Siri vuelve al centro de la estrategia

Gran parte de la presentación giró alrededor de una renovada apuesta por la inteligencia artificial.

Apple anunció una nueva versión de Siri, ahora llamada Siri AI, que busca ofrecer conversaciones más naturales y respuestas más contextualizadas.

Cambios visuales también forman parte de la actualización. Las respuestas aparecerán desde la Dynamic Island y los usuarios podrán ajustar aspectos como el ritmo y la expresividad de la voz del asistente.

Junto con ello llegará una aplicación dedicada exclusivamente a Siri. Desde ahí será posible consultar conversaciones anteriores, las cuales permanecerán sincronizadas mediante iCloud para acceder a ellas desde distintos dispositivos del ecosistema Apple.

Por ahora, Siri AI estará disponible inicialmente en inglés.

Una inteligencia artificial que busca entender el contexto

Más allá del asistente de voz, Apple presentó una arquitectura renovada para sus herramientas de inteligencia artificial.

La compañía describió esta evolución como la siguiente generación de Apple Intelligence, una plataforma diseñada para ofrecer respuestas más contextualizadas y una integración más profunda con las actividades del usuario.

Uno de los anuncios más relevantes es la capacidad de comprender lo que aparece en pantalla para ofrecer respuestas o acciones relacionadas con el contenido que el usuario está viendo.

Funciones de este tipo buscan reducir pasos entre una consulta y una respuesta, acercando al iPhone a experiencias más similares a las que ya ofrecen algunos competidores en el mercado de la IA.

La cámara también gana nuevas capacidades

Otra novedad relevante llega a través de la aplicación de cámara.

Mediante un modo integrado con Siri AI, el sistema podrá identificar objetos, ofrecer información sobre ellos y guardar esas interacciones para consultarlas posteriormente.

Gracias a esta integración, el teléfono busca convertirse en una herramienta más activa para interpretar el entorno y no únicamente para capturar fotografías.

Apple corrige una de las críticas a iOS

No todas las novedades estuvieron relacionadas con inteligencia artificial.

Dentro de iOS 27 también aparece una mejora enfocada en la experiencia visual del sistema operativo.