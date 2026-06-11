Los reportes en la plataforma Downdetector comenzaron alrededor de las 10:45 de la mañana y continuaron hasta las 11:30, hora en la que inició la ceremonia de inauguración.

Minutos después, el servicio de la plataforma se restableció, pero de todas formas se registraron reclamos de los usuarios en X. "Bonificación por este desastre", dijo una persona, mientras que otros incluso etiquetaron a la Profeco para que tomara cartas en el asunto.

(Información en desarrollo)