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WWDC 2026: los cambios más importantes para el iPhone y las promesas que Apple aún debe cumplir

La conferencia mostró hacia dónde quiere llevar Apple la experiencia móvil durante los próximos años. Inteligencia artificial, personalización y nuevas formas de interactuar.
lun 08 junio 2026 12:38 PM
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Dentro de iOS 27 también aparece una mejora enfocada en la experiencia visual del sistema operativo. (apple.com)

Apple llegó a WWDC 2026 con una tarea pendiente: demostrar que todavía puede marcar el paso en una industria que avanza a toda velocidad. Durante los últimos meses, la conversación tecnológica ha estado dominada por la inteligencia artificial (IA), un terreno donde varios competidores han tomado ventaja. Frente a ese escenario, la compañía presentó una nueva etapa para Siri y el iPhone.

Algunas novedades prometen transformar la experiencia diaria de uso, mientras otras aún deberán probar que pueden cumplir las expectativas generadas.

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Siri vuelve al centro de la estrategia

Gran parte de la presentación giró alrededor de una renovada apuesta por la inteligencia artificial.

Apple anunció una nueva versión de Siri, ahora llamada Siri AI, que busca ofrecer conversaciones más naturales y respuestas más contextualizadas.

Cambios visuales también forman parte de la actualización. Las respuestas aparecerán desde la Dynamic Island y los usuarios podrán ajustar aspectos como el ritmo y la expresividad de la voz del asistente.

Junto con ello llegará una aplicación dedicada exclusivamente a Siri. Desde ahí será posible consultar conversaciones anteriores, las cuales permanecerán sincronizadas mediante iCloud para acceder a ellas desde distintos dispositivos del ecosistema Apple.

Por ahora, Siri AI estará disponible inicialmente en inglés.

Una inteligencia artificial que busca entender el contexto

Más allá del asistente de voz, Apple presentó una arquitectura renovada para sus herramientas de inteligencia artificial.

La compañía describió esta evolución como la siguiente generación de Apple Intelligence, una plataforma diseñada para ofrecer respuestas más contextualizadas y una integración más profunda con las actividades del usuario.

Uno de los anuncios más relevantes es la capacidad de comprender lo que aparece en pantalla para ofrecer respuestas o acciones relacionadas con el contenido que el usuario está viendo.

Funciones de este tipo buscan reducir pasos entre una consulta y una respuesta, acercando al iPhone a experiencias más similares a las que ya ofrecen algunos competidores en el mercado de la IA.

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La cámara también gana nuevas capacidades

Otra novedad relevante llega a través de la aplicación de cámara.

Mediante un modo integrado con Siri AI, el sistema podrá identificar objetos, ofrecer información sobre ellos y guardar esas interacciones para consultarlas posteriormente.

Gracias a esta integración, el teléfono busca convertirse en una herramienta más activa para interpretar el entorno y no únicamente para capturar fotografías.

Apple corrige una de las críticas a iOS

No todas las novedades estuvieron relacionadas con inteligencia artificial.

Dentro de iOS 27 también aparece una mejora enfocada en la experiencia visual del sistema operativo.

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Liquid Glass, el rediseño introducido el año pasado, recibió críticas por dificultades de lectura en ciertos elementos de la interfaz. Para responder a esas observaciones, Apple incorporó un control que permite ajustar el nivel de transparencia de distintos componentes.

Dicho ajuste ofrece mayor personalización y busca mejorar la legibilidad sin abandonar la estética que caracteriza a esta propuesta visual.

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Lo que todavía genera dudas

Pese a los avances anunciados, Apple todavía carga con cuestionamientos importantes.

Durante WWDC 2024, la compañía presentó una versión renovada de Siri impulsada por inteligencia artificial que prometía capacidades más avanzadas. Sin embargo, meses después reconoció que su desarrollo tomaría más tiempo de lo previsto y retrasó varias de las funciones anunciadas.

Aquella situación provocó críticas hacia la empresa e incluso derivó en problemas legales relacionados con características que no llegaron en los plazos originalmente prometidos.

A esa presión se suma el avance de competidores como Google, OpenAI y Anthropic, que han acelerado el desarrollo de sus asistentes y modelos de inteligencia artificial. Como parte de esa carrera, Apple anunció este año que recurrirá a Gemini, el modelo de IA de Google, para impulsar parte de la evolución de Siri.

Bajo ese contexto, la verdadera prueba para Apple no será anunciar nuevas capacidades, sino convertirlas en herramientas útiles y disponibles para millones de usuarios.

WWDC 2026 dejó claro que el futuro del iPhone estará cada vez más ligado a la inteligencia artificial. Falta por ver si esta nueva generación de funciones logra cumplir las expectativas y permite a Apple recuperar terreno frente a rivales que llevan meses avanzando en esa misma dirección.

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