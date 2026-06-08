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Apple anuncia el iOS 27 y los iPhone en los que sí estará disponible

Apple mantendrá el soporte para una amplia gama de dispositivos, aunque algunas funciones avanzadas seguirán reservadas para modelos más recientes.
lun 08 junio 2026 02:55 PM
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Aunque la actualización llegará a una gran cantidad de equipos, algunas características dependerán de la capacidad de procesamiento de cada dispositivo. (JOSH EDELSON/AFP)

Apple presentó iOS 27 durante la WWDC 2026, una actualización que incorpora cambios de diseño, nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial y una renovada versión de Siri . Como ocurre cada año, una de las principales dudas entre los usuarios es saber si su dispositivo podrá instalar el nuevo sistema operativo.

A diferencia de otras actualizaciones recientes, Apple mantendrá la compatibilidad con una amplia lista de equipos, incluyendo modelos que llegaron al mercado hace varios años. Sin embargo, contar con acceso a al nuevo sistema operativo no significa necesariamente poder utilizar todas las novedades anunciadas durante la conferencia para desarrolladores.

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¿Qué iPhone serán compatibles con iOS 27?

De acuerdo con la lista presentada por Apple durante la WWDC 2026, iOS 27 estará disponible para los siguientes dispositivos:

- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (segunda generación y posteriores)
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max

¿Qué iPhones se quedan fuera?

Según la información presentada por Apple, la compatibilidad comienza desde la familia iPhone 11.

Eso significa que los modelos anteriores, como las generaciones de iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max, permanecen fuera de la lista de dispositivos compatibles con el nuevo sistema operativo.

Tener iOS 27 no garantiza acceso a todas las funciones

Aunque la actualización llegará a una gran cantidad de equipos, algunas características dependerán de la capacidad de procesamiento de cada dispositivo.

Apple volvió a centrar buena parte de sus anuncios en la inteligencia artificial, por lo que varias herramientas avanzadas estarán ligadas a los modelos más recientes de la compañía.

La situación es similar a la observada en actualizaciones anteriores, donde ciertas funciones exclusivas quedaron reservadas para los iPhone con hardware más potente.

Siri AI y la nueva apuesta de Apple por la inteligencia artificial

Uno de los anuncios más importantes de la WWDC 2026 fue la presentación de Siri AI, una nueva versión del asistente virtual que promete conversaciones más naturales y una integración más profunda con las aplicaciones del iPhone.

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Entre sus capacidades anunciadas se encuentran la posibilidad de comprender mejor el contexto de uso, acceder a información dentro de aplicaciones y ayudar a ejecutar tareas de forma más fluida.

La renovación de Siri llega después de que Apple enfrentara críticas por los retrasos en varias funciones de inteligencia artificial anunciadas previamente y que nunca llegaron en los tiempos prometidos.

Apple recurre a Google para impulsar su IA

Durante la presentación también se confirmó que Apple utilizará tecnología basada en Gemini, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google, para impulsar parte de las nuevas funciones.

La decisión resulta relevante porque marca un cambio en la estrategia de la compañía, que históricamente había apostado por desarrollar gran parte de sus tecnologías de manera interna.

Con este movimiento, Apple busca acelerar la incorporación de herramientas de IA en sus dispositivos y competir en un mercado donde empresas como Google, OpenAI y Anthropic han avanzado con mayor rapidez durante los últimos años.

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Apple WWDC IPhone

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