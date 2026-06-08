Las nuevas funciones del iOS 27 gracias a Siri AI que los usuarios de Android ya tienen

Este mensaje tuvo la finalidad de mostrar a Apple a la vanguardia de la carrera de la IA, pero muchas de las funcionalidades que se mostraron en el evento ya están disponibles en teléfonos Android y aquí haremos un recuento de ellas.

Siri es un asistente popular, debido a que se encuentra en los iPhone, pero muy poca gente le saca provecho y esa es la primera diferencia, ya que desde hace tres años, los dispositivos Android han destacado el uso de Gemini como un asistente conectado a las tareas cotidianas de las personas.

Con Siri AI, Apple anunció una aplicación exclusiva en donde se puede encontrar el historial de conversaciones que se ha tenido con el chatbot, algo que ya existía con las apps de los chatbots, ya sea ChatGPT, Claude o Gemini, entre otros.

El modelo de Siri AI es multimodal, es decir capaz de procesar imágenes, voz y texto, algo que ya es un estándar en la actualidad y prácticamente todos los dispositivos de la misma gama que los iPhone incluye dicha característica.

Durante la presentación, el vicepresidente de Apple, Mike Rockwell, mostró un ejemplo donde le preguntó a Siri la fecha de un concierto y estableció un recordatorio con base en esa información. Tal herramienta es algo disponible en teléfonos Android de gama alta desde febrero de 2024.