Estados Unidos usa Claude Mythos para labores de seguridad, a pesar de advertencia de peligro

La NSA es un organismo que se encarga de recopilar información de inteligencia por medio de métodos como interceptaciones telefónicas, cables submarinos, colaboraciones con corporativos y otro tipo de medios, incluso la ofensiva por medio de ciberataques en contra de adversarios.

En 2025, por ejemplo, el gobierno de China acusó a este organismo de haber ejecutado un ciberataque que duró varios años y cuyo objetivo fue mantener el acceso a la red del gobierno y extraer datos.

De acuerdo con El Ministerio de Seguridad del Estado de China, la supuesta vulnerabilidad inició en 2022, y se enfocó en el Centro Nacional de Servicio de Hora, que transmite la hora a sectores clave del país, como las telecomunicaciones, las finanzas, el transporte y la defensa.

Otro ejemplo en el que presuntamente estuvo involucrada la NSA fue WannaCry, uno de los ciberataques de mayor escala en la historia, el cual afectó a alrededor de 200,000 víctimas en 150 países.

En este caso, de acuerdo con reportes de medios como la BBC, las herramientas usadas en el ataque fueron robadas por un grupo de ciberdelincuentes en abril de 2017, aunque pudieron haber sido desarrolladas por la NSA.