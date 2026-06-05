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Gobierno de EU usa Mythos para labores de seguridad, informe

La NSA presuntamente está utilizando el modelo de IA de Anthropic para ayudar en ciertas operaciones, de acuerdo con un reporte del Financial Times.
vie 05 junio 2026 11:30 AM
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Estados Unidos usa Claude Mythos para labores de seguridad, a pesar de advertencia de peligro
Según los informes, la empresa desplegó su modelo junto a media docena de los ingenieros de la NSA para ayudar a ciertas operaciones. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

Hace un par de meses, Anthropic dio a conocer que Mythos , su modelo de inteligencia artificial para labores de ciberseguridad, era muy riesgoso si se ponía disponible para todas las personas. A pesar de ello, ahora la empresa lo puso a disposición del gobierno de los Estados Unidos, específicamente para las labores de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe del Financial Times, el cual citó a fuentes anónimas, la empresa desplegó su modelo junto a media docena de los ingenieros de la NSA para ayudar a ciertas operaciones aunque todavía no está claro cuáles son esas labores en específico.

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La NSA es un organismo que se encarga de recopilar información de inteligencia por medio de métodos como interceptaciones telefónicas, cables submarinos, colaboraciones con corporativos y otro tipo de medios, incluso la ofensiva por medio de ciberataques en contra de adversarios.

En 2025, por ejemplo, el gobierno de China acusó a este organismo de haber ejecutado un ciberataque que duró varios años y cuyo objetivo fue mantener el acceso a la red del gobierno y extraer datos.

De acuerdo con El Ministerio de Seguridad del Estado de China, la supuesta vulnerabilidad inició en 2022, y se enfocó en el Centro Nacional de Servicio de Hora, que transmite la hora a sectores clave del país, como las telecomunicaciones, las finanzas, el transporte y la defensa.

Otro ejemplo en el que presuntamente estuvo involucrada la NSA fue WannaCry, uno de los ciberataques de mayor escala en la historia, el cual afectó a alrededor de 200,000 víctimas en 150 países.

En este caso, de acuerdo con reportes de medios como la BBC, las herramientas usadas en el ataque fueron robadas por un grupo de ciberdelincuentes en abril de 2017, aunque pudieron haber sido desarrolladas por la NSA.

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NSA buscaba a Mythos a pesar de prohibiciones del gobierno

La presunta utilización de Mythos en labores de la NSA resulta importante, pues desde abril la agencia había estado buscando usar este sistema a pesar de la prohibición federal de utilizar la tecnología desarrollada por Anthropic, según informó Axios.

Cabe recordar que la administración de Donald Trump y el Departamento de Defensa estadounidense designó a Anthropic como “un riesgo para la cadena de suministro”, pero en represalia por no permitir que el gobierno usara sus modelos en labores de vigilancia masiva interna y desarrollo de armas autónomas.

Anthropic puso a disposición a Mythos desde febrero para pruebas de investigadores y en abril lo anunció públicamente, sin embargo, en ese momento también declaró que no estaría disponible al público en general, debido a los riesgos que representaba.

Y es que de acuerdo con reportes técnicos de la propia empresa, el modelo fue capaz de identificar fallas desconocidas en organizaciones y herramientas ampliamente conocidas, como navegadores o componentes de sistemas operativos, por lo que la empresa decidió restringir su acceso, con la finalidad de que no fuera usado con fines maliciosos.

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Inteligencia artificial

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