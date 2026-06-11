¿Dónde transmiten la inauguración del Mundial 2026 por televisión abierta?

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026, México vs. Sudáfrica?

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Esto significa que, entre la ceremonia de inauguración y el protocolo previo al encuentro, la actividad en el estadio comenzará desde media mañana.

Para los aficionados que asistirán al inmueble, las puertas abrirán desde las 09:00 horas, permitiendo el acceso a distintas activaciones, zonas de experiencia y actividades organizadas alrededor del arranque de la Copa del Mundo. De esta forma, la jornada mundialista se extenderá durante varias horas antes de que ruede el balón.

¿Cómo ver el primer partido de México en el Mundial 2026?

La forma más sencilla de seguir el partido inaugural entre México y Sudáfrica, así como la ceremonia de apertura del Mundial 2026, será a través de la televisión abierta. En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, en el Canal de las Estrellas y Canal 9 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca, que contarán con la señal oficial del evento.

Para quienes prefieran verlo por internet o dispositivos móviles, ViX ofrecerá cobertura del torneo. Los usuarios que contraten el paquete especial del Mundial podrán acceder no sólo al encuentro inaugural, sino a los 104 partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá. La plataforma está disponible para teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.

Aunque todos los partidos de la selección mexicana podrán verse por televisión abierta, una parte importante de los encuentros del torneo, incluidos varios protagonizados por selecciones de primer nivel, estará disponible exclusivamente a través de ViX, como parte de los derechos de transmisión de TelevisaUnivision.