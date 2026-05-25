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La guerra por el B2B: empresas de IA van por un botín de 2.5 billones

El entusiasmo masivo por los chatbots se estancó y ante ese escenario OpenAI, Google y Anthropic buscan a un nuevo mercado empresarial para ganar su propia carrera de la IA.
lun 25 mayo 2026 02:30 PM
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as empresas de IA están dejando atrás la carrera por conquistar usuarios y ahora enfocan su negocio en las grandes corporaciones, donde esperan encontrar el verdadero crecimiento millonario del sector. (Foto: Robert Way/Getty Images)

La fiebre inicial por conseguir que el usuario común pagara una suscripción mensual de 20 dólares por jugar con chatbots no es un negocio sostenible. Las principales firmas de Inteligencia Artificial del mundo comprendieron que el verdadero motor financiero no está en los bolsillos de los consumidores individuales, sino en los presupuestos millonarios de los grandes corporativos .

Lo que comenzó como una carrera desesperada por ver quién acumulaba más usuarios registrados en sus aplicaciones móviles se transformó en una batalla por conquistar los flujos de trabajo e infraestructuras de las corporaciones globales, las cuales harán que el gasto mundial en IA alcance los 2.59 billones de dólares este año, según datos de Gartner.

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“Hasta este punto, el gasto en IA ha sido impulsado principalmente por empresas de tecnología e hiperscaladores. Las empresas globales aún no han flexionado su verdadero potencial de gasto. Eso viene ahora, y 2026 será el año de la inflexión corporativa", señala John-David Lovelock, analista de la consultora.

¿Por qué preferir a las empresas sobre los usuarios?

Este cambio hacia las empresas se debe a que el crecimiento de las aplicaciones de IA para el consumidor final se estancó. El uso diario de los chatbots comerciales ya tocó un techo técnico, evidenciando que el entusiasmo inicial del público masivo se enfría ante la falta de casos de uso cotidianos que justifiquen un gasto mensual recurrente.

En contraste, el dinero que las empresas están inyectando en herramientas de Inteligencia Artificial vive una aceleración. Las proyecciones de Gartner apuntan a que el gasto corporativo en esta tecnología se acercará a los 3.5 billones de dólares de cara al próximo año.

”Las empresas ampliarán su uso tanto de los modelos GenAI integrados en las aplicaciones de software existentes como de los nuevos agentes de IA dentro de múltiples flujos de trabajo”, señala un informe de la empresa de consultoría . “El consumo de modelos aumentará a través de procesos de varios pasos y la integración en amplios conjuntos de herramientas a medida que las empresas reconozcan el valor potencial de la automatización”.

Esta migración hacia el sector B2B reconfigura el tablero de juego. Anthropic, la firma creadora del modelo Claude, es muestra de ello, porque logró destronar a OpenAI por primera vez en la tasa de adopción empresarial, alcanzando un 34.4% de cuota de mercado frente al 32.3% de la compañía detrás de ChatGPT, según datos del Ramp AI Index, que mide la tasa de adopción de la IA en negocios de EU.

La victoria temporal de Anthropic en el terreno corporativo no es una casualidad; responde a una estrategia basada en su integración dentro de nubes masivas como AWS Bedrock, de Amazon, o más recientemente Microsoft Azure, sumada a las capacidades especializadas de sus herramientas nativas para la automatización de código, algo que le ha permitido ganar una enorme lealtad en los departamentos de TI.

Para las corporaciones, la capacidad de un modelo para escribir, auditar y desplegar código de sistemas sin errores vale mucho más que la habilidad de un chatbot para redactar un correo electrónico ingenioso. Por lo tanto, este movimiento demuestra que hay un mercado fértil para aprovechar y en el cual otras empresas ya están observando.

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OpenAI apuesta 4,000 mdd y Google no se quiere quedar atrás

La semana pasada, como muestra de esta evolución de la industria, la compañía comandada por Sam Altman, OpenAI, lanzó su propia división global de servicios de IA respaldada por una inversión inicial que supera los 4,000 millones de dólares.

Esta filial, dijo la compañía, no solo vende licencias de software, sino que opera como una firma de consultoría e integración tecnológica dedicada a incrustar los modelos de la empresa directamente en las entrañas de los servidores de sus clientes.

"La IA está demostrando ser capaz de realizar un trabajo verdaderamente significativo dentro de las organizaciones. El gran reto actual ya no es la tecnología en sí, sino ayudar a las empresas a integrar estos sistemas complejos en la infraestructura y los flujos reales que mueven sus negocios diariamente”, comentó Denise Dresser, directora de ingresos de OpenAI.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la industria respondió. Anthropic anunció la creación de su propio consorcio de servicios e integración enfocado en empresas medianas, respaldado por un compromiso financiero de 1,500 millones de dólares proveniente de titanes financieros de Wall Street como Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs.

Google, por otra parte, también movió fichas con Gemini Omni, una plataforma que promete ser una IA todo en uno, es decir, permitirá la creación de imágenes, editar videos o fotos, así como crear combinaciones junto a contenidos en audio y texto, lo cual se convierte en un producto atractivo para empresas.

Koray Kavukcuoglu, investigador de Google DeepMind, describe Gemini Omni como un avance en la capacidad de los modelos para “entender el mundo”, porque no solo genera imágenes o videos realistas, sino que también puede modificar elementos dentro de una escena, cambiar personajes, alterar estilos visuales o crear simulaciones a partir de instrucciones simples.

“Estamos introduciendo Gemini Omni, un modelo capaz de crear y transformar contenido a partir de cualquier modalidad. Combina la inteligencia de Gemini con nuestros modelos generativos y representa un gran avance en la comprensión del mundo por parte de los modelos”, precisó Kavukcuoglu durante el Google I/O.

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Si bien este tipo de esfuerzos muestra el camino hacia la automatización de los corporativos globales, dicho sendero no está exento de fricciones organizacionales y culturales, un aspecto importante para el despliegue en el futuro.

De acuerdo con datos de PwC, aunque entre el 94% de los líderes empresariales espera reorganizar sus estructuras hacia modelos horizontales y automatizados gracias a la IA, solo entre un 27% a 41% de las empresas cuenta con la infraestructura o madurez operativa interna.

Al respecto, la firma señala en su reporte Digital Trends in Operations 2026 que el error común de las empresas es permitir un enfoque de adopción 'desde abajo hacia arriba' (crowdsourcing), donde los empleados usan herramientas por su cuenta.

”Eso genera números de adopción inflados pero cero transformación real”, se lee en el documento. “El éxito exige programas centralizados y mandatos 'de arriba hacia abajo' dirigidos por la alta dirección”.

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