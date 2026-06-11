¿Dónde transmiten la inauguración del Mundial 2026 por televisión abierta?

¿Quiénes fueron convocados por México para el Mundial 2026?
Javier Aguirre ya definió a los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con la convocatoria oficial , la lista combina experiencia, figuras consolidadas y jóvenes promesas que buscarán aprovechar la oportunidad de disputar un Mundial en casa.
Porteros
Raúl Rangel
Guillermo Ochoa
Carlos Acevedo
Defensas
Israel Reyes
Jesús Gallardo
Jorge Sánchez
César Montes
Johan Vásquez
Mateo Chávez
Mediocampistas
Erik Lira
Luis Romo
Obed Vargas
Brian Gutiérrez
Orbelín Pineda
Edson Álvarez
Gilberto Mora
César Huerta
Álvaro Fidalgo
Luis Chávez
Delanteros
Roberto Alvarado
Alexis Vega
Julián Quiñones
Santiago Gimenez
Guillermo Martínez
Armando González
Raúl Jiménez
Aunque la convocatoria ya está cerrada, la alineación titular para el partido inaugural frente a Sudáfrica sigue siendo una incógnita. Aguirre no ha revelado cuál será su once inicial y mantiene abiertas varias disputas por la titularidad, especialmente en la portería, el mediocampo y la delantera.
Por ello, no se descarta que haya alguna sorpresa de último momento cuando el técnico entregue la alineación oficial horas antes del debut mundialista. Lo único seguro es que estos 26 jugadores serán los encargados de representar a México en una Copa del Mundo histórica para el país.
El calendario de México en la fase de grupos del Mundial 2026
México vs. Sudáfrica
11 de junio | 13:00 horas
Estadio Ciudad de México
México vs. Corea del Sur
18 de junio | 19:00 horas
Estadio Guadalajara
República Checa vs. México
24 de junio | 19:00 horas
Estadio Ciudad de México
La selección mexicana debutará ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Posteriormente enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a República Checa, nuevamente en el Estadio Ciudad de México.
Con el partido inaugural a la vuelta de la esquina, México está listo para abrir una Copa del Mundo histórica. Entre la ceremonia de inauguración, el debut ante Sudáfrica y la expectativa por conocer el once titular de Javier Aguirre, todo está preparado para que comience un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del futbol.