OpenAI apuesta 4,000 mdd y Google no se quiere quedar atrás
La semana pasada, como muestra de esta evolución de la industria, la compañía comandada por Sam Altman, OpenAI, lanzó su propia división global de servicios de IA respaldada por una inversión inicial que supera los 4,000 millones de dólares.
Esta filial, dijo la compañía, no solo vende licencias de software, sino que opera como una firma de consultoría e integración tecnológica dedicada a incrustar los modelos de la empresa directamente en las entrañas de los servidores de sus clientes.
"La IA está demostrando ser capaz de realizar un trabajo verdaderamente significativo dentro de las organizaciones. El gran reto actual ya no es la tecnología en sí, sino ayudar a las empresas a integrar estos sistemas complejos en la infraestructura y los flujos reales que mueven sus negocios diariamente”, comentó Denise Dresser, directora de ingresos de OpenAI.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, la industria respondió. Anthropic anunció la creación de su propio consorcio de servicios e integración enfocado en empresas medianas, respaldado por un compromiso financiero de 1,500 millones de dólares proveniente de titanes financieros de Wall Street como Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs.
Google, por otra parte, también movió fichas con Gemini Omni, una plataforma que promete ser una IA todo en uno, es decir, permitirá la creación de imágenes, editar videos o fotos, así como crear combinaciones junto a contenidos en audio y texto, lo cual se convierte en un producto atractivo para empresas.
Koray Kavukcuoglu, investigador de Google DeepMind, describe Gemini Omni como un avance en la capacidad de los modelos para “entender el mundo”, porque no solo genera imágenes o videos realistas, sino que también puede modificar elementos dentro de una escena, cambiar personajes, alterar estilos visuales o crear simulaciones a partir de instrucciones simples.
“Estamos introduciendo Gemini Omni, un modelo capaz de crear y transformar contenido a partir de cualquier modalidad. Combina la inteligencia de Gemini con nuestros modelos generativos y representa un gran avance en la comprensión del mundo por parte de los modelos”, precisó Kavukcuoglu durante el Google I/O.