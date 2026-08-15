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LeBron James, Messi y Cristiano Ronaldo: cómo construyen su fortuna tras el deporte

Los grandes deportistas no solo viven de sus contratos, ahora invierten en tecnología, bienes raíces, hoteles, startups y otros negocios para construir riqueza a largo plazo.
sáb 15 agosto 2026 04:17 PM
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Deportistas e inversiones
Los analistas consideran la carrera deportiva de los deportistas se caracteriza por ingresos altos, pero inestables y concentrados en un periodo muy corto y que esto obliga a los atletas a pensar más allá del presente con inversiones en diferentes sectores. (Imagen creada en Google Flow)

La carrera de los deportistas profesionales suele ser breve. Si bien muchos alcanzan ingresos millonarios en pocos años, no siempre logran proyectar su futuro más allá de la competencia. Hay casos dramáticos, como el de Mike Tyson, uno de los boxeadores más famosos del mundo, que llegó a acumular cerca de 500 millones de dólares a lo largo de su trayectoria, pero en 2003, tras gastos excesivos y falta de planeación financiera, se declaró en bancarrota.

Esta historia evidencia que los ingresos extraordinarios no garantizan estabilidad a largo plazo. Pero sí hay figuras que han logrado construir fortunas más allá de sus logros deportivos, impulsadas en gran medida por inversiones estratégicas.

Valerii Golyk, integrante del Comité de Inversiones de Kliwla Family Office AG, explica que la carrera deportiva se caracteriza por ingresos altos, pero inestables y concentrados en un periodo muy corto, generalmente entre los 18 y 35 años. Esto obliga a los atletas a pensar más allá del presente, ya que sin una estrategia de inversión clara, el riesgo de perder estabilidad financiera tras el retiro es elevado.

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“El periodo posterior a la carrera deportiva puede extenderse durante décadas, lo que implica que deben construir desde temprano fuentes alternativas de ingreso”, señala Golyk. “La inversión y el ahorro permiten crear un respaldo económico que sustituya los ingresos activos, evitando una caída en el nivel de vida una vez finalizada la actividad profesional”.

Diversas figuras del deporte han entendido esto. Michael Jordan, Rafael Nadal, LeBron James, Roger Federer, Tom Brady, Alex Morgan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Maria Sharapova y Serena Williams destacan por haber transformado ingresos deportivos, que oscilan entre los 500 y 1,100 mdd, en vehículos de inversión de largo plazo en sectores como tecnología, fitness, hotelería, turismo, capital de riesgo y start-ups.

De acuerdo con análisis de firmas como AWM Capital y el reporte Deloitte Sports Business, uno de los casos más emblemáticos es el de LeBron James. Su inversión inicial de alrededor de 1 mdd en Blaze Pizza se transformó en una participación valuada en más de 30 mdd, lo que representa un rendimiento superior al 2,900%. Además, sus inversiones en entretenimiento y medios han generado flujos por 725 mdd por producciones de alto perfil en Netflix, Disney o HBO, como Space Jam: A New Legacy, The Shop, y los documentales The Redeem Team y UNTOLD: Sign Stealer.

En el caso de Cristiano Ronaldo, su portafolio inmobiliario y hotelero muestra retornos estables. Sus activos en el sector hospitality, en alianza con Pestana Hotel Group, han reportado rendimientos anuales estimados de entre 8% y 12%, dependiendo del mercado y la ocupación. Por otro lado, sus gimnasios de alta gama, principalmente en España y Portugal, le generan un beneficio operativo promedio de 400,000 euros por unidad.

Por su parte, Serena Williams construye uno de los portafolios más activos en venture capital mediante Serena Ventures. Algunas de sus inversiones tempranas en empresas como Coinbase generaron retornos de más del 100% tras su salida a Bolsa, con múltiplos superiores a 10 veces la inversión inicial.

En 2020, el basquetbolista Kevin Durant obtuvo una cartera de inversión de 555 mdd en su firma Thirty Five Ventures, particularmente tras la venta de Postmates a Uber, operación que fue valorada por 15 mdd para los inversionistas iniciales.

Asimismo, su inversión de 1 mdd en Robinhood antes de que saliera a bolsa le permitió beneficiarse del auge de las plataformas de trading digital para finalmente generar una ganancia de 20 mdd. Lionel Messi invierte en bienes raíces de lujo, con apreciaciones anuales estimadas de entre 6% y 10% en mercados como Miami y Barcelona, además de ingresos por rentas en propiedades premium en Estados Unidos.

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A la par de estas estrategias individuales, las instituciones financieras también buscan involucrarse en la educación de los deportistas. JPMorgan Chase anunció la creación del Consejo de Atletas, una iniciativa liderada por el exbasquetbolista de la NBA, Dwyane Wade, y en la que participan figuras como Tom Brady, Sue Bird y Alex Morgan, entre otras. El objetivo es acompañar a los atletas en la administración de su dinero desde la etapa universitaria hasta su retiro profesional.

Distribuir el capital entre distintos instrumentos permite reducir riesgos y abrir la puerta a rendimientos en diferentes momentos del ciclo económico, explica Andrés Olea, vicepresidente de Ventas de Productos Financieros de GBM. No se trata de elegir una sola opción, sino de construir un portafolio que combine crecimiento, liquidez y protección ante la volatilidad.

“Los tres grandes siguen siendo bienes raíces, renta variable y fondos diversificados. Lo interesante es que los más exitosos financieramente no eligieron uno solo, construyeron capas integrando muchos de estos instrumentos. Una estrategia efectiva parte del horizonte de inversión y del perfil de riesgo”, detalla Olea. “Mientras una persona joven puede asumir mayor exposición a renta variable o activos de crecimiento, alguien cercano al retiro necesita priorizar ingresos estables y menor volatilidad. Este equilibrio ayuda a mantener el patrimonio y generar flujos constantes que sustituyan el ingreso laboral en el largo plazo”.

Además, el especialista de GBM resalta que es importante evitar decisiones impulsivas ante cambios del mercado y mantener una estrategia consistente. La disciplina financiera, junto con una correcta asignación de activos, se convierte en un factor determinante para sostener el crecimiento del capital.

Más allá del deporte, Olea asegura que el diversificar, mantener visión de largo plazo y buscar acompañamiento forman la base de una estrategia sólida. “No importa el nivel de ingresos, la clave radica en cómo se distribuyen los recursos para construir estabilidad y aprovechar oportunidades sin asumir riesgos innecesarios”.

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Cristiano Ronaldo LeBron James Inversión

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