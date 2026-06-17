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Android 17: estas son todas las novedades del sistema operativo de Google

Conoce las funciones de inteligencia artificial que llegarán al ecosistema Android en los próximos meses y cómo se desplegarán.
mié 17 junio 2026 10:00 AM
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Android 17 llega primero a los teléfonos Pixel: las novedades de la nueva actualización de Google
Screen Reactions y Bubbles son de las funciones más relevantes de Android 17. (Foto: Google.)

A una semana de que Apple anunciara las novedades de su sistema operativo, Google dio un paso extra y lanzó la primera versión de su actualización más reciente, Android 17, en el que se incluyen importantes mejoras en términos de inteligencia artificial, como crear videos de reacción sin la necesidad de una pantalla verde, además de mejoras en términos de privacidad y seguridad.

Las principales novedades de Android 17

Una de las nuevas funciones que llegarán al sistema es Screen Reactions, con la que los videos de selfie se podrán complementar con otra imagen al fondo, todo sin la necesidad de una pantalla verde o de softwares específicos de edición.

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También se incorporará Gemini Omni, con el fin de editar videos a partir de una conversación con el chatbot. En ella se podrá combinar cualquier mezcla de texto, imágenes y video para crear un producto ya sea desde cero, o bien reutilizando fotos y videos de la galería o incluso probar con alguna plantilla rediseñada o crear un avatar personalizado.

Con esta actualización, en Gemini también se podrán crear canciones originales. Solo es necesario describir una idea o subir una fotografía y esta se transformará en una pista de audio de alta calidad con letra incluida. Está diseñada para que la personalices, por lo que puedes indicarle a Gemini el estilo, las voces y el ritmo que deseas.

Por otra parte, para mejorar la experiencia entre aplicaciones, la multitarea será más fluida y personalizable con la función Bubble, la cual permite convertir cualquier aplicación en una ventana compacta y flotante.

Asimismo, Google informó que la transcripción de voz durante llamadas también estará disponible en modelos de gama media, como el Google Pixel 10a, por lo que es posible obtener texto en tiempo real durante llamadas en inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués e hindi.

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En términos de seguridad y privacidad, los usuarios podrán conceder accesos únicos a la ubicación en las apps, algo que antes no era posible pues se debía otorgar permisos permanentes. Asimismo, el Modo Perdido exigirá autenticación biométrica para desbloquear el teléfono, lo que dificultará el acceso al teléfono en caso de robo.

Respecto a cuestiones estéticas, será posible activar el modo oscuro en aplicaciones específicas, así como una nueva interfaz más intuitiva para la vista de la pantalla dividida.

En qué dispositivos se desplegará Android 17

Como es costumbre, la disponibilidad de la nueva versión de Android 17 comenzará en los dispositivos de Google, específicamente a partir de la serie Pixel 6 y hasta las versiones más recientes. Según el ritmo de lanzamiento, la siguiente marca en recibirla es Samsung y así hasta cubrir todo el ecosistema.

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