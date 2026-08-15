LeBron James, Messi y Cristiano Ronaldo: cómo construyen su fortuna tras el deporte

“El periodo posterior a la carrera deportiva puede extenderse durante décadas, lo que implica que deben construir desde temprano fuentes alternativas de ingreso”, señala Golyk. “La inversión y el ahorro permiten crear un respaldo económico que sustituya los ingresos activos, evitando una caída en el nivel de vida una vez finalizada la actividad profesional”.

Diversas figuras del deporte han entendido esto. Michael Jordan, Rafael Nadal, LeBron James, Roger Federer, Tom Brady, Alex Morgan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Maria Sharapova y Serena Williams destacan por haber transformado ingresos deportivos, que oscilan entre los 500 y 1,100 mdd, en vehículos de inversión de largo plazo en sectores como tecnología, fitness, hotelería, turismo, capital de riesgo y start-ups.

De acuerdo con análisis de firmas como AWM Capital y el reporte Deloitte Sports Business, uno de los casos más emblemáticos es el de LeBron James. Su inversión inicial de alrededor de 1 mdd en Blaze Pizza se transformó en una participación valuada en más de 30 mdd, lo que representa un rendimiento superior al 2,900%. Además, sus inversiones en entretenimiento y medios han generado flujos por 725 mdd por producciones de alto perfil en Netflix, Disney o HBO, como Space Jam: A New Legacy, The Shop, y los documentales The Redeem Team y UNTOLD: Sign Stealer.

En el caso de Cristiano Ronaldo, su portafolio inmobiliario y hotelero muestra retornos estables. Sus activos en el sector hospitality, en alianza con Pestana Hotel Group, han reportado rendimientos anuales estimados de entre 8% y 12%, dependiendo del mercado y la ocupación. Por otro lado, sus gimnasios de alta gama, principalmente en España y Portugal, le generan un beneficio operativo promedio de 400,000 euros por unidad.

Por su parte, Serena Williams construye uno de los portafolios más activos en venture capital mediante Serena Ventures. Algunas de sus inversiones tempranas en empresas como Coinbase generaron retornos de más del 100% tras su salida a Bolsa, con múltiplos superiores a 10 veces la inversión inicial.

En 2020, el basquetbolista Kevin Durant obtuvo una cartera de inversión de 555 mdd en su firma Thirty Five Ventures, particularmente tras la venta de Postmates a Uber, operación que fue valorada por 15 mdd para los inversionistas iniciales.

Asimismo, su inversión de 1 mdd en Robinhood antes de que saliera a bolsa le permitió beneficiarse del auge de las plataformas de trading digital para finalmente generar una ganancia de 20 mdd. Lionel Messi invierte en bienes raíces de lujo, con apreciaciones anuales estimadas de entre 6% y 10% en mercados como Miami y Barcelona, además de ingresos por rentas en propiedades premium en Estados Unidos.