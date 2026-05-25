“Hasta este punto, el gasto en IA ha sido impulsado principalmente por empresas de tecnología e hiperscaladores. Las empresas globales aún no han flexionado su verdadero potencial de gasto. Eso viene ahora, y 2026 será el año de la inflexión corporativa", señala John-David Lovelock, analista de la consultora.

¿Por qué preferir a las empresas sobre los usuarios?

Este cambio hacia las empresas se debe a que el crecimiento de las aplicaciones de IA para el consumidor final se estancó. El uso diario de los chatbots comerciales ya tocó un techo técnico, evidenciando que el entusiasmo inicial del público masivo se enfría ante la falta de casos de uso cotidianos que justifiquen un gasto mensual recurrente.

En contraste, el dinero que las empresas están inyectando en herramientas de Inteligencia Artificial vive una aceleración. Las proyecciones de Gartner apuntan a que el gasto corporativo en esta tecnología se acercará a los 3.5 billones de dólares de cara al próximo año.

”Las empresas ampliarán su uso tanto de los modelos GenAI integrados en las aplicaciones de software existentes como de los nuevos agentes de IA dentro de múltiples flujos de trabajo”, señala un informe de la empresa de consultoría . “El consumo de modelos aumentará a través de procesos de varios pasos y la integración en amplios conjuntos de herramientas a medida que las empresas reconozcan el valor potencial de la automatización”.

Esta migración hacia el sector B2B reconfigura el tablero de juego. Anthropic, la firma creadora del modelo Claude, es muestra de ello, porque logró destronar a OpenAI por primera vez en la tasa de adopción empresarial, alcanzando un 34.4% de cuota de mercado frente al 32.3% de la compañía detrás de ChatGPT, según datos del Ramp AI Index, que mide la tasa de adopción de la IA en negocios de EU.

La victoria temporal de Anthropic en el terreno corporativo no es una casualidad; responde a una estrategia basada en su integración dentro de nubes masivas como AWS Bedrock, de Amazon, o más recientemente Microsoft Azure, sumada a las capacidades especializadas de sus herramientas nativas para la automatización de código, algo que le ha permitido ganar una enorme lealtad en los departamentos de TI.

Para las corporaciones, la capacidad de un modelo para escribir, auditar y desplegar código de sistemas sin errores vale mucho más que la habilidad de un chatbot para redactar un correo electrónico ingenioso. Por lo tanto, este movimiento demuestra que hay un mercado fértil para aprovechar y en el cual otras empresas ya están observando.