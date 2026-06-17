También se incorporará Gemini Omni, con el fin de editar videos a partir de una conversación con el chatbot. En ella se podrá combinar cualquier mezcla de texto, imágenes y video para crear un producto ya sea desde cero, o bien reutilizando fotos y videos de la galería o incluso probar con alguna plantilla rediseñada o crear un avatar personalizado.

Con esta actualización, en Gemini también se podrán crear canciones originales. Solo es necesario describir una idea o subir una fotografía y esta se transformará en una pista de audio de alta calidad con letra incluida. Está diseñada para que la personalices, por lo que puedes indicarle a Gemini el estilo, las voces y el ritmo que deseas.

Por otra parte, para mejorar la experiencia entre aplicaciones, la multitarea será más fluida y personalizable con la función Bubble, la cual permite convertir cualquier aplicación en una ventana compacta y flotante.

Asimismo, Google informó que la transcripción de voz durante llamadas también estará disponible en modelos de gama media, como el Google Pixel 10a, por lo que es posible obtener texto en tiempo real durante llamadas en inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués e hindi.