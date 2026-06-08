Las nuevas funciones del iOS 27 gracias a Siri AI que los usuarios de Android ya tienen

Por otra parte, procesar lo que sucede en la pantalla del dispositivo o hablar con la IA desde la cámara del teléfono para que procese lo mismo que el usuario ve en tiempo real son características disponibles por medio de herramientas como Gemini Live y Google Lens, las cuales se han desarrollado desde hace un tiempo en teléfonos Android.
Cabe resaltar que sistemas operativos basados en Android, como MagicOS, de la china Honor, también tenían previamente algunas herramientas como la de conectar aplicaciones para que el asistente virtual conecte peticiones de lugares o tomar información de contexto desde un mensaje o correo electrónico.
En la edición de imágenes, ahora será posible eliminar elementos de una fotografía aunque sea complicado, así como aumentar el tamaño de la foto original imaginando elementos alrededor, algo que ya estaba disponible en la mayoría de teléfonos Android. Sin embargo, Apple también mostró una nueva función con la que se diferencia del sector.
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A nivel de fotografía, Apple se desmarcó de la industria con una nueva función para cambiar el encuadre de las imágenes. Con ella es posible cambiar por completo el ángulo de una foto, pues la IA se encarga de reimaginar el entorno y las posiciones de las cosas en la foto, algo que no se había mostrado en otros teléfonos.
Asimismo, Safari tendrá herramientas para organizar las páginas web a partir de temas que considere son afines entre ellos en el navegador, el cual también podrá buscar páginas a partir de un prompt donde el usuario indique qué está buscando.
Por último, dos de las integraciones que no están disponibles con otros sistemas operativos es la capacidad de generar extensiones para sitios web, con el fin de cumplir con acciones específicas que un usuario ejecuta, mientras que en la app de Contraseñas, en caso de que varias claves se vean comprometidas, será posible cambiarlas al mismo tiempo, haciendo que el proceso sea más sencillo y más seguro, pues estará basado en los estándares de seguridad de Apple.