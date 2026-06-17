A una semana de que Apple anunciara las novedades de su sistema operativo, Google dio un paso extra y lanzó la primera versión de su actualización más reciente, Android 17, en el que se incluyen importantes mejoras en términos de inteligencia artificial, como crear videos de reacción sin la necesidad de una pantalla verde, además de mejoras en términos de privacidad y seguridad.
Las principales novedades de Android 17
Una de las nuevas funciones que llegarán al sistema es Screen Reactions, con la que los videos de selfie se podrán complementar con otra imagen al fondo, todo sin la necesidad de una pantalla verde o de softwares específicos de edición.