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¿Dónde transmiten la inauguración del Mundial 2026 por televisión abierta?

El Mundial más grande de la historia está por comenzar. Estos son los detalles clave sobre la ceremonia, la transmisión y el debut de la Selección Mexicana.
jue 11 junio 2026 11:30 AM
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¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026? Todo para ver el México vs. Sudáfrica
México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural del Mundial 2026. (𝕏 @miseleccionmx)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, inmueble que actualmente lleva el nombre comercial de Estadio Banorte, aunque durante el torneo será identificado oficialmente por la FIFA como Estadio Ciudad de México.

Si aún tienes dudas sobre el horario del partido, la ceremonia de inauguración o las opciones para seguir la transmisión desde tu televisor, teléfono móvil, tableta o computadora, aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber para no perderte el inicio de la Copa del Mundo.

Lee: Inauguración del Mundial 2026 online

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¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará con una ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México, programada para arrancar 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, por lo que el espectáculo iniciará a las 11:30 horas.

La FIFA ha adelantado que se tratará de una celebración centrada en la cultura mexicana, combinando música, danza y elementos tradicionales del país. El concepto creativo estará inspirado en el papel picado, uno de los símbolos más representativos de las festividades mexicanas.

El espectáculo contará con la participación de artistas internacionales y latinos como Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, Burna Boy y Tyla, además de la presencia de talentos folclóricos e indígenas.

La ceremonia también incluirá referencias a los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— y la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dará el mensaje de apertura oficial de un torneo que reunirá a 48 selecciones y se extenderá hasta el 19 de julio. Tras el espectáculo, comenzará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026, México vs. Sudáfrica?

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Esto significa que, entre la ceremonia de inauguración y el protocolo previo al encuentro, la actividad en el estadio comenzará desde media mañana.

Para los aficionados que asistirán al inmueble, las puertas abrirán desde las 09:00 horas, permitiendo el acceso a distintas activaciones, zonas de experiencia y actividades organizadas alrededor del arranque de la Copa del Mundo. De esta forma, la jornada mundialista se extenderá durante varias horas antes de que ruede el balón.

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¿Cómo ver el primer partido de México en el Mundial 2026?

La forma más sencilla de seguir el partido inaugural entre México y Sudáfrica, así como la ceremonia de apertura del Mundial 2026, será a través de la televisión abierta. En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, en el Canal de las Estrellas y Canal 9 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca, que contarán con la señal oficial del evento.

Para quienes prefieran verlo por internet o dispositivos móviles, ViX ofrecerá cobertura del torneo. Los usuarios que contraten el paquete especial del Mundial podrán acceder no sólo al encuentro inaugural, sino a los 104 partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá. La plataforma está disponible para teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.

Aunque todos los partidos de la selección mexicana podrán verse por televisión abierta, una parte importante de los encuentros del torneo, incluidos varios protagonizados por selecciones de primer nivel, estará disponible exclusivamente a través de ViX, como parte de los derechos de transmisión de TelevisaUnivision.

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¿Quiénes fueron convocados por México para el Mundial 2026?

Javier Aguirre ya definió a los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con la convocatoria oficial , la lista combina experiencia, figuras consolidadas y jóvenes promesas que buscarán aprovechar la oportunidad de disputar un Mundial en casa.

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Edson Álvarez

Gilberto Mora

César Huerta

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Delanteros

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Santiago Gimenez

Guillermo Martínez

Armando González

Raúl Jiménez

Aunque la convocatoria ya está cerrada, la alineación titular para el partido inaugural frente a Sudáfrica sigue siendo una incógnita. Aguirre no ha revelado cuál será su once inicial y mantiene abiertas varias disputas por la titularidad, especialmente en la portería, el mediocampo y la delantera.

Por ello, no se descarta que haya alguna sorpresa de último momento cuando el técnico entregue la alineación oficial horas antes del debut mundialista. Lo único seguro es que estos 26 jugadores serán los encargados de representar a México en una Copa del Mundo histórica para el país.

El calendario de México en la fase de grupos del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica

11 de junio | 13:00 horas

Estadio Ciudad de México

México vs. Corea del Sur

18 de junio | 19:00 horas

Estadio Guadalajara

República Checa vs. México

24 de junio | 19:00 horas

Estadio Ciudad de México

La selección mexicana debutará ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Posteriormente enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a República Checa, nuevamente en el Estadio Ciudad de México.

Con el partido inaugural a la vuelta de la esquina, México está listo para abrir una Copa del Mundo histórica. Entre la ceremonia de inauguración, el debut ante Sudáfrica y la expectativa por conocer el once titular de Javier Aguirre, todo está preparado para que comience un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del futbol.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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