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iOS 27, estas son las funciones de Siri AI que ya tienen los usuarios de Android

Apple finalmente renovó a su asistente digital, pero muchas de las funciones que se anunciaron ya están disponibles en dispositivos de la competencia. Descubre cuáles son.
lun 08 junio 2026 02:00 PM
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Las nuevas funciones del iOS 27 gracias a Siri AI que los usuarios de Android ya tienen
Con Siri AI, Apple pretende integrarse de lleno en el terreno de la Inteligencia Artificial, sin embargo, va un poco detrás de sus competidores. (JOSH EDELSON/AFP)

Apple finalmente presentó una versión renovada de Siri, bautizada como Siri AI, con la que cual pretende integrarse de lleno en el terreno de la Inteligencia Artificial, sin embargo, va un poco detrás de sus competidores y es por ello que los usuarios de Android pueden afirmar que muchas de las novedades que acaba de anunciar Apple ya estaban disponibles en sus dispositivos.

Nuevas funciones en iOS 27, pero no en Android

“Con las increíbles capacidades que presentamos hoy, y muchas más que están por venir, creo firmemente que lo mejor está aún por llegar”, dijo Tim Cook en su mensaje al final del evento. “En Apple, crear los mejores productos del mundo para brindar experiencias que enriquezcan la vida de las personas siempre ha sido nuestra meta principal”.

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Este mensaje tuvo la finalidad de mostrar a Apple a la vanguardia de la carrera de la IA, pero muchas de las funcionalidades que se mostraron en el evento ya están disponibles en teléfonos Android y aquí haremos un recuento de ellas.

Siri es un asistente popular, debido a que se encuentra en los iPhone, pero muy poca gente le saca provecho y esa es la primera diferencia, ya que desde hace tres años, los dispositivos Android han destacado el uso de Gemini como un asistente conectado a las tareas cotidianas de las personas.

Con Siri AI, Apple anunció una aplicación exclusiva en donde se puede encontrar el historial de conversaciones que se ha tenido con el chatbot, algo que ya existía con las apps de los chatbots, ya sea ChatGPT, Claude o Gemini, entre otros.

El modelo de Siri AI es multimodal, es decir capaz de procesar imágenes, voz y texto, algo que ya es un estándar en la actualidad y prácticamente todos los dispositivos de la misma gama que los iPhone incluye dicha característica.

Durante la presentación, el vicepresidente de Apple, Mike Rockwell, mostró un ejemplo donde le preguntó a Siri la fecha de un concierto y estableció un recordatorio con base en esa información. Tal herramienta es algo disponible en teléfonos Android de gama alta desde febrero de 2024.

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Por otra parte, procesar lo que sucede en la pantalla del dispositivo o hablar con la IA desde la cámara del teléfono para que procese lo mismo que el usuario ve en tiempo real son características disponibles por medio de herramientas como Gemini Live y Google Lens, las cuales se han desarrollado desde hace un tiempo en teléfonos Android.

Cabe resaltar que sistemas operativos basados en Android, como MagicOS, de la china Honor, también tenían previamente algunas herramientas como la de conectar aplicaciones para que el asistente virtual conecte peticiones de lugares o tomar información de contexto desde un mensaje o correo electrónico.

En la edición de imágenes, ahora será posible eliminar elementos de una fotografía aunque sea complicado, así como aumentar el tamaño de la foto original imaginando elementos alrededor, algo que ya estaba disponible en la mayoría de teléfonos Android. Sin embargo, Apple también mostró una nueva función con la que se diferencia del sector.

Las novedades de iOS 27 que no están disponibles en Android

A nivel de fotografía, Apple se desmarcó de la industria con una nueva función para cambiar el encuadre de las imágenes. Con ella es posible cambiar por completo el ángulo de una foto, pues la IA se encarga de reimaginar el entorno y las posiciones de las cosas en la foto, algo que no se había mostrado en otros teléfonos.

Asimismo, Safari tendrá herramientas para organizar las páginas web a partir de temas que considere son afines entre ellos en el navegador, el cual también podrá buscar páginas a partir de un prompt donde el usuario indique qué está buscando.

Por último, dos de las integraciones que no están disponibles con otros sistemas operativos es la capacidad de generar extensiones para sitios web, con el fin de cumplir con acciones específicas que un usuario ejecuta, mientras que en la app de Contraseñas, en caso de que varias claves se vean comprometidas, será posible cambiarlas al mismo tiempo, haciendo que el proceso sea más sencillo y más seguro, pues estará basado en los estándares de seguridad de Apple.

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