía no está claro cuáles son esas labores en específico.