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Asegurar y reparar un Samsung puede costar hasta 60% más que un iPhone

Los teléfonos plegables elevan el costo promedio de servicio en Samsung, en un mercado donde sólo 10% de los mexicanos protege su smartphone.
mié 13 mayo 2026 05:55 AM
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De acuerdo con el comparativo, mientras un usuario de Apple desembolsa alrededor de 75 dólares por una reparación asegurada, uno de Samsung puede terminar pagando entre 100 y 120 dólares por el mismo tipo de incidente.
 (Foto: travelview/Getty Images)

Cuando un usuario compra un plan de protección para su teléfono, la lógica es pagar y, si algo sale mal, el golpe económico se amortigua. Sin embargo, un análisis reciente del equipo de investigación de Insuranceopedia.com revela que esa ecuación no es igual para todos y quienes tienen equipos Samsung pagan, en promedio, hasta 60% más por reparaciones cubiertas que los usuarios de iPhone

De acuerdo con el comparativo, mientras un usuario de Apple desembolsa alrededor de 75 dólares por una reparación asegurada, un usuario de Samsung puede terminar pagando entre 100 y 120 dólares por el mismo tipo de incidente.

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“Si bien los modelos Galaxy de gama alta tienen precios que oscilan entre los 1,300 y los 1,800 dólares, lo que los sitúa al mismo nivel que los modelos iPhone Pro y Pro Max, que parten de entre los 1,000 y los 1,200 dólares, los usuarios de Samsung acaban pagando mucho más por las reparaciones aseguradas cuando algo sale mal”, señala el trabajo.

El análisis con alcance internacional tomó como base las tarifas públicas de AppleCare y Samsung Care+, y construyó escenarios de daño para una pantalla rota, daño por accidente mayor (estructural severo) y reemplazo total del dispositivo. En dos de los tres escenarios, el costo de bolsillo para el usuario de Samsung resultó superior al de Apple.

La tabla muestra que esto no implica que todos los usuarios de Samsung paguen 60% más por una reparación, sino que la marca maneja costos más variables, lo que puede empujar hacia arriba el promedio general.

Cabe aclarar que Samsung tiene un portafolio de dispositivos considerablemente más amplio y heterogéneo que Apple. Mientras que Cupertino concentra su línea en la familia iPhone con variaciones de tamaño y capacidad, pero bajo una misma arquitectura de pantalla, Samsung ofrece desde teléfonos de gama de entrada hasta los Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip, dispositivos con pantallas plegables que representan una categoría técnica propia.

“Durante años, Samsung se labró una reputación como la alternativa más asequible a Apple (...) Pero alrededor de 2020, la compañía comenzó a orientarse hacia el segmento de gama alta, centrándose más en modelos premium y plegables como el Galaxy S Ultra, el Z Fold y el Z Flip, mientras que sus competidores chinos Xiaomi, Oppo y Vivo se hicieron con el control del segmento de precios más bajos”, refiere el análisis de Insuranceopedia.

Reparar una pantalla plegable no es lo mismo que reparar una pantalla convencional. La tecnología UTG (Ultra Thin Glass) que Samsung emplea en sus dispositivos plegables, combinada con la bisagra de precisión y los mecanismos internos que hacen posible el plegado, eleva los costos de servicio, incluso dentro de la misma marca. Un Galaxy Z Fold6, por ejemplo, puede alcanzar un costo de reparación mayor que un Galaxy S25.

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Apple, por ahora, no tiene un producto equivalente en el mercado, pues la compañía aún no ha lanzado un iPhone plegable, por lo que ese segmento de costos simplemente no existe en su ecosistema. Esto no significa que el análisis sea incorrecto. Sin embargo, la comparación tiene una asimetría en la que Samsung está siendo evaluado incluyendo una categoría de producto para la que Apple no tiene competidor directo.

Sin embargo, la diferencia no se limita a los costos de reparación, Samsung también enfrenta señales de debilitamiento en fidelidad de marca y participación de mercado. De acuerdo con una encuesta de Statista Consumer Insights, cerca de 30% de los usuarios de smartphones en India, uno de los mercados más grandes del mundo, utilizaban un dispositivo Samsung en 2025, aunque 68% de ellos dijeron estar dispuestos o muy dispuestos a cambiar de marca.

A esto se suma que datos de StatCounter muestran una pérdida gradual de terreno para la compañía en distintas regiones. En Asia, Samsung concentró el 15.1% del mercado de smartphones en marzo pasado, seis puntos porcentuales por debajo del iPhone y dos puntos menos frente a marzo de 2024. En Europa, su participación también retrocedió cerca de cuatro puntos porcentuales en el mismo periodo, hasta 30.2%, mientras Apple alcanzó 40.1%.

“A nivel mundial, la diferencia entre Samsung y Apple ha alcanzado su punto máximo desde noviembre de 2016, ya que en marzo de 2026 Apple controlaba el 32.2% del mercado mundial de teléfonos inteligentes, dejando a Samsung casi un 12% por detrás”, señala el trabajo de Insuranceopedia.

Un mercado en crecimiento, con reglas distintas

De acuerdo con IMARC Group, el mercado de seguros para teléfonos móviles es impulsado tanto por el aumento en el valor promedio de los dispositivos como por la creciente percepción de riesgo asociada al robo.

La compañía señala que el tamaño del mercado de seguros para teléfonos móviles en el país alcanzó los 655.5 millones de dólares en 2025. De cara al futuro, IMARC espera que el mercado alcance los 1,317.5 millones de dólares para 2034.

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The Competitive Intelligence Unit (The CIU) señala que durante 2024 se comercializaron en México un total de 32.7 millones de nuevos smartphones, un 1.5% más que el año anterior. En el mismo periodo se registró la pérdida o robo de aproximadamente 2.2 millones de smartphones, aunque no existe una estimación oficial específica sobre la pérdida económica atribuible exclusivamente al robo de smartphones, la ENVIPE del Inegi permite dimensionar el impacto ya que en 2024, el costo promedio del delito fue de 6,226 pesos por persona afectada.

Sin embargo, pese al impulso que este segmento tiene en México, The Ciu señala que la adopción de seguros para estos dispositivos sigue siendo marginal, pues solo 1 de cada 10 usuarios (10%) de smartphones en México cuenta con un seguro para su dispositivo.

La prima promedio de contratación asciende a 4,562 pesos, según la consultora, una cifra que, para muchos usuarios, puede parecer elevada.

Este medio contactó a Samsung para conocer su postura al respecto de que la reparación de sus dispositivos es más costosa de acuerdo con los descubrimientos de Insuranceopedia.com, pero la compañía no respondió a la solicitud de comentarios hasta el momento de la publicación de este artículo.

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