Vix, la plataforma de streaming que transmitirá todos los partidos del Mundial, se cayó este jueves 11 de junio, previo a la inauguración del Mundial 2026. "No encontramos esta página. Por favor, intenta de nuevo", es el mensaje que lanza al intentar entrar a ver el evento.
Vix se cae previo a la inauguración del Mundial 2026
La plataforma de streaming es la oficial en donde se transmitirán todos los partidos del Mundial 2026.
jue 11 junio 2026 11:41 AM
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Los reportes en la plataforma Downdetector comenzaron alrededor de las 10:45 de la mañana y continuaron hasta las 11:30, hora en la que inició la ceremonia de inauguración.
Minutos después, el servicio de la plataforma se restableció, pero de todas formas se registraron reclamos de los usuarios en X. "Bonificación por este desastre", dijo una persona, mientras que otros incluso etiquetaron a la Profeco para que tomara cartas en el asunto.
(Información en desarrollo)
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