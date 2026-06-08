¿Qué iPhone serán compatibles con iOS 27?

De acuerdo con la lista presentada por Apple durante la WWDC 2026, iOS 27 estará disponible para los siguientes dispositivos:

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE (segunda generación y posteriores)

- iPhone 12 mini

- iPhone 12

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 13 mini

- iPhone 13

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 14

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 15

- iPhone 15 Plus

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Pro Max

- iPhone 16e

- iPhone 16

- iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Pro Max

- iPhone 17e

- iPhone 17

- iPhone Air

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

¿Qué iPhones se quedan fuera?

Según la información presentada por Apple, la compatibilidad comienza desde la familia iPhone 11.

Eso significa que los modelos anteriores, como las generaciones de iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max, permanecen fuera de la lista de dispositivos compatibles con el nuevo sistema operativo.

Tener iOS 27 no garantiza acceso a todas las funciones

Aunque la actualización llegará a una gran cantidad de equipos, algunas características dependerán de la capacidad de procesamiento de cada dispositivo.

Apple volvió a centrar buena parte de sus anuncios en la inteligencia artificial, por lo que varias herramientas avanzadas estarán ligadas a los modelos más recientes de la compañía.

La situación es similar a la observada en actualizaciones anteriores, donde ciertas funciones exclusivas quedaron reservadas para los iPhone con hardware más potente.

Siri AI y la nueva apuesta de Apple por la inteligencia artificial

Uno de los anuncios más importantes de la WWDC 2026 fue la presentación de Siri AI, una nueva versión del asistente virtual que promete conversaciones más naturales y una integración más profunda con las aplicaciones del iPhone.