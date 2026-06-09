Anthropic lanza Fable 5, su IA más potente con restricciones por ciberseguridad y riesgos biológicos

Paralelamente, Anthropic ofrece una versión sin limitaciones, Claude Mythos 5, a las empresas, organizaciones y agencias estatales que ya disponen de acceso a esta familia de patrones, presentada como capaz de detectar y explotar fallos de seguridad a una velocidad y con una precisión inéditas.

A principios de abril, Anthropic había anunciado simultáneamente la existencia de Mythos y su decisión de limitar su acceso a socios de confianza para reforzar su protección frente a ciberataques.

La noticia le valió acusaciones de hacer un "marketing del miedo" y provocó al mismo tiempo una agitación entre los Estados y las instituciones mundiales, para evaluar el nivel de la amenaza sobre infraestructuras esenciales (bancarias, energéticas y otras).

Desde entonces, varias empresas que tuvieron acceso a Mythos han confirmado sus capacidades, y el gobierno estadounidense, a pesar de estar en litigio con Anthropic, terminó probándolo.

La Casa Blanca instauró desde entonces un dispositivo de evaluación opcional para los modelos de IA estadounidenses más potentes antes de su comercialización. OpenAI, el rival de Anthropic, está a punto de presentar la versión 5.6 de su ChatGPT.